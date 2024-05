Il rinnovo di Lautaro si complica. Che succede adesso?

Il rinnovo di Lautaro Martinez potrebbe trasformarsi in un nuovo tormentone per l’Inter, ora sotto la guida di Oaktree. La necessità di risolvere questa delicata questione contrattuale è un primo ostacolo per la dirigenza, che mira a garantire continuità al progetto sportivo. L’attuale accordo del calciatore argentino scade il 30 giugno 2026, e le trattative per un prolungamento sono in corso da mesi, come confermato sia dal club che dall’agente del giocatore.

Nonostante i colloqui avanzati, la distanza tra la richiesta del giocatore e l’offerta della società rimane significativa. “C’è una trattativa in corso e le parti puntano a una soluzione positiva. Lautaro, in sei anni all’Inter, ha rinnovato una sola volta dopo aver segnato 54 gol in nerazzurro, e ora vuole lavorare per una nuova intesa”, ha riferito Sky, riportando il pensiero di Camano, procuratore del capitano interista.

La posizione dell’Inter è chiara: la società, indipendentemente dalla proprietà, mantiene una linea di rigore finanziario. Alcuni limiti non possono essere superati per garantire la stabilità economica del club, un principio che guida le trattative in corso.