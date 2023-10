Il Real di Ancelotti rimonta il Napoli, Bellingham show!

Il Napoli di Garcia non riesce a interrompere la maledizione contro il Real. Continua la striscia negativa dei partenopei contro i blancos. A sbloccare e infiammare la gara sono subito gli azzurri con Ostigard al 19′ su calcio d’angolo ma nonostante questo la rete si rivela solo un’illusione. Dopo il gol subìto infatti il Real incomincia ad ingranare le marce e al 27′ ristabilisce la parita con Vinicius, il tutto scaturito da un passaggio sbagliato dal capitano del Napoli Di Lorenzo per Lobotka e intercettato da Bellingham che ha servito il brasiliano per l’1-1. Alla squadra di Ancelotti però il pareggio non basta e dopo soli 7 minuti è l’autore dell’assist ex Dortmund Jude Bellingham a firmare il raddoppio con una splendida azione personale dove scarta tutti come birilli per poi infilare la palla in porta superando il portiere Meret.

Sotto 2-1 dopo la rete del vantaggio iniziale, la formazione partenopea non ci sta, prova e riesce poi al 54′ a riagguantare il pari grazie al rigore trasformato da Zielinski (fallo di mano in scivolata di Nacho). Col 2-2 riagguantato, il Napoli preso dall’entuasiamo generale e dall’inerzia della partita tenta di fare il terzo, prima con Kvara dove colpisce però l’esterno della rete e poi con il tiro dalla distanza di Zielinski parato da Kepa. Il Real però non è da meno e dopo due occasione sfumate con i protagonisti dei 2 gol, trova il 3-2 finale con il missile di Valverde che dopo essere stato inizialmente leggermente deviato da Olivera prende la parte bassa della traversa per poi andare a colpire sulla schiena Meret che incosapevolmente se la butta dentro. Seconda vittoria di fila quindi per il Real che sale primo a quota 6 e guarda tutti dall’alto. Napoli fermo a 3.

All’Olympiastadion succede di tutto e di più. Avanti di 2-0 i padroni di casa dell’Union Berlino si fanno rimontare clamorosamente dal Braga al 94′. Crisi nera e profonda per Bonucci e compagni che non migliorano neanche in coppa. Dopo il gol annullato con l’ausilio del Var a Gosens causa fuorigioco, sono bastati 7 minuti all’Union Berlino per andare in doppio vantaggio. Con il pallino del gioco lasciato al Braga, gli uomini di Fischer hanno usato la tattica del contropiede. Ed è proprio quella che permette di firmare il 2-0 iniziale con la prima doppietta storica di S. Becker. Sul finire della prima frazione di gara però i lusitani rispondono presente con Niakate che accorcia le distanze. Il gol di quest’ultimi riaccende gli animi al Braga e al 51′ trovano subito il pareggio con il gran destro di Bruma. Da lì in poi entrambe vogliono vincerla e portarsi a casa i primi 3 punti. 3 punti che si portano i portoghesi all’ultimo respiro con il diagonale vincente di A. Castro.