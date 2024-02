Il Rennes frena il PSG, vittorie per Monaco e Marsiglia. Lilla ko

Al termine della ventitreesima di campionato in Ligue 1, la notizia che poi non fa tanto notizia è senza dubbio il pari interno del PSG, che tra le mura amiche del Parco Dei Principi, viene bloccato sul risultato di 1-1 da un Rennes ancora frastornato dall’eliminazione in Europa League per mano del Milan. La notizia è senza dubbio il pareggio della capolista, ma non fa notizia perché il Brest pur vincendo per 3-0 in casa dello Strasburgo, eppur schizzando a quota 43 punti che gli consentono di rafforzare il secondo posto, resta comunque ad una distanza di ben 11 punti dal PSG, che nonostante il pari può senza dubbio dormire tranquillamente.

Discorso diverso per il Brest, che pur se secondo non può dormire tranquillamente come a Parigi, infatti il Monacò in casa del Lens in quello che era uno scontro diretto in zona europea, riesce ad imporsi per 3-2, toccando quota 31 punti portandosi a due sole lunghezze dal Brest. Ma al tempo stesso però neanche nel Principato possono dormire beatamente, perché alle spalle della formazione monegasca si muove il Nizza, che pur pareggiando clamorosamente per 0-0 contro il fanalino di coda Clermont, riesce comunque nel tentativo di muovere la classifica portandosi a quota 40 punti, quindi ad una lunghezza dal Monacò ed a sole tre dal Brest.

Chi rallenta la propria corsa è il Lilla che in casa del Tolosa, viene superato con un netto 3-1, che consente al team padrone di casa di toccare quota 26 punti e compiere un passo deciso verso la salvezza. Di tali risultati prova ad approfittarne il Reims che imponendosi per 2-1 sul Le Havre, tocca quota 34 punti portandosi a sole due lunghezze dalla zona europea. In tale direzione prova a muoversi anche il Marsiglia, che sfruttando bene il fattore campo liquida la pratica Montpellier con un largo 4-1, che gli consente di toccare quota 33 punti e portarsi a sole tre lunghezze dalla zona europea della classifica.

Vittoria importantissima per il Lione che in casa del Metz riesce ad imporsi per 2-1, volando a quota 28 punti e compiendo un passo deciso verso la salvezza, che ormai sembra essere una formalità dopo aver toccato con mano lo spettro della retrocessione. Stesso discorso per il Nantes che imponendosi per 1-0 in casa del Lorient, tocca quota 25 punti compiendo a sua volta un passo deciso verso il mantenimento della categoria.