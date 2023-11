Serie B: Il punto della 14° giornata del campionato cadetto

SAMPDORIA- SPEZIA 2-1

Lo scorso campionato si sfidarono in serie A, all’andata lo Spezia prevalse al Picco per 2-1 e al ritorno al Luigi Ferraris terminò 1-1. Quest’anno doriani e bianconeri si sono affrontati un gradino più sotto e i primi hanno prevalso per 2-1. Per la compagine di Andrea Pirlo si tratta della terza vittoria consecutiva. I blucerchiati salgono al tredicesimo posto con 16 punti e sembrano essersi almeno per ora lasciati alle spalle l’avvio di stagione difficile. Crisi nera, invece, per lo Spezia che manca alla vittoria ormai da sei gare ed è terzultimo con dieci punti in piena zona retrocessione. Per Luca D’Angelo, chiamato a sostituire l’esonerato Massimiliano Alvini, un esordio non proprio felicissimo quindi. All’11’ la Sampdoria rompe già gli equilibri grazie a De Paoli che sfrutta una respinta della difesa ospite su precedente conclusione di Borini e infila Dragowski da distanza ravvicinata. Per lui si tratta della terza rete stagionale. Al 15’ lo Spezia potrebbe rimettersi in carreggiata ma Amian, servito da Elia, non colpisce bene di testa. Un minuto dopo, invece, Kouda non sbaglia ribadendo in rete di testa una corta respinta della traversa su precedente incornata di Amian e segnando così l’1-1. Al 24’ la Sampdoria ha una buona occasione per tornare avanti ma Borini, servito da Esposito, perde il momento propizio per concludere a rete. Al 25’ Elia, dal limite, risponde per lo Spezia con una conclusione dal limite che termina a lato. Al 28’ Kouda, di testa, mette a fil di palo. Il momento sembra favorevole agli ospiti ma è la Sampdoria ad andare a un soffio dal nuovo vantaggio con un destro di Esposito che si stampa sulla traversa al minuto 29. Ancora lui, al 33’, scotta le mani a Dragowski con una potente conclusione. La Sampdoria insiste al 36’ con Borini che colpisce il palo su suggerimento di Esposito. I doriani paiono più propositivi degli aquilotti ma nonostante questo non riescono a tornare in vantaggio. Al 41’ Kasami ha una buona intuizione in girata ma conclude fuori di poco. Al 2’ della ripresa è sempre lui a provarci ma il suo tiro è deviato in corner. I ritmi sono meno sostenuti rispetto a quelli regalati dalla prima frazione, complice anche la situazione di stanchezza dei due sodalizi. Al 32’ lo Spezia esce dal guscio con un’incornata di Salvatore Esposito che però Stankovic neutralizza senza problemi. Al 33’ la Sampdoria torna in vantaggio ancora con De Paoli che sfrutta di testa con perfetta scelta di tempo un traversone di Vieira e infila Dragowski. Al 36’ i doriani provano ad allargare il fossato ma il destro di Kasami termina ampiamente fuori misura. Al 44’ De Luca potrebbe regalare alla Sampdoria il 3-1 ma calcia a lato. A conti fatti, per i doriani si tratta di un successo meritato.

COMO- FERALPI SALO’ 2-1

Miglior debutto non avrebbe potuto avere. Cesc Fabregas inaugura la sua avventura sulla panchina del Como al posto dell’esonerato Moreno Longo con una vittoria per 2-1 sul fanalino di coda Feralpi Salò. Il secondo successo di fila proietta i lariani al quarto posto con 24 punti laddove si può cominciare a disegnare sogni di gloria chiamati promozione. I gardesani, invece, restano desolatamente ultimi e sembrano non essere ancora riusciti a familiarizzare con la cadetteria a cui sono arrivati da matricola. Il Como prova a ruggire al 2’ ma il colpo di testa di Ioannou è troppo debole. Un minuto dopo, invece, Da Cunha non sbaglia deviando in rete di testa un cross di Cutrone, per una volta nelle vesti di rifinitore e non di realizzatore. La Feralpi non riesce a uscire dal guscio e il Como prova a prendere il largo al minuto 32 con Iovine ma il suo tiro è deviato in corner da Camporese. Al 40’ Cutrone prova a entrare nel tabellino dei marcatori con un diagonale ma l’ex Renate Pizzignacco neutralizza. Al 43’ la Feralpi riesce a farsi vedere dalle parti di Semper con un tiro di Parigini che però il portiere lariano controlla bene. Non meglio va all’ex Spal e Lecce La Mantia al 44’ con un’incornata che termina sopra la traversa. Sull’immediato capovolgimento di fronte il Como, scampato il pericolo pareggio, prova ad allargare il fossato ma anche Cutrone non riesce a invitare a nozze la mira concludendo sopra la traversa. Al 45’ Curto serve Cutrone che però manca la deviazione di poco e fa sfumare una buona occasione per il raddoppio lariano. La Feralpi Salò ci crede e al 7’ della ripresa si riporta in carreggiata con un’incornata di Compagnon su cross di Letizia. Al 16’ i gardesani provano a ribaltare il risultato con La Mantia che, servito da Letizia, non riesce però a superare Semper. Il Como prova a riportarsi avanti al 17’ con Odenthal il cui tiro è respinto da Camporese, sulla ribattuta Baselli mette alto. Al 29’ la Feralpi punge con un tiro dal limite di Letizia, Semper però non si fa sorprendere. La partita è gradevole con continui capovolgimenti di fronte tra un Como che pensa in grande e una Feralpi Salò impegnata a mettere un po’ d’ossigeno in classifica. Al 37’ la partita s’accende, Cutrone va in rete ma la sua rete è annullata: prima della decisione del direttore di gara, però, si accende un parapiglia che porta a un’espulsione per parte, Baselli per il Como e Letizia per la Feralpi Salò. Quando la partita sembra già incamminata verso la divisione della posta, i lariani la fanno loro al 48’ con Gabrielloni che controlla di petto e trova il definitivo 2-1.

BARI- VENEZIA 0-3

Lo scorso anno subì due sconfitte, 2-1 al Penzo e 1-0 al San Nicola. Questa volta, però, il Venezia si è preso la rivincita sul Bari imponendosi in terra pugliese con un secco 3-0. I lagunari agganciano il Parma, bloccato sul pareggio dal Modena nel derby emiliano, al primo posto. Il Bari interrompe una serie positiva di sei turni. I lagunari ottengono invece la quarta posta piena consecutiva. Il Venezia ci prova già al 3’ con Johnsen che, pescato da Busio, mette fuori. All’8 il Bari sfiora il vantaggio con una deviazione del difensore ospite Tessmann che , nel tentativo di sbrogliare l’insidia di un cross dell’ex di turno Aramu, si stampa sulla traversa. Al 12’ è il Venezia a cercare di pungere con Busio che riceve dall’ex Monza Gytkjaer ma spara alto. Al 14’ il Bari risponde con un tiro dal limite dell’ex AlbinoLeffe Sibilli, Altare smorza la conclusione che non crea quindi problemi a Bertinato. Al 24’ il Venezia ci prova con un colpo di testa di Tessmann sugli sviluppi di un corner che termina alto. Al 26’ il batti e ribatti prosegue con un tiro fuori misura di Koutsoupias. La partita prosegue sui binari della spettacolarità e a mancare all’appello è soltanto il gol. Al 30’ il Venezia rope l’equilibrio andando a bersaglio con un sinistro di Pierini, bravo a sfruttare un cross di Zampano. L’arbitro Collu consulta inizialmente il Var e poi decide di convalidare la segnatura. Al 41’ il Bari prova a rimettersi in carreggiata con Koutsoupias sugli sviluppi di un corner ma il tiro non genera esiti apprezzabili. All’11’ della ripresa il Venezia potrebbe prendere il largo ma Candela , servito da Gytkjaer, spara fuori misura. Al 16’ il Bari risponde con il solito Koutsoupias che, su suggerimento di Nasti, conclude però debolmente non dando pensieri a Bertinato. Al 18’ conclusione di Nasti su cross di Achik ma Bertinato para senza patemi. L’offensiva dei pugliesi è generosa ma non dà luogo a conclusioni precise. Al 21’ il Venezia cerca di prendere il largo con Pierini ma Brenno fa buona guardia. Al 45’ il Venezia mette la gara al sicuro con Tessmann che deposita in rete a porta vuota dopo una respinta di Brenno su precedente tiro di Cheryshev. Al 52’ Dembele sigla il tris dopo una bella azione di Tessmann.

CREMONESE- LECCO 1-0

Con questa sono quattro. La Cremonese allunga la serie delle sue vittorie di fila superando un buon Lecco che capitola dopo cinque turni utili consecutivi per 1-0 e continua a sognare il ritorno immediato in massima serie. Al 5’ i grigiorossi potrebbero già rompere l’equilibrio con un tiro dell’ex Genoa Coda sugli sviluppi di un corner ma la mira non ha il biglietto d’invito. All’8’ Sernicola crossa per Vazquez il cui sinistro è però neutralizzato da Saracco. Lo stesso Vazquez ritenta il colpo al 10’ ma mette a lato. Al 17’ Coda ha un’altra occasione ma la sciupa mettendo fuori misura. Al 18’ è Pickel a concludere a lato. La superiorità della Cremonese sugli avversari nella fase iniziale è premiata dal gol del vantaggio che giunge al 20’ per merito di Castagnetti che, servito da Coda, non lascia scampo a Saracco con un gran tiro dal limite. Al 28’ il Lecco sfodera la prima occasione della gara con Ionita il cui tiro, su velo di Buso, esce di pochissimo. Al 34’ per i manzoniani ci riprova Buso che però spreca malamente calciando alto da ottima posizione. Al 38’ è l’ex Juventus under 23 Sersanti a dare lavoro a Jundal. Il Lecco è protesto costantemente in avanti alla ricerca del pareggio. Al 18’ della ripresa Abrego, servito da Vaz quez, potrebbe raddoppiare ma conclude sull’esterno della rete. Al 31’ Collocolo, servito da Sernicola, conclude sul palo non regalando il raddoppio alla Cremonese. Al 37’ Abrego beneficia di un calcio di punizione ma il suo tiro termina sopra la traversa. La squadra di Giovanni Stroppa cerca di chiuderla ma è il Lecco a sfiorare il pareggio al 43’ con un tiro a lato di Celjak su punizione di Crociata. Al 49’ i manzoniani hanno l’occasionissima per pareggiare ma Caporale coglie la traversa su punizione di Crociata. I tre punti vanno alla Cremonese.

PARMA-MODENA 1-1

Ambedue puntavano a tornare alla vittoria dopo le rispettive sconfitte ma si sono dovute accontentare di un pareggio. In un derby emiliano- romagnolo da alta classifica, Parma e Modena si dividono la posta. I ducali si fanno raggiungere in vetta dal Venezia, i canarini sono al sesto posto. L’esito della partita è stato identico a quello che si registrò a campi invertiti, ovvero al Braglia, nella sfida di ritorno dello scorso campionato. La prima occasione si registra al 16’ ed è di marca parmense con un’incornata di Man che, servito da Ansaldi, conclude però fuori misura. Le due squadre si controllano bene e il primo tempo non regala altre occasioni degne di nota. Al 4’ della ripresa i padroni di casa hanno una buona occasione con Charpentier che, servito da Sohm, conclude però su Seculin. Al 13’ l’attaccante parmense ma si vede murare il tiro. Alla prima occasione della sua gara il Modena passa in vantaggio per merito di Duca che sfrutta un tacco di Falcinelli e infila Chichizola. Il Parma non accusa il colpo e, al 18’, ci prova sia con Charpentier sia con Man, in ambedue i casi Seculin fa però buona guardia. Al 30’ Man conferma la sua prolificità in fase di conclusione ma, ancora una volta, non riesce a superare il portiere ospite. Al 31’ Camarà spara sulla traversa il tiro del possibile pareggio parmense. I padroni di casa spingono alla ricerca del pareggio, Estevez non riesce però a bucare la porta gialloblù che pare stregata. Al 38’ i padroni di casa potrebbero pareggiare ma l’incornata di Del Prato è salvata da Zaro sulla linea di porta. Al 42’ i ducali, sempre generosamente proiettati all’offensiva, beneficiano di un penalty per un fallo di Seculin su Del Prato. Dagli undici metri, però, il portiere ospite para la conclusione di Man. Il pareggio parmense è però soltanto rinviato e giunge in pieno recupero, al 48’, per merito di Partipilo che infila Seculin con una conclusione ravvicinata su confusione della difesa susseguente a una punizione di Estevez. Una vera beffa per il Modena. Il Parma conclude in dieci uomini per l’espulsione ingenua di Sohm al 55’ per proteste.

CITTADELLA- SUDTIROL 2-1

Lo scorso anno perse al Tombolato per 0-2. Questa volta, sul Sudtirol, il Cittadella si è rifatto con gli interessi imponendosi per 2-1. Per i granata, a ridosso della zona playoff, si tratta del terzo successo di fila, per gli altoatesini del terzo stop. Il Cittadella ci prova al 3’ con Pandolfi il cui tiro è deviato in corner. All’11’ il Sudtirol risponde con un’incornata di Merkaj a lato su cross di Casiraghi. L’avvio è tambureggiante da ambo le parti. Al 24’ i granata passano in vantaggio con Pandolfi che, servito da Cassano, infila Poluzzi. Al 32’ Carriero cerca la soluzione dalla lunga distanza ma la sfera si perde sul fondo. Al 43’ Pandolfi serve Vita che calcia di prima intenzione sfiorando il palo. Il Cittadella non è pago del vantaggio e cerca con insistenza di prendere il largo. Al 9’ della ripresa l’ex Padova Broh prova a riportare in partita il Sudtirol ma il suo tiro dal limite è neutralizzato da Kastrati. All’11’, però, Casiraghi non fallisce infilando il portiere granata in spaccata dopo essersi liberato di tre avversari e avere mantenuto l’equilibrio mentre stava scivolando. Il Cittadella non ci sta e, al 15’, potrebbe tornare avanti ma Poluzzi neutralizza bene prima un diagonale di Cassano, poi una ribattuta di Vita. La rete del nuovo vantaggio dei veneti è però soltanto rimandata e giunge al 21’ con Pittarello su assist di Negro. Al 23’ è ancora lui a mancare di poco il 3-1 grazie alla prontezza di riflessi di Poluzzi.

REGGIANA- ASCOLI 1-1

Divisione della posta tra Reggiana e Ascoli. Gli emiliani ottengono il secondo pareggio per 1-1 nelle ultime tre partite dopo quello con il Lecco e riscattano in parte lo stop di Cosenza. L’Ascoli, dopo tre passi falsi con Parma, Bari e Como , riprende a muovere un po’ la classifica. A macinare gioco è all’inizio la Reggiana ma è l’Ascoli a trovare il vantaggio al 15’ su Mendes che sfruttta nel modo migliore una sponda di testa di Rodriguez. La Reggiana potrebbe pareggiare subito ma deve fare i conti con la sfortuna sottoforma di un palo colpito da Antiste su passaggio di Girmi al 18’. Al 29’ l’Ascoli ci prova con Mendes ma il suo tiro dal limite non ha esiti apprezzabili, Antiste, su fronte opposto, non riesce anch’egli a pungere. Al 38’ la Reggiana ha ancora un paio di occasioni per pareggiare ma sia Varela sia Portanova non raggiungono lo scopo. Al 5’ della ripresa, però, i granata non falliscono con Pieragnolo che sfrutta un cross di Varela e trafigge Viviano con un tiro al volo. Al 10’ una punizione di Cigarini si stampa sulla traversa. Al 25’ nuovamente lui da fuori area conclude a lato di un soffio. La Reggiana è nel suo momento migliore. Al 47’ l’Ascoli potrebbe fare sua l’intera posta con un’incornata di Manzari parata da Bardi, sul tapin Bayehe fallisce nuovamente.

PISA- BRESCIA 1-1

Il Pisa prova a scappare ma il Brescia lo riagguanta. I nerazzurri colgono il terzo risultato utile consecutivo, i lombardi tornano a muovere la classifica, che permane comunque critica, dopo ben cinque sconfitte consecutive. Al 5’ i toscani passano in vantaggio con un’incornata dell’ex Venezia Moreo su cross di Tramoni. Al 6’ il Brescia cerca subito di reagire con Bertagnoli ma Nicolas devia prontamente impedendo alle rondinelle di pareggiare. Al 13’ Valoti, servito dall’ex di turno Torregross, segna quello che potrebbe essere il raddoppio pisano ma si vede annullare la rete per fuorigioco. Il pareggio bresciano è soltanto rimandato, al 14’ l’ex Spal Dickmann pennella un cross, la difesa pisana respinge e Bjarnason, ben appostato, supera Nicolas. Al 17’ il Brescia corre un brivido per una maldestra deviazione di Papetti su cross di Canestrelli. Al 19’ Torregrossa, su cross di Beruatto, colpisce di testa ma Mangraviti respinge. Al 27’ il Brescia sfiora il vantaggio con Cistana che, sugli sviluppi di un corner, colpisce la traversa. Tre minuti dopo Dickmann impegna Nicolas con un diagonale. Al 32’ anche il Pisa deve fare i conti con la sfortuna dei legni colpiti con una traversa di Tramoni. La partita permane su buoni ritmi con le due compagini che giocano a viso aperto. Al 6’ della ripresa l’ex Cittadella , Spal e Benevento Moncini, con un diagonale, impegna Nicolas in una deviazione in calcio d’angolo avvicinando il Brescia al vantaggio. Al 9’ il portiere pisano deve intervenire ancora su un’insidiosa conclusione di Olzer. Al 18’ Moncini calcia alto confermando il buon momento del Brescia. Al 23’ Olzer conclude largo. Al 27’ il Pisa va vicino al gol con un’incornata di Gliozzi che termina però oltre la traversa. La risposta del Brescia arriva con Galazzi che, al 28’, prova a sorprendere Nicolas con un tiro dal limite senza però riuscirci. Al 34’ il Pisa prova di nuovo con D’Alessandro che, dal limite, spedisce a lato. Al 44’ il Brescia replica con Van De Looi , il tiro non mette però i brividi a Nicolas. Finisce così 1-1.

CATANZARO- COSENZA 2-0

Dopo tre passi falsi di fila il Catanzaro riprende a muovere la classifica aggiudicandosi un derby calabrese con il Cosenza che non andava in scena da circa trent’anni. I rossoblù non riescono invece a bissare la vittoria ottenuta al San Vito Marulla contro la Reggiana. All’11’ il Catanzaro ci prova con Sounas ma Praszelik chiude bene. Al 12’, invece, l’ex Perugia e Foggia Iemmello non sbaglia sfruttando alla perfezione un cross di Katseris e infilando Micai. Al 13’ i padroni di casa cercano di prendere il largo ma il cross a giro di Pompetti termina fuori misura. Il Cosenza non sembra avere accusato il colpo del gol e, anzi, va a un soffio dal pareggio al 25’ con una traversa colpita da Tutino di testa. Al 29’ gli ospiti si rendono ancora temibili con un tiro dalla lunga distanza di Praszelik deviato in corner da Fulignati. Al 31’ Forte, su suggerimento di Martino, impegna ancora di testa il portiere catanzarese. Il Catanzaro risponde al 36’ con un colpo di testa di Iemmello ma la palla è spazzata dalla difesa cosentina. Al 2’ della ripresa i padroni di casa cercano di raddoppiare ma l’incornata di Brighenti termina oltre la traversa. La partita prosegue su buoni ritmi da ambo le parti. Al 7’, però, il Catanzaro prende il largo con Biasci che sfrutta una serie di rimpalli e infila Micai. Il Cosenza cerca di rimanere in partita ma il colpo di testa al 13’ di D’Orazio termina fuori misura. Al 20’ il Catanzaro replica con l’ex Viterbese Vandeputte la cui punizione è ben calciata ma termina oltre la traversa. Al 22’ Pompetti conclude alto. Il Cosenza tenta di riprenderla al 23’ con Calò ma Fulignati blocca sicuro. Al 41’ il Cosenza prova con un’incornata di Zilli ma Fulignati non ha problemi a neutralizzare. Al 49’ Katseris mette a lato la palla del possibile 3-0.

TERNANA- PALERMO 1-1

Finisce in parità, come nell’ultima sfida della stagione 2022-23 al Barbera quando però il punteggio terminò a reti bianche. Ternana e Palermo non si fanno male e si dividono la posta. Se i rosanero sono quinti con 24 punti e quindi in piena zona playoff, la Ternana, in cui ha debuttato sulla panchina Roberto Breda al posto dell’esonerato Cristiano Lucarelli, continua invece a boccheggiare al penultimo posto e quindi nel girone infernale della retrocessione. Le Fere sono al secondo pareggio di fila, i rosanero riscattano in parte lo stop casalingo contro il Cittadella. Tempo pochi secondi e la Ternana si rende pericolosa con Falletti che costringe Pigliacelli a una deviazione in corner. All’11’ il Palermo replica con Mancuso ma l’ex portiere della Viterbese Iannarilli respinge in corner. Al 14’ Lucioni , su corner di Di Mariano, colpisce di testa ma mette a lato sfiorando il vantaggio ospite. Al 20’ la Ternana risponde con Raimondo che, ben imbeccato da Falletti , impegna Pigliacelli. Al 22’ gli umbri ci riprovano con De Boer che, pescato da Raimondo, non ne sa però approfittare. I padroni di casa insistono al 27’ con Di Stefano che, servito da un Falletti molto a suo agio anche in fase di rifinitura, conclude però su Pigliacelli. Al 31’, però, è il Palermo a passare in vantaggio con un’incornata dell’ex Benevento Lucioni sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 37’ Brunori potrebbe raddoppiare ma il suo tiro si stampa sulla traversa. La Ternana prova a rimettersi in carreggiata con un’incornata di Casasola al 40’ ma Pigliacelli salva. L’avvio di ripresa è favorevole al Palermo, al 2’ l’ex Venezia Stulac impegna Iannarilli dal limite. Al 14’ Di Stefano ha la palla del possibile pareggio degli umbri ma il suo diagonale termina a lato. Al 18’, però, la Ternana pareggia con Casasola che sfrutta bene un cross di Lucchesi. Le Fere si complicano la vita al 30’ restando in inferiorità numerica per l’espulsione di Corrado per doppia ammonizione. Al 33’ Mancuso, di testa, costringe Iannarilli alla deviazione in corner, il Palermo cerca di approfittare dell’uomo in più per farla sua. Al 35’ i padroni di casa provano a passare in vantaggio con Raimondo che però, servito da Falletti, non inquadra lo specchio della porta. Al 40’ altra occasione per la Fere con Diakitè che calcia alto. Al 48’ è Raimondo a calciare fuori a giro. Il Palermo ha un’ultima opportunità per portare a casa la posta piena ma Brunori, al 48’, al volo dal limite, mette fuori di poco.