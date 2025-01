Il Sassuolo prende il largo, il Pisa frena a Catanzaro. Poker Spezia

SAMPDORIA- CESENA 1-2

Sotto di una rete, ci ha creduto e ha prima raggiunto il pareggio e poi invertito la rotta della partita a suo beneficio. Il Cesena supera per 2-1 al Luigi Ferraris la Sampdoria e ritorna alla vittoria dopo quattro partite. I romagnoli balzano così a 29 punti e riassaporano la zona playoff. I blucerchiati sono al dodicesimo turno senza vittorie e continuano a navigare al quintultimo posto a ridosso della zona pericolante. La squadra di Leonardo Semplici si porta in vantaggio al minuto 8 con Riccio che, su cross di Coda, prima si fa respingere la sfera da Klinsmann e poi lo infila sul tapin. Il Cesena ha il merito di non scomporsi e, al minuto 31, pareggia con Antonucci che raccoglie un suggerimento di Ciofi e non lascia scampo a Ghidotti. Al 17’ i romagnoli ribaltano l’esito della gara con un tiro dal limite di Donnarumma su assist di Shpendi.

CITTADELLA- MANTOVA 1-2

Dopo tre turni, il Mantova ritorna alla vittoria al Tombolato contro un Cittadella reduce da cinque risultati utili di fila. I virgiliani salgono a metà classifica con 27 punti, i granata sono a quota 24 a ridosso della zona a rischio. Al 34’ i virgiliani passano in vantaggio grazie a Ruocco che raccoglie un traversone di Mensah e supera Kastrati da distanza ravvicinata. Al 6’ della ripresa Capradossi commette fallo su Trimboli e per il Mantova è rigore. Dagli undici metri Mancuso trasforma e raddoppia. Al 14’ i granata si portano di nuovo in partita con un’incornata di Vita che infila Festa realizzando il 2-1.

SALERNITANA- REGGIANA 2-1

Dopo tre sconfitte di fila, la Salernitana prova a fare rifiatare la sua classifica imponendosi per 2-1 sulla Reggiana in una sfida tutta granata e in rimonta. Ridotti in dieci per l’espulsione di Ignacchiti al 6’ della ripresa, gli emiliani interrompono una serie utile di tre turni e Al minuto 17 Vido porta in vantaggio gli emiliani sfruttando una respinta della traversa su precedente colpo di testa di Portanova. Al 31’ della ripresa Cerri, di testa, su punizione di Verde, pareggia. La partita sembra incamminata sui binari del pareggio ma al 50’ la Salernitana la fa sua con un calcio di rigore trasformato da Cerri e concesso per un fallo di Vido su Ferrari.

MODENA- FROSINONE 1-1

Quarto turno senza vittoria per il Modena che, passando in vantaggio contro il pericolante Frosinone, ne subisce poi la rimonta. Al minuto 27 il Frosinone si complica la vita restando in dieci per l’espulsione di Oyono, reo di essere intervenuto a martello su Magnino. Il Modena ne approfitta per andare in vantaggio al minuto con Palumbo che trafigge Cerofolini su tocco di Cauz. Al 10’ della ripresa Darboe, su assist di Ambrosino, pareggia. Canarini a centro classifica con ventisei punti, Frosinone sempre in zona a rischio con 21.

CREMONESE- COSENZA 3-1

Sesto risultato utile e secondo acuto di fila per la Cremonese che supera il Cosenza in dieci uomini per 3-1 resta quindi a ridosso della zona che conta. I rossoblù non riescono a dare continuità al pareggio ottenuto contro il Mantova e restano in situazione critica. Al minuto 23 Pickel sfrutta un cross di Vandeputte e infila Micai per il momentaneo vantaggio grigiorosso. Due minuti dopo i rossoblù pareggiano con Ricciardi su assist di Artistico dopo una precedente conclusione di Rizzo Pinna terminata sul palo. Al 17’ della ripresa il Cosenza perde Ricciardi espulso per doppia ammonizione. La Cremonese ne approfitta e, al minuto 40, Vazquez, di testa, su cross di Vandeputte, realizza il 2-1 dei padroni di casa. Al 48’ Castagnetti apre per Johnsen che infila la porta ospite per il 3-1 finale.

BARI- BRESCIA 2-2

Due volte in vantaggio, due volte ripreso. Il Bari è costretto a dividere la posta da un volitivo Brescia con il punteggio di 2-2. Per i padroni di casa è il terzo risultato utile di fila. Il Brescia dimostra di soffrire di pareggite con il sesto segno ics consecutivo. Il Bari resta in zona playoff con 29 punti, le rondinelle salgono a quota 25 e si tengono distanti dalla zona pericolante. I pugliesi bucano la porta ospite dopo soli venti secondi con Lella che sbuca bene di testa su cross di Oliveri e realizza l’1-0. Al 30’ arriva il pareggio delle rondinelle con Bianchi che sfrutta una respinta di Radunovic su precedente tiro di Olzer. Il Bari non se la dà per inteso e ritorna in vantaggio al minuto 41 con un’incornata di Bellomo su spiovente di Pucino. Al 20’ della ripresa Bisoli riceve la sfera da Galazzi dopo un’azione di contropiede e sigla il definitivo 2-2.

SASSUOLO- SUDTIROL 5-3

Terza vittoria consecutiva del Sassuolo che si conferma al timone del campionato. Reduce da due pareggi, invece, il Sudtirol porta a quattro le partite senza poste piene con l’ultima vittoria ottenuta il 21 dicembre al San Nicola contro il Bari. Gli altoatesini si confermano in piena crisi con il penultimo posto in graduatoria. Al 3’ gli altoatesini si portano clamorosamente in vantaggio per merito di Odogwu che, dopo essersi scontrato con l’ex Como Odenthal, riceve la sfera da Zedadka e supera Moldovan. Colpito a freddo, il Sassuolo riesce però a riorganizzarsi e al minuto 9, la riprende per merito di Berardi che sfrutta nel modo migliore un cross dell’ex Verona Doig. All’11’, però, gli ospiti rimettono la freccia con Pyythia che riceve da Odogwu e lascia partire un gran fendente dal limite su cui Moldovan nulla può. Al 10’ della ripresa un tiro dal limite di Doig regala agli emiliani il pareggio. Al 13’ i padroni di casa capovolgono a loro favore l’esito della contesa con Boloca che, su lancio di Pierini, supera con un tiro dalla lunga distanza Poluzzi. La partita continua a riservare un andamento spettacolare e al minuto 19 Pietrangeli sbuca di testa su cross di Pyythia e pareggia. Il Sassuolo, però, ritorna avanti al 24’ con Laurientè su lancio di Boloca. Al 47’ Volpato approfitta di un errato disimpegno di Pietrangeli e realizza il definitivo 5-3.

CATANZARO – PISA 0-0

Né vinti né vincitori tra Catanzaro e Pisa. I calabresi restano in zona playoff con 29 punti dopo il quarto turno utile di fila, i toscani, anch’essi al quarto turno utile consecutivo, secondi con 40 alle spalle del Sassuolo. Il risultato rispecchia l’andamento equilibrato della gara.

PALERMO- JUVE STABIA 1-0

Secondo acuto del Palermo che fa valere ancora la legge del Barbera e supera di misura la Juve Stabia dopo avere messo a sedere il Modena. I rosanero salgono al quinto posto con 30 punti agganciando proprio i campani al quarto incontro senza poste piene. Al 22’ i rosanero vanno in vantaggio con una conclusione di Le Douaron che riprende una ribattuta di Thiam su precedente conclusione di Segre e lo infila.

CARRARESE- SPEZIA 0-4

Passerella dello Spezia al dei Marmi contro la Carrarese. I liguri tornano al successo dopo quattro turni e blindano il terzo posto con 42 punti, i marmiferi subiscono il secondo stop di fila e restano a metà classifica. Al 20’ i liguri vanno in vantaggio con Francesco Pio Esposito che sbuca bene su un cross di Elia e supera Chiorra. Al minuto 49 ancora lui, e sempre su assist di Elia, raddoppia con un diagonale. Al 4’ della ripresa l’ex Cagliari Kouda sigla il 3-0 con un tiro dal limite su azione di contropiede. Al 13’ Elia, di testa, sigla il 4-0.