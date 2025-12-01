Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Liga

Il Real perde la vetta: a Girona solo 1-1. Vincono Betis, Villarreal ed Espanyol

Arriva il terzo pareggio consecutivo in campionato per il Real di Xabi Alonso che in Spagna non sembra saper più vincere

Dic 1, 20251 Lettura
ROME, ITALY - MAY 11: Xabi Alonso, Head Coach of Bayer 04 Leverkusen, gestures during the UEFA Europa League semi-final first leg match between AS Roma and Bayer 04 Leverkusen at Stadio Olimpico on May 11, 2023 in Rome, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

Continua il momento non eccezionale del Real Madrid in Liga. I blancos non vanno oltre l’1-1 in casa del Girona e subiscono il sorpasso in classifica del Barcellona, avanti di un punto. La squadra di Xabi Alonso va sotto (gol di Ounahi), poi rimette la gara in equilibrio nella ripresa grazie ad un rigore di Mbappé, ma il colpo vincente non arriva.

Va al Betis il derby sivigliano del Sánchez Pizjuán (0-2): segnano Fornals e Altimira, espulso Romero nel Siviglia. Garcia regala all’Espanyol un pesante successo in casa del Celta Vigo (0-1). Il Villarreal vince una partita avvincente in casa della Real Sociedad (2-3). Soler e Barrenetxea rimontano il doppio vantaggio firmato Perez e Moleiro, ma in pieno recupero è ancora Moleiro a regalare vittoria e terzo posto ai gialli di Villarreal.

