Il Torino vince di misura contro il Napoli. Decisivo l’ex Simeone

Il Torino di mister Baroni ospita il Napoli di Antonio Conte in uno stadio infuocato. L’Olimpico in subbuglio per una classifica complicata, a pochissimi punti – due – dalla zona retrocessione con le polemiche dei tifosi sugli spalti nei confronti del patron Urbano Cairo e la panchina granata che mai come in questo momento scotta. Dall’altro lato i partenopei non possono permettersi passi falsi, visto l’aumento delle competitors al titolo con Roma e Inter che si sfideranno nel saturday night. La partita è equilibrata e non vive di particolari emozioni fino al 15’ quando i padroni di casa colpiscono un palo con Vlasic, dopo una splendida azione personale del trequartista. Al 17’ il primo squillo del Napoli con De Bruyne che tenta la conclusione ma Israel è bravo a neutralizzare il tiro. Al 23’ è lo stesso ex Manchester City ad andare vicino al vantaggio con il pallone che va di poco fuori grazie alla provvidenziale deviazione di Coco. Nel momento migliore dei partenopei sono i granata ad andare in vantaggio grazie alla rete di Simeone che sfrutta un rimpallo favorevole portando il parziale sull’1 a 0. La squadra di Antonio Conte non ci sta e prova il pressing negli scampoli finali della prima frazione di gioco. Le squadre vanno a riposo con il salvataggio dell’estremo difensore del Torino che nega la gioia del gol a Spinazzola. La ripresa comincia con il Napoli pericoloso in avanti con un’occasione interessata creata da Anguissa, il quale non riesce a concretizzare. Dal 49’ al 53’ è, invece, il Torino a dare del filo da torcere agli avversari con Adams e Casadei a tentare il raddoppio. All’83’ Spinazzola riesce a crossare dal fondo, provvidenziale l’intervento sulla linea di Coco che salva all’ultimo istante i suoi. Il pressing forsennato degli ospiti non basta all’88’, Elmas spara alto sopra la traversa su assist dello scatenatissimo Spinazzola. L’esterno dei partenopei ci prova, senza successo, al 92′. Due minuti più tardi la squadra di Conte trova il pari grazie alla rete di Noa Lang ma dopo un consulto con la sala VAR la rete viene annullata per una posizione di fuorigioco.
Torino 1 – 0 Napoli
(Simeone)
Il Torino vince di misura contro il Napoli. Decisivo l’ex Simeone
Bruno Bertucci
