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Champions League

Il PSG vola ancora in finale! Dembelè decisivo, non basta Kane

Dembélé apre il match, Kane pareggia nel recupero: il Paris Saint-Germain difenderà il titolo contro l’Arsenal a Budapest

Mag 7, 20261 Lettura
MUNICH, GERMANY - MAY 06: Marquinhos of Paris Saint-Germain celebrates after the team's victory in the UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg match between FC Bayern München and Paris Saint-Germain at Football Arena Munich on May 06, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Simon Hofmann - UEFA/UEFA via Getty Images)

BAYERN MONACO-PSG
3’ Dembelé (P), 94’ Kane (B).

Il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League dopo l’1-1 sul campo del Bayern Monaco. Forte del 5-4 ottenuto all’andata, la squadra di Luis Enrique gestisce il ritorno e strappa il pass per l’ultimo atto della competizione.

La partita si sblocca dopo meno di tre minuti. Kvaratskhelia combina sulla sinistra, entra in area e serve un pallone arretrato per Dembélé, che batte Neuer con un sinistro ravvicinato di prima intenzione. Il Bayern Monaco prova a reagire. Al 27’ Olise cerca il sinistro a giro sul secondo palo, ma il tiro termina alto. Poco dopo arrivano le proteste dei bavaresi per un possibile secondo giallo a Nuno Mendes per fallo di mano, ma l’arbitro ferma l’azione per un precedente intervento irregolare di Laimer. Al 33’ Neuer tiene in partita i suoi con un intervento decisivo sul colpo di testa di Joao Neves. Nel finale di primo tempo ci prova Musiala, ma Safonov respinge in tuffo. Prima dell’intervallo anche Tah sfiora il pareggio di testa su punizione di Kimmich.

Nella ripresa il PSG resta pericoloso. Al 57’ Kvaratskhelia impegna Neuer, che salva con il piede. Poco dopo Doué accelera sulla destra e conclude, trovando ancora la risposta del portiere tedesco. Il Bayern aumenta la pressione e al 69’ Safonov blocca in tuffo un destro ravvicinato di Luis Diaz. Nel finale, però, sono ancora i francesi ad andare vicini al raddoppio con Barcola, fermato da Neuer in corner. In pieno recupero arriva il pareggio del Bayern: Kane trova l’1-1 con un sinistro potente sotto la traversa.

Il gol non basta ai tedeschi, perché il tempo residuo è troppo poco per completare la rimonta. Il PSG vola così in finale di Champions League, dove il 30 maggio a Budapest affronterà l’Arsenal con l’obiettivo di difendere il titolo.

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