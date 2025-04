Il Sassuolo torna in Serie A, la Sampdoria torna a vincere

BARI- PALERMO 2-1

La vittoria gli mancava dal 22 febbraio e, in casa, dal 2 febbraio quando sconfisse per 2-1 il Frosinone. Il Bari torna alla posta piena al San Nicola superando per 2-1 il Palermo e portandosi a 47 punti respirando aria di playoff. Il Palermo resta a quota 45 capitolando dopo due poste piene. Al 7’ l’ex Spezia Maggiore porta in vantaggio i pugliesi con un diagonale su assist di Favasuli. Al 18’ l’ex Venezia Pohjanpalo pareggia sfruttando un assist di Simic. Al 38’ ancora Pohjanpalo va a bersaglio ma la rete è annullata in seguito a un consulto con il Var che rileva una sua carica sul portiere barese Radunovic. Al 44’ Simic, di testa su corner di Bellomo, realizza il nuovo 2-1 dei padroni di casa.

SALERNITANA- SUDTIROL 2-1

La sfida sicurezza tra Salernitana e Sudtirol si risolve a favore dei campani che tornano a muovere la classifica dopo due sconfitte e si portano a quota 33 punti in una situazione di classifica sempre critica. Il Sudtirol resta a quota 35 a ridosso della zona pericolante dopo la seconda sconfitta nelle ultime tre gare. Al 4’ della ripresa i campani si portano in vantaggio con Ghiglione su suggerimento di Corazza. Al 16’ Ferrari, ancora su cross di Corazza, raddoppia. Al 18’ gli altoatesini accorciano le distanze per merito di Pietrangeli che irrompe con ottima scelta di tempo su una respinta del palo su precedente punizione di Praszelik.

COSENZA –BRESCIA 1-1

Divisione della posta tra Cosenza e Brescia in un altro match profumato di punti sicurezza. I calabresi sono al secondo pareggio di fila e restano fanalino di coda con 27 punti, Le rondinelle fanno leggermente respirare la loro classifica riscattando in parte lo stop interno contro il Mantova ma restando con 35 punti a ridosso della zona pericolante. Brescia avanti al minuto 26 con un’autorete di Florenzi che infila maldestramente nella propria porta nel tentativo di anticipare Borrelli innescato da un cross. Al 38’ gli ospiti restano in inferiorità numerica per l’espulsione di Cistana con rosso diretto per un fallo pesante su Prontera. Il Cosenza ne approfitta e perviene al pareggio al 48’ della ripresa, in pieno recupero, con Zilli che sfrutta un errato disimpegno della difesa ospite.

CARRARESE- CATANZARO 2-2

Hanno cercato di superarsi a fasi alterne ma, alla fine, si sono dovute accontentare di un pareggio. Carrarese e Catanzaro terminano l’incontro che le vedeva opposte in terra apuana con il punteggio di 2-2 e sono entrambe al secondo segno ics consecutivo. I marmiferi sono al quarto risultato utile di fila e, undicesimi con 38 punti, si trovano in piena zona sicurezza. Il Catanzaro passa a quota 48 e resta saldamente in zona playoff. Al 42’ Cherubini porta in vantaggio i padroni di casa su azione di contropiede orchestrata da Zuelli. Al 9’ della ripresa Iemmello pesca Compagnon mettendolo così nella condizione di realizzare il gol dell’1-1. Al 20’ Pittarello trova un varco per servire Pompetti che capovolge l’esito della contesa portando in vantaggio i calabresi. Al 37’ Shpendi, su assist di Schiavi, segna il definitivo pareggio.

REGGIANA- PISA 0-2

Una sempre più vicina alla retrocessione, l’altra alla promozione in serie A. La Reggiana capitola per 0-2 davanti al proprio pubblico contro il Pisa e resta al penultimo posto con 32 punti. Il Pisa è alla seconda vittoria esterna di fila e riscatta il clamoroso stop interno con il Modena rimanendo al secondo posto con 66 punti. Rimasti in dieci al 3’ della ripresa per l’espulsione di Cigarini, i granata sono al terzo passo falso di fila. Al 23’ Lind porta in vantaggio i toscani raccogliendo un assist dell’ex Venezia Moreo. Al 44’ Tramoni, su lancio dello stesso Lind, sigla il definitivo raddoppio.

SAMPDORIA- CITTADELLA 1-0

Dopo sette partite a secco, la Sampdoria torna alla vittoria superando di misura il Cittadella e tornando a sperare nella salvezza. Il Cittadella capitola dopo due pareggi consecutivi. Entrambe le squadre si trovano a quota 35 in zona pericolante. Il gol partita porta la firma dell’ex Bari SIbilli che, di testa, al 21’ della ripresa su cross di Benedetti, non lascia scampo a Kastrati.

MODENA- SASSUOLO 1-3

Il derby emiliano tra le squadre di due città che distano meno di venti chilometri l’una dall’altra si risolve a favore del Sassuolo. I neroverdi riscattano il clamoroso stop contro il Palermo e restano in testa con 75 punti sempre più lanciati verso il ritorno in serie A. Il Modena è invece decimo a quota 41 e interrompe una serie positiva caratterizzata da due vittorie consecutive. Al 36’ Berardi sfrutta un rimpallo favorevole e porta in vantaggio gli ospiti. Al 15’ della ripresa un tiro dal limite di Santoro porta i canarini al pareggio. Al 19’ Laurientè riporta avanti il Sassuolo su cross di Toljan. Al 31’ Iannoni serve Moro mettendolo in condizione di realizzare la rete del 3.1.

CREMONESE- JUVE STABIA 1-1

La Juve Stabia prova a scappare ma la Cremonese la raggiunge. Al Giovanni Zini, la sfida d’alta quota in chiave playoff termina quindi con il punteggio di 1-1. Al sesto risultato utile di fila, la Cremonese è quarta con 53 punti. I campani, al quinto risultato utile consecutivo, sono invece quinti a quota 50. Avviene tutto nella seconda frazione. Al 27’ le vespe passano in vantaggio con un’incornata di Adorante su cross di Candellone. La Cremonese pareggia al 37’ con una conclusione di controbalzo di Bonazzoli su assist di testa di Valoti.

CESENA- FROSINONE 1-1

Il Cesena si illude del vantaggio ma il Frosinone pareggia. I cavallucci sono al secondo pareggio di fila e sono noni con 44 punti. I ciociari giungono al nono risultato utile consecutivo e, dodicesimi con 38 punti, si mettono sempre più in sicurezza. Cesena avanti al minuto 48 con Saric su suggerimento di Prestia. Il Frosinone pareggia al 26’ della ripresa con Ambrosino su assist di Kvernadze.

MANTOVA- SPEZIA 2-2

Ingenuità dello Spezia o caparbietà del Mantova? Nel 2-2 con il quale le due squadre si sono divise la posta vi sono probabilmente entrambe le componenti. Sotto di due reti, i virgiliani non si sono arresi e hanno infine imposto ai liguri la divisione della posta. I virgiliani sono al terzo risultato utile consecutivo e sono tredicesimi con 37 punti in zona sicurezza. I liguri continuano a frequentare la zona playoff con il terzo posto. Al 18’ gli ospiti vanno in vantaggio con un’incornata di Aurelio su punizione di Salvatore Esposito. Al 7’ della ripresa Esposito fa da sponda per Salvatore Esposito e lo mette in condizione di raddoppiare. Al 18’ lo Spezia resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Bertola. Al 35 ‘ Maggioni sfrutta una sponda di Ruocco e riporta i virgiliani sotto. Al 39’ il Mantova sfiora il pareggio con un palo di Bragantini dal limite. Non sbaglia invece Maggioni che, al minuto 9, di testa, sbuca da un calcio d’angolo e realizza il definitivo 2-2.