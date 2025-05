Il Sunderland torna in Premier League dopo 8 anni!

Dopo le semifinali disputate per i play-off lo scorso 9 maggio, la squadra allenata da Le Bris vince la finale e torna in Premier dopo tanto tempo. Le due retrocessioni consecutive nelle stagioni 2016/2017 in Football League Championship e in quella successiva nel campionato Football League One, il club si è rimboccato le maniche e ha iniziato la cavalcata per tornare il prima possibile in Premier. Festa incredibile per i tifosi, che saranno sicuramente contenti per quanto accaduto, con il match deciso al 95’ da Tom Watson contro lo Sheffield United, che regala l’accesso diretto in prima categoria.

Diversi i calciatori che hanno vestito questa maglia del nostro territorio italiano: Emanuele Giaccherini, il quale si è reso protagonista dopo l’avventura alla Juventus, collezionando 32 presenze e 4 reti in due anni (dal 2013 al 2015). Fabio Borini, attualmente alla Sampdoria, è passato alla società inglese dal Liverpool in prestito per poi tornare a titolo definitivo per 10,7 milioni di euro. Andrea Dossena, centrocampista trasferitosi a tutti gli effetti al Sunderland il 2 settembre 2013, siglando l’accordo per un solo anno. Attualmente in questa squadra gioca anche il fratello di Bellingham, Jude, che è stato un perno fondamentale, disputando 43 partite totali con 4 gol, 3 assist e 1 espulsione in occasione della 13ª giornata contro il QPR, lasciando il terreno di gioco al 58°.

Nonostante i tanti gol subiti in campionato chiudendo con 5 sconfitte consecutive, la squadra è riuscita comunque a qualificarsi per i play-off, avendo la meglio sullo Sheffield United, con il risultato ancora in bilico fino al 94’. Quando tutto sembrava destinato ai supplementari, con il punteggio inchiodato sull’1-1, ecco che il n.40 classe 2006 sfrutta lo spazio disponibile e carica un destro preciso da fuori area, con il pallone che si insacca nell’angolino basso alle spalle del portiere. All’improvviso diventa lui l’eroe dei “The Black Cats”, facendo impazzire tutto lo stadio.

Ora l’ambiente è molto sereno, sperando di non ripetere i vecchi errori della società, tornando di nuovo a dover compiere un’impresa simile a questa. Partendo dal basso il Sunderland è tornato a competere finalmente con le “grandi” e i tifosi non vedono l’ora di ammirare la propria squadra calcare i campi del massimo campionato inglese. L’ultimo match della squadra inglese in prima categoria risale al 21 maggio 2017 contro il Chelsea campione d’Inghilterra (allenato da Antonio Conte), con giocatori come Hazard, William e Pedro, perdendo 5-1 sul campo dei ‘Blues’. Ora la situazione è cambiata e lo stadio Wembley verrà ricordato per sempre con grande gioia da tutti i tifosi del Sunderland dopo questa finale tanto attesa.