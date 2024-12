Il Sassuolo risponde allo Spezia, il Pisa torna alla vittoria. Brescia ko

JUVE STABIA- SUDTIROL 2-1

La vittoria le mancava dal 4 ottobre quando superò al Luigi Ferraris la Sampdoria e, al Romeo Menti, addirittura dal 29 settembre quando rifilò un 2-0 al Pisa. La Juve Stabia riesce a spezzare il digiuno superando un Sudtirol sempre più in crisi alla quinta sconfitta consecutiva. Le vespe restano in zona playoff, gli altoatesini sono invece a fondo classifica. All’8’ la Juve Stabia passa già in vantaggio con Candellone che ribadisce in rete una corta respinta di Poluzzi su precedente colpo di testa di Adorante. Per lui si tratta del secondo turno consecutivo a bersaglio dopo la rete realizzata nel match con il Cittadella. Al 32’ quest’ultimo potrebbe raddoppiare ma il suo tiro al volo colpisce il palo. Al 28’ della ripresa Kofler, su corner di Arrigoni, fa pervenire gli ospiti al pareggio dopo essersi sbarazzato della marcatura di Folino. Il Sudtirol torna così a perforare una porta avversaria dopo quattro turni in cui non era riuscito a farlo. Al 34’ , però, i padroni di casa intascano l’intera posta con un’incornata di Bellich su cross di Leone.

MODENA- SALERNITANA 1-1

La Salernitana prova a scappare ma il Modena la riprende. Per i canarini è il quarto risultato utile e terzo pareggio consecutivo che li porta a diciassette punti al momento lontano dalla zona critica. I campani, invece, si rammaricano di non avere potuto bissare il successo dello scorso turno con la Carrarese ma , anch’essi a quota diciassette, sono al momento sopra la zona pericolante. Al 2’ della ripresa la difesa emiliana pasticcia favorendo un cross di Verde, sulla sfera s’avventa Soriano che insacca all’altezza del dischetto del rigore. Il Modena ha il merito di non scomporsi e, al 20’, ritrova il pareggio per merito di Palumbo che sfrutta ottimamente un assist di tacco dell’ex Sassuolo Defrel e infila Sepe.

BARI- CESENA 1-0

La sfida d’alta quota tra Bari e Cesena sorride ai padroni di casa che colgono la terza vittoria stagionaIe e il quattordicesimo risultato utile consecutivo e scavalcano in classifica proprio i romagnoli portandosi a ventiquattro punti e agganciando la Cremonese al quarto posto. I bianconeri restano invece a quota ventidue e incassano la seconda sconfitta consecutiva dopo quella al Benito Stirpe contro il Frosinone. I primi minuti scorrono all’insegna dell’equilibrio ma al 33’ il Bari si porta in vantaggio grazie a Dorval, bravo a sbucare su cross di Novakovich e a infilare di testa Klinsmann.

CARRARESE- PALERMO 1-0

Quinta vittoria in campionato per la Carrarese che supera un Palermo reduce da tre giornate utili di fila e si mette sempre più in sicurezza con 19 punti. Il Palermo resta invece a quota ventuno a ridosso della parte nobile della graduatoria. Al 32’ della ripresa gli apuani passano in vantaggio per merito di Shpendi che approfitta di un errato colpo di testa di Gomes su Desplanches e infila la porta rosanero.

MANTOVA- PISA 2-3

Dopo due turni a secco di vittorie, il Pisa riabbraccia l’intera posta espugnando il Martelli di Mantova. I virgiliani, cui non è bastato un ispirato Mancuso autore di una doppietta, pongono fine a una serie utile di tre turni e restano a metà classifica a quota 18. Il Mantova parte in modo bellicoso ma è il Pisa a passare all’8’ con Angori che approfitta di un rimpallo favorevole in area virgiliana e infila Fiori. Tempo quattro minuti e i toscani raddoppiano grazie a Lind su assist dell’ex Venezia Moreo. Al 9’ della ripresa i virgiliani pervengono al pareggio con una conclusione a giro di Mancuso che riceve da Bragantini e infila l’ex Como Semper. Non paghe del pareggio, le due squadre si insidiano a fasi alterne finché i toscani, al minuto 21, non ritornano avanti grazie a una rete in acrobazia di Moreo che si vede restituire da Lind il favore a lui fatto in occasione del gol del 2-1.

COSENZA- FROSINONE 0-1

Dopo il Cesena, il Cosenza. Un Frosinone bello quanto sfortunato per avere colpito ben quattro legni nel corso della gara non potendo così ampliare il proprio vantaggio espugna il San Vito Marulla di Cosenza e si regala così la seconda vittoria consecutiva. I ciociari salgono così a sedici punti e, pur se sempre in zona critica, riescono a fare respirare la loro classifica. Appaiando proprio il Cosenza che interrompe così una serie di sette turni utili. Al 13’ i ciociari si portano in vantaggio con un’autorete di Martino che, nel tentativo di anticipare Ambrosino su tiro di Marchizza, finisce per infilare la sfera nella propria porta. Al 46’ Ambrosino potrebbe raddoppiare ma il suo tiro dal limite si stampa sul palo. Il Frosinone potrebbe allargare il fossato anche nella ripresa ma sia Ambrosino di testa sia Oyono al 15’ colpiscono la traversa. Al 32’ Garritano, servito da Kvernadze, colpisce per la terza volta per i frusinati la traversa.

SPEZIA- CITTADELLA 5-0

Riscatto cercava e riscatto ha trovato. Lo Spezia si lascia alle spalle la prima sconfitta stagionale con il Palermo rifilando una manita al Cittadella e confermandosi, con trentatré punti, tra le prime forze del campionato. Il Cittadella non bissa il 2-2 casalingo contro la Juve Stabia e resta desolatamente ultimo con tredici punti insieme con il Sudtirol. Lo Spezia rompe l’equilibrio al 34’ quando Francesco Pio Esposito ribadisce in rete una respinta di Kastrati su precedente tiro di Reca susseguente a un corner di Salvatore Esposito. Al 43’ arriva il raddoppio dei liguri, su punizione di Salvatore Esposito Tronchin devia la sfera sul palo che poi sbatte sulla schiena di Kastrati e termina in rete per l’autogol. Al 46’ i padroni di casa beneficiano di un calcio di rigore per fallo di Branca su Candelari. Dagli undici metri Salvatore Esposito non fallisce ed è il 3-0. All’8’ della ripresa lo Spezia perviene al raddoppio con una punizione di Salvatore Esposito, complice una deviazione di Piccinini nella propria porta . Al 22’ arriva il 5-0 con un’incornata di Wisniewski su corner del solito Salvatore Esposito, a suo agio sia in veste realizzativa che di rifinitura.

CATANZARO- BRESCIA 2-1

I tre punti vanno al Catanzaro dopo un diluviale recupero. I calabresi superano il Brescia per 2-1 al Ceravolo e tornano a una vittoria che non ottenevano da cinque turni collocandosi a venti punti in corsa per i playoff. I lombardi perdono dopo due turni utili di fila ma restano a metà classifica con diciannove punti. E’ il Brescia a portarsi in vantaggio al minuto 20 con un colpo di testa di Bjarnason su cross di Galazzi. Il Catanzaro non si scompone e, al 43’, perviene al pareggio con Biasci su cross di D’Alessandro e uscita a vuoto di Lezzerini. Al 42’ i calabresi ritornerebbero in vantaggio con Compagnon su indecisione della difesa bresciana ma il direttore di gara, dopo un consulto con il Var, annulla la rete e conferma quindi la situazione di parità. Al 53’ , in pieno recupero, Bonini, di testa, su cross di Scognamillo, regala al Catanzaro gli ormai insperati tre punti.

CREMONESE- REGGIANA 0-2

Dopo sei turni a secco, la Reggiana ritrova la posta piena superando al Giovanni Zini la Cremonese e portandosi a metà classifica con 18 punti.Dopo due giornate positive, la Cremonese ritorna invece a masticare amaro ma resta in zona playoff con 24 punti. Al 2’ i granata si portano in vantaggio per merito di Vergara, bravo a sfruttare un assist dell’ex Genoa Portanova che aveva a sua volta sfruttato un errato disimpegno di Ravanelli. Al 45’ della ripresa i granata raddoppiano con Vido che sfrutta un assist di Girma e non lascia scampo a Fulignati.

SASSUOLO- SAMPDORIA 5-1

Pokerissimo. Sia nel senso del risultato, sia in quello della quinta vittoria consecutiva. Il Sassuolo annichilisce la Sampdoria al Mapei Stadium e resta in vetta alla classifica da solo. I neroverdi cancellano così l’amarezza dell’1-6 patito al Meazza contro il Milan costato loro l’eliminazione dalla Coppa Italia. Per la Sampdoria è la sesta partita senza vittorie e la classifica dice ora sestultimo posto a ridosso della zona critica. Al 25′ gli emiliani passano in vantaggio con Laurientè che riceve dall’ex Reggiana Pieragnolo e infila Vismara. Al 45′ arriva il raddoppio con l’ex Como Odenthal che approfitta di un tocco di Thorstvedt su corner di Berardi e segna da distanza ravvicinata. Al 19′ della ripresa Pierini realizza il 3-0 su assist di Berardi facendo passare la sfera sotto le gambe di un ingenuo Vismara. Al 29′ Berardi cala il poker su cross di Toljan. Al 35′ Odenthal commette fallo su Coda rientrato dopo un lungo infortunio e la Sampdoria beneficia di un penalty. Lo stesso Coda, dal dischetto, trasforma. Al 45′ arriva il definitivo 5-1, Doig è servito da Pierini e conclude, Vismara non trattiene e Berardi, ben appostato, ribadisce in rete.