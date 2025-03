Il Real si aggiudica il derby, l’Arsenal travolge il PSV! Pari Dortmund

L’andata degli ottavi della Champions League si apre con il match delle 18.45 tra Bruges e Aston Villa. L’avvio è di quelli scoppiettanti, con gli inglesi che si portano avanti dopo tre minuti di gioco grazie a un goal di Bailey. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e al 12° minuto trovano la rete del pareggio con De Cuyper, su un assist di Tzolis. Dopi una prima frazione chiusa in parità, il secondo tempo sembra ripartire tutto sommato in equilibrio. Un primo squillo arriva al minuto 67 ad opera degli ospiti, con Asensio che lascia partire un tiro dalla distanza parato da Mignolet, sulla cui ribattuta Cash spreca una grande occasione tirando alto. Circa un minuto più tardi arriva una grande palla goal per i Belgi, con una grande discesa di Tzolis sulla sinistra che mette un cross in area di rigore servendo Vanaken che incorna di testa incrociando sul palo opposto, con la palla che esce di poco. Circa quattro minuti dopo è sempre il numero otto nerazzurro Tzolis, che approfitta di un buco nella difesa, si inserisce in area di rigore e si fa neutralizzare da Mignolet. Il momento della svolta arriva al minuto 82, quando dalla fascia destra dell’Aston Villa Asensio mette un cross in area di rigore che il difensore del Bruges Mechele, nel tentativo di anticipare Watkins, infila nella propria porta per un clamoroso autogoal e soprattutto per il vantaggio dell’Aston Villa. All’88’ arriva il definitivo 1-3 con un calcio di rigore trasformato da Asensio che da all’Aston Villa un buon vantaggio in vista della gara di ritorno.

Embed from Getty Images

Mette una seria ipoteca su questi ottavi di finale l’Arsenal che travolge il Psv in trasferta con un pesante 1-7. Il match si mette in discesa già nel primo tempo con i Gunners che vanno in vantaggio al 18° minuto con la firma di Timber, su assist di Rice. Il raddoppio arriva tre minuti più tardi per opera di Nwaneri, seguito dal goal di Merino dieci minuti più tardi che sembra mettere il punto esclamativo sulla gara. Quando il primo tempo sembra ormai esse targato Arsenal, poco prima della pausa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo viene assegnato un calcio di rigore al Psv, per un fallo commesso da Partey, trasformato da Lang e che riaccende le speranze degli olandesi. Nella ripresa, quando tutto farebbe pensare a un arrembaggio da parte dei padroni di casa per la rimonta, arriva invece la valanga di goal degli uomini di Arteta. Dopo due minuti dalla ripresa del gioco, arriva il poker dei londinesi con una rete di Odegaard, seguito neanche un minuto dopo dal goal di Trossard, che trasforma un assist di Calafiori, autore di una sovrapposizione sulla sinistra e subentrato a Lewis – Kelly nel primo tempo. L’Arsenal non ha intenzione di allentare il ritmo e al 73° arriva la doppietta di Odegaard che sigla il goal dell’1-6. Al minuto 85 trova la gioia del goal anche lo stesso Calafiori che si inserisce nell’area di rigore avversaria e riceve una palla da vero centro avanti, mettendo a segno il goal del definitivo 1-7. Arsenal con un piede agli ottavi.

Embed from Getty Images

Tutto aperto tra Borussia Dortmund e Lille. Il primo tempo è decisamente condotto dai tedeschi che vanno in vantaggio al 22° minuto con un bellissimo goal di Adeyemi, che su una palla in uscita da un corner lascia partire un mancino da fuori area al volo che gonfia la rete. Nel recupero del primo tempo, sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo, l’ex Juve Emre Can spizza una palla di testa che Gross trasforma nel goal del raddoppio, annullato però per fuorigioco. Nella ripresa il Lille entra in campo con un altro piglio e dopo aver sfiorato la rete in più di una circostanza, trova il goal dell’1-1 al minuto 68 con Haraldsson che approfitta di un grande vuoto creato dalla difesa del Dortmund in area di rigore. La sfida termina così in parità, lasciando tutto aperto.

Embed from Getty Images

Il big match della serata è sicuramente il Derby di Madrid. La sfida promette subito bene con gli uomini di Carlo Ancelotti che passano in vantaggio al 4° minuto con Rodrygo che approfitta di una disattenzione di Galan e, entrando in area di rigore dalla destra, rientra sul mancino mettendo la palla all’incrocio dei pali. I Blancos hanno in pugno il gioco per gran parte del primo tempo, ma al minuto 32, in maniera quasi inaspettata, arriva il pareggio dell’Atletico Madrid con Julian Alvarez, a segno per la quarta partita consecutiva, mettendo anche lui il pallone all’incrocio dei pali dove Courtois non può arrivare, per un altro goal da cineteca. Nella ripresa si riparte con il Real che sembra aver accusato un po’ il colpo e con i Colchoneros che invece prendono fiducia, ma proprio nel miglior momento dell’Atletico, Brahim Diaz si destreggia fra due avverarsi nella loro area di rigore e incrocia sul secondo palo il definitivo 2-1 che vale la vittoria, al termine di un derby spettacolare. Real con un piccolo margine di vantaggio ma al ritorno sarà una vera battaglia