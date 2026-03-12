Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Champions League

Il Real travolge il City, Valverde show! Manita PSG, il Bodo fa sul serio

I francesi piegano 5-2 il Chelsea, i norvegesi stendono 3-0 lo Sporting. Arteta fa 1-1 col Leverkusen

Mar 12, 20262 Lettura
MADRID, SPAIN - MARCH 11: Federico Valverde of Real Madrid celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg match between Real Madrid CF and Manchester City FC at Estadio Santiago Bernabeu on March 11, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Aitor Alcalde - UEFA/UEFA via Getty Images)

BAYER LEVERKUSEN- ARSENAL 1-1

Il Bayer Leverkusen prova a fare il colpo ma l’Arsenal lo riagguanta sul finire fissando il punteggio sull’1-1.. Il discorso qualificazione ai quarti è quindi rinviato alla sfida di ritorno in programma all’Emirates Stadium. Al 19′ i Gunners vanno a un soffio dal vantaggio con una traversa colpita da Gabriel Martinelli con un tiro di sinistro. Al 1′ della ripresa i teutonici vanno in vantaggio con un’incornata di Andrich su corner di Grimaldo. Al 41′ l’ex di turno Havertz pareggia su calcio di rigore concesso per un fallo di Tillman su Madueke.

PARIS SAINT GERMAIN- CHELSEA 5-2

Dopo essere stato raggiunto due volte da una situazione di vantaggio iniziale, ha innestato la marcia veloce ed è scappato definitivamente. Il Paris Saint Germain liquida al Parco dei Principi il Chelsea con un netto 5-2 e ipoteca il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Al 10′ Barcola, di sinistro, su assist di testa di Neves susseguente a un calcio piazzato, porta in vantaggio i transalpini. Al 28′ Malo Gusto pareggia con un tiro di destro su assist di Enzo Fernandez. Al 40′ Dembelè sfrutta un’azione di contropiede di Douè e riporta in vantaggio i padroni di casa. Al 12′ della ripresa Enzo Fernandez sfrutta nel modo migliore un’azione di contropiede di Pedro Neto riportando i Blues in parità. Al 29′ Vitinha, con un destro su assist dell’ex Napoli Kvaratskhelia, segna il nuovo vantaggio della squadra di Luis Enrique. Al 41′ proprio Kvaratskhelia segna di destro il gol del 4-2 dal limite su assist di Pacho. Al 49′ un destro di Kvaratslhelia su assist di Hakimi sancisce il definitivo 5-2.

BODOE GLIMT- SPORTING LISBONA 3-0

Vittoria e ipoteca per i quarti di finale. Già giustiziere dell’Inter, il Bodoe Glimt liquida con un secco 3-0 davanti al pubblico amico lo Sporting Lisbona. Al 32′ i padroni di casa vanno in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Fet e concesso per un fallo da lui stesso subito da parte di Vagiannidis. Al 46′ Blomberg, con un destro angolato, raddoppia. Al 26′ della ripresa Hogh riceve la sfera da Hauge e segna con un destro da distanza ravvicinata.

REAL MADRID- MANCHESTER CITY 3-0

Valverde un dos tres. Una tripletta dell’attaccante consente al Real Madrid di mandare in frantumi al Santiago Bernabeu la serata del Manchester City e lo avvicina ai quarti di Champions League. Al 20′ una conclusione di destro di Valverde porta in vantaggio i Blancos. Sette minuti dopo ancora lui, stavolta di sinistro, raddoppia. Al 42′ ancora lui riceve da Brahim Diaz un filtrante e infila per la terza volta la porta ospite regalandosi la tripletta personale.

0 Shares
Avatar
Cristiano Comelli

News Serie A

Articoli correlati

Real Madrid-Man City, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Mar 11, 2026

Bayern di un’altra categoria, l’Atalanta si arrende ai bavaresi

Mar 11, 2026

Manita Atletico, crolla il Tottenham di Tudor! Il Gala batte il Liverpool

Mar 11, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.