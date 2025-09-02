Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Calciomercato

Il tabellone del mercato estivo di Serie A. Acquisti e cessioni

Tutti i movimenti delle 20 squadre di Serie A 2025-26 nella lunga sessione estiva

ATALANTA
Acquisti: K.Sulemana (a, Southampton), Ahanor (d, Genoa), Sportiello (p, Milan), Zalewski (c, Inter), Krstovic (a, Lecce), Musah (c, Milan);
Cessioni: Rui Patricio (p, Al-Ain), Ruggeri (d, Atlético Madrid), Soppy (d, Losanna), Cuadrado (c, Pisa), Retegui (a, Al-Qadsiah), I.Sulemana (c, Bologna);

BOLOGNA
Acquisti: Gillier (p, Universidad Católica), Vitik (d, Spartak Mosca), Immobile (a, Besiktas), Bernardeschi (a, Toronto), Heggem (d, West Bromwich), Zortea (d, Cagliari), Rowe (a, Olympique Marsiglia), I.Sulemana (c, Atalanta);
Cessioni: Calabria (d, Panathinaikos), Bagnolini (p, Gubbio), Beukema (d, Napoli), Ndoye (a, Nottingham Forest), El Azzouzi (d, Auxerre), Aebischer (c, Pisa), Erlic (d, Midtjylland), Posch (d, Como);

CAGLIARI
Acquisti: Borrelli (a, Brescia), Folorunsho (c, Fiorentina), Mazzitelli (c, Como), Kilicsoy (a, Besiktas), Seb.Esposito (a, Empoli), Juan Rodríguez (d, Peñarol), Belotti (a, Benfica), Zé Pedro (d, Porto);
Cessioni: Augello (d, Palermo), Viola (a, svincolato), Palomino (d, Talleres), Makoumbou (c, Samsunspor), Coman (a, Al Gharafa), Mutandwa (a, Ried), Marin (c, AEK Atene), Prelec (a, Oxford United), Sherri (p, Frosinone), Zortea (d, Bologna), Piccoli (a, Fiorentina);

COMO
Acquisti: Baturina (c, Dinamo Zagabria), Jesus Rodriguez (a, Betis), Addai (a, AZ Alkmaar), Kuhn (a, Celtic), Ramon (d, Real Madrid), Morata (a, Galatasaray), Cavlina (p, Dinamo Zagabria), Diego Carlos (d, Fenerbahce), Posch (d, Bologna);
Cessioni: Strefezza (c, Olympiacos), Fadera (a, Sassuolo), Azon (a, Ipswich Town), Cutrone (a, Parma), Engelhardt (c, Borussia Mönchengladbach), Gabrielloni (a, Juve Stabia), Fellipe Jack (d, Spezia), Ikoné (a, Paris FC), Alli (c, svincolato);

CREMONESE
Acquisti: Floriani Mussolini (d, Juve Stabia), Nava (p, Milan Futuro), Pezzella (d, Empoli), Audero (p, Palermo), Grassi (c, Empoli), Baschirotto (d, Lecce), F. Terracciano (d, Milan), Bondo (c, Milan), Silvestri (p, Empoli), Payero (c, Udinese), Sanabria (a, Torino), Moumbagna (a, Olympique Marsiglia), Faye (Rennes), Sarmiento (a, Burnley), Vardy (a, Leicester);
Cessioni: Fulignati (p, Empoli), Quagliata (c, Deportivo La Coruña), Majer (c, Mantova), Ravanelli (d, Monza), Nasti (a, Empoli), Castagnetti (c, Cesena), Tommasi (p, Verona);

FIORENTINA
Acquisti: Viti (d, Nizza), Fazzini (c, Empoli), Dzeko (a, Fenerbahce), Lezzerini (p, Brescia), Sohm (c, Parma), Piccoli (a, Cagliari), Nicolussi Caviglia (c, Venezia), Lamptey (d, Brighton);
Cessioni: Folorunsho (c, Cagliari), Christensen (p, Sturm Graz), P. Terracciano (p, Milan), Zaniolo (a, Udinese), L.Beltrán (a, Valencia);

GENOA
Acquisti: Stanciu (c, Damac), Gronbaek (c, Southampton), V.Carboni (a, Inter), Ostigard (d, Rennes), L.Colombo (a, Empoli), Zanoli (d, Udinese);
Cessioni: Matturro (d, Levante), Ahanor (c, Atalanta), Bani (d, Palermo), De Winter (d, Milan);

INTER
Acquisti: Sucic (c, Dinamo Zagabria), Luis Henrique (a, Olympique Marsiglia), Bonny (a, Parma), Andy Diouf (c, Lens), Akanji (d, Manchester City);
Cessioni: J.Correa (a, Botafogo), Arnautovic (a, Stella Rossa), V.Carboni (a, Genoa), Seb.Esposito (Cagliari), Zalewski (c, Atalanta), Asllani (c, Torino), Taremi (a, Olympiacos), Pavard (d, Olympique Marsiglia);

JUVENTUS
Acquisti: David (a, Lille), João Mário (d, Porto), Zhegrova (a, Lille), Openda (a, Lipsia);
Cessioni: Renato Veiga (d, Chelsea), Alberto Costa (d, Porto), Mbangula (a, Werder Brema), T.Weah (c, Marsiglia), Douglas Luiz (c, Nottingham Forest), Savona (Nottingham Forest), Nico González (a, Atlético Madrid);

LAZIO
Acquisti: mercato in entrato bloccato;
Cessioni: Tchaouna (a, Burnley);

LECCE
Acquisti: Kouassi (d, Laval), Camarda (a, Milan), Perez (d, Curico Unido), Ndaba (d, Kilmarnock), Sottil (a, Milan), Sala (c, Cordoba), Siebert (d, Lecce), Stulic (a, Charleroi);
Cessioni: Baschirotto (d, Cremonese), Burnete (a, Juve Stabia), Krstovic (a, Atalanta), Oudin (c, Catanzaro);

MILAN
Acquisti: Ricci (c, Torino), Modric (c, Real Madrid), P.Terracciano (p, Fiorentina), Estupiñán (d, Brighton), Jashari (c, Bruges), De Winter (d, Genoa), Athekame (d, Young Boys), Nkunku (Chelsea), Rabiot (c, Marsiglia), Odogu (d, Wolsfburg);
Cessioni: Reijnders (c, Manchester City), Jovic (a, AEK), Walker (d, Burnley), Sottil (a, Lecce), João Félix (a, Al Nassr), Theo Hernandez (d, Al-Hilal), Abraham (a, Besiktas), Emerson Royal (d, Flamengo), Camarda (a, Lecce), F.Terracciano (d, Cremonese), Á.Jimenez (d, Bournemouth), Musah (c, Atalanta), Chukwueze (a, Fulham);

NAPOLI
Acquisti: De Bruyne (c, Manchester City), Marianucci (d, Empoli), Noa Lang (a, PSV Eindhoven), Lucca (a, Udinese), Beukema (d, Bologna), V.Milinkovic-Savic (p, Torino), Gutiérrez (d, Girona), Elmas (c, Torino), Hojlund (a, Manchester United);
Cessioni: R.Marin (d, Villarreal), Ngonge (a, Torino), G.Simeone (a, Torino), Raspadori (a, Atlético Madrid), Hasa (c, Carrarese);

PARMA
Acquisti: Ordoñez (c, Vélez Sarsfield), Ndiaye (d, Troyes), Sorensen (c, Midtjylland), Frigan (a, Westerlo), Troilo (d, Belgrano), Oristanio (c, Venezia), Cutrone (a, Como);
Cessioni: Bonny (a, Inter), Man (a, PSV), Sohm (c, Fiorentina), Leoni (d, Liverpool), D.Camara (c, Gaziantep), Vogliacco (d, PAOK Salonicco);

PISA
Acquisti: Lusuardi (d, Frosinone), Vural (d, Frosinone), Akinsanmiro (c, Sampdoria), Scuffet (p, Napoli), Denoon (d, Zurigo), Meister (a, Rennes), Cuadrado (c, Atalanta), Aebischer (c, Bologna), Nzola (a, Lens), Stengs (a, Feyenoord), Lorran (a, Flamengo);
Cessioni: Sussi (d, Pianese), Lind (a, Nordsjaelland), Loria (p, Spezia), Durmush (a, Ternana), Arena (c, Carrarese), Rus (d, svincolato);

ROMA
Acquisti: Zelezny (p, Juventus), Ferguson (a, Brighton), El Aynaoui (c, Lens), Wesley (d, Flamengo), Ghilardi (d, Verona), Bailey (a, Aston Villa), Ziolkowski (d, Roma), Tsimikas (d, Liverpool);
Cessioni: Saelemaekers (c, Milan), Abdulhamid (d, Lens), L.Paredes (c, Boca Juniors), Shomurodov (a, Basaksehir), Salah-Eddine (d, PSV);

SASSUOLO
Acquisti: Walukiewicz (d, Torino), Fadera (a, Como), I. Koné (c, Marsiglia), Idzes (d, Venezia), Cande (d, Venezia), Muric (p, Ipswich Town), Cheddira (a, Espanyol), Matic (c, Lione), W.Coulibaly (d, Leicester);
Cessioni: Obiang (c, Monza), Toljan (d, Levante), Missori (d, Avellino), Ghion (c, Empoli);

TORINO
Acquisti: Anjorin (c, Empoli), Ismajli (d, Empoli), Ngonge (a, Napoli), Israel (p, Sporting), Aboukhlal (c, Toulouse), G.Simeone (a, Napoli), Asllani (c, Inter), Nkounkou (d, Eintracht Francoforte), Álex Pérez (d, Betis Deportivo);
Cessioni: Ricci (c, Milan), Walukiewicz (d, Sassuolo), Milinkovic-Savic (p, Napoli), A. Donnarumma (p, Salernitana), Sanabria (a, Cremonese), Elmas (c, Napoli);

UDINESE
Acquisti: Bertola (d, Spezia), Piotrowski (c, Ludogorets), Goglichidze (d, Empoli), Miller (c, Motherwell), Zanoli (d, Genoa), Zaniolo (a, Fiorentina), I.Gueye (a, Metz);
Cessioni: Bijol (d, Leeds United), Lucca (a, Napoli), Giannetti (d, Antalyaspor), Thauvin (a, Lens), Payero (c, Cremonese), Alexis Sánchez (a, Siviglia);

VERONA
Acquisti: Giovane (a, Corinthians), Ebosse (d, Jagiellonia), Yellu (c, Getafe), Unai Nunez (d, Athletic Bilbao), Belghali (d, KV Mechelen), Victor Nelsson (d, Galatasaray), Bella-Kotchap (d, Southampton), Orban (a, Hoffenheim), Al-Mustrati (c, Besiktas), Tommasi (p, Cremonese);
Cessioni: Coppola (d, Brighton), Duda (c, Al-Ettifaq), Ghilardi (d, Roma), Tchatchoua (d, Wolverhampton), Livramento (a, Casa Pia), Lambourde (a, Reggiana);

