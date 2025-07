Il Torino fa sul serio per un grande Colp…ani!

Il Torino di Urbano Cairo sta cercando di sistemare la propria rosa in questa sessione estiva di calciomercato. Dopo una stagione altalenante, che dura un da un bel po’ di tempo, i tifosi chiedono uno sforzo per cercare quantomeno di rientrare tra le prime dieci nella classifica di Serie A Enilive. Serve dunque un colpo molto importante per poter sollevare la piazza da questi anni mai competitivi per raggiungere un vero obiettivo. La salvezza sicura ora non basta più e Cairo lo sa molto bene, soprattutto per le contestazioni dei tifosi, che vorrebbero addirittura l’addio del presidente piemontese, che lo scorso 21 maggio ha compiuto 68 anni.

Un rinforzo a centrocampo in coppia con Casadei

Secondo alcune indiscrezioni, il club granata starebbe pensando ad un centrocampista sbocciato nel Monza, grazie al quale ha avuto l’opportunità di giocare per la prima volta nella sua carriera nella massima divisione italiana con Palladino in panchina.

Proprio quest’ultimo lo ha portato con sé alla Fiorentina, squadra ben più attrezzata, che ha raggiunto la semifinale di Conference League la scorsa stagione, persa contro il Betis Siviglia nel doppio scontro. Stiamo parlando di Andrea Colpani, classe ’99 che nell’ultima stagione ha collezionato 26 presenze in A, 5 in Conference (compreso il turno di qualificazione) e una in Coppa Italia nella sfida contro l’Empoli persa poi ai rigori lo scorso 4 dicembre. Il calciatore bresciano è stato schierato per la maggior parte delle volte sulla fascia di destra come esterno per completare la corsia con Dodô in fase difensiva.

In questo momento ci sono stati i primi contatti per avviare la trattativa, ma non c’è ancora nulla di concreto. Sarebbe un bel colpo in entrata per il ‘Toro’ che rinforzerebbe così il centrocampo e formerebbe una coppia tutta italiana con al fianco il suo connazionale Cesare Casadei.

Tempo di amichevoli per il club granata

Nel frattempo la squadra allenata dal nuovo tecnico Marco Baroni ha disputato la sua prima amichevole nella giornata di ieri contro l’Ingolstadt (rosa che milita nella terza divisione del campionato tedesco). Il risultato del match è 1-1, con il primo gol di Tommaso Gabellini (attaccante classe 2006), che al 74’ ha risposto al vantaggio iniziale di Sturm.

Un giovane non a caso, perché sarebbe infatti proprio questo l’obiettivo della dirigenza, ovvero ringiovanire la rosa e allo stesso tempo rinforzarla anche e soprattutto in vista del ritorno dell’attaccante Zapata, che sarà un rinforzo in più della prossima stagione.