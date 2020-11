Il sabato della Liga: Ansu Fati a rischio

Il Barcelona vince chiaramente contro il Betis dei tanti ex (Bravo, Sanabria, Tello, Bartra, Rodri, Montoya). Quasi un Barça 2 allenato dall’ingegnere Pellegrini con indosso la maglietta a strisce verdiblanca. 5 a 2 il risultato di una partita nella quale Koeman ha fatto del turn over lasciando inizialmente in panchina Messi. 1-1 il primo tempo senza la Pulce, 4-1 con il diez blaugrana sul terreno di gioco. La formazione di Heliopolis è rimasta in 10 nel corso della ripresa per l’espulsione di Mandi per doppia ammonizione. Non tutto è filato per il verso giusto per i blaugrana. Tante occasioni, poche reti per la produzione offensiva, un rigore fallito da Griezmann, seri problemi in difesa e il brutto infortunio per Ansu Fati (rottura del menisco interno del ginocchio sinistro). Le reti della gara portano la firma di Dembélé, Sanabria, Griezmann, Messi, ancora Messi e Pedri.

Il pari tra Huesca e Eibar

Uno a uno tra Huesca e Eibar nella sfida tra pericolanti. La formazione do casa manca l’assalto alla zona salvezza fallendo ancora una volta l’appuntamento con la vittoria, questa volta contro una diretta concorrente. Le reti sono state realizzate da Burgos per il vantaggio degli ospiti e da Rafa Mir per i padroni di casa.

Vittoria su calcio di rigore per il Sevilla in casa contro l’Osasuna. 1 a 0 con rete di Ocampos al 57’. La vittoria per la prima squadra di Sevilla mancava da 5 partite, dall’1-0 casalingo contro il Levante del 1 ottobre. Una vittoria per gli andalusi ottenuta senza brillare e con poche occasioni da rete.

Placida vittoria dell’Atletico contro il lanciato Cadice. Al Wanda Metropolitano la formazione del Cholo si sbarazza della matricola terribile con le marcature di Joao Felix (doppietta), Marcos Llorente e Luis Suárez. Per il Cadice si tratta della prima sconfitta in campionato dal 27 settembre, quando alle terza giornata aveva perso in casa per 3-1 contro il Sevilla di Lopetegui.