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Calciomercato

Il Real non si ferma più: ecco Diomandé, le cifre fanno impressione

L’esterno ivoriano è pronto a vestire la maglia dei Blancos. Dopo una lunga trattativa, il Lipsia ha dato il via libera: visite mediche e firma in arrivo. Ufficiale anche il rinnovo di Vinicius

Ago 7, 20261 Lettura

La lunga telenovela di mercato è finalmente arrivata al suo epilogo: Yan Diomandé sarà un nuovo calciatore del Real Madrid. Dopo settimane di trattative, rilanci e continui colpi di scena, il club spagnolo ha trovato l’intesa definitiva con il Red Bull Lipsia per il trasferimento dell’esterno ivoriano. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il giocatore ha già ricevuto l’autorizzazione a lasciare la Germania per raggiungere Madrid, dove sosterrà le visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherà ai Blancos. L’operazione si chiude sulla base di 125 milioni di euro di parte fissa, con ulteriori 15 milioni di bonus legati al raggiungimento di obiettivi prestabiliti, per un valore complessivo che può toccare i 140 milioni di euro.

Trattativa sbloccata dopo settimane di negoziati

Il negoziato è stato tra i più complessi dell’intera sessione estiva di calciomercato. Il Lipsia aveva inizialmente fissato una valutazione di 130 milioni garantiti, respingendo le prime offerte del Real Madrid e mantenendo una posizione molto rigida. A rallentare ulteriormente la chiusura sono stati i dettagli relativi ai bonus, giudicati inizialmente insufficienti dal club tedesco. Superato anche quest’ultimo ostacolo, è arrivato il definitivo via libera che consente a Diomandé di iniziare la sua nuova avventura in Liga. Il talento ivoriano rappresenta così uno dei colpi più importanti dell’estate e sarà chiamato a raccogliere grandi aspettative nella nuova era madridista.

Mourinho e Perez costruiscono un Real da sogno

L’arrivo di Yan Diomandé impreziosisce una campagna acquisti di altissimo livello per il Real Madrid. Con José Mourinho tornato sulla panchina dei Blancos, il presidente Florentino Pérez ha investito con decisione per allestire una rosa competitiva su tutti i fronti. Nel corso dell’estate sono infatti approdati nella capitale spagnola Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella e Bernardo Silva, rinforzi di assoluto spessore che testimoniano le ambizioni del club. Ora gli occhi sono puntati sull’attaccante ivoriano, chiamato a diventare uno dei protagonisti della nuova stagione e uno dei volti simbolo del progetto tecnico madridista.

Ufficiale anche il rinnovo di Vinicius JR

Con un comunicato ufficiale, il Real Madrid ha annunciato anche il rinnovo di Vinicius JR.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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