Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Serie A

Il Torino vince di misura contro il Napoli. Decisivo l’ex Simeone

Ott 18, 20251 Lettura
Foto credits: https://sscnapoli.it/foto-gallery

Il Torino di mister Baroni ospita il Napoli di Antonio Conte in uno stadio infuocato. L’Olimpico in subbuglio per una classifica complicata, a pochissimi punti – due – dalla zona retrocessione con le polemiche dei tifosi sugli spalti nei confronti del patron Urbano Cairo e la panchina granata che mai come in questo momento scotta. Dall’altro lato i partenopei non possono permettersi passi falsi, visto l’aumento delle competitors al titolo con Roma e Inter che si sfideranno nel saturday night. La partita è equilibrata e non vive di particolari emozioni fino al 15’ quando i padroni di casa colpiscono un palo con Vlasic, dopo una splendida azione personale del trequartista. Al 17’ il primo squillo del Napoli con De Bruyne che tenta la conclusione ma Israel è bravo a neutralizzare il tiro. Al 23’ è lo stesso ex Manchester City ad andare vicino al vantaggio con il pallone che va di poco fuori grazie alla provvidenziale deviazione di Coco. Nel momento migliore dei partenopei sono i granata ad andare in vantaggio grazie alla rete di Simeone che sfrutta un rimpallo favorevole portando il parziale sull’1 a 0. La squadra di Antonio Conte non ci sta e prova il pressing negli scampoli finali della prima frazione di gioco. Le squadre vanno a riposo con il salvataggio dell’estremo difensore del Torino che nega la gioia del gol a Spinazzola. La ripresa comincia con il Napoli pericoloso in avanti con un’occasione interessata creata da Anguissa, il quale non riesce a concretizzare. Dal 49’ al 53’ è, invece, il Torino a dare del filo da torcere agli avversari con Adams e Casadei a tentare il raddoppio. All’83’ Spinazzola riesce a crossare dal fondo, provvidenziale l’intervento sulla linea di Coco che salva all’ultimo istante i suoi. Il pressing forsennato degli ospiti non basta all’88’, Elmas spara alto sopra la traversa su assist dello scatenatissimo Spinazzola. L’esterno dei partenopei ci prova, senza successo, al 92′. Due minuti più tardi la squadra di Conte trova il pari grazie alla rete di Noa Lang ma dopo un consulto con la sala VAR la rete viene annullata per una posizione di fuorigioco.

Torino 1 – 0 Napoli
(Simeone)

Embed from Getty Images

0 Shares
Bruno Bertucci

Amante di tre sport in particolare: calcio, pallone e football. Difensore ad oltranza del bel gioco e dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose. Appassionato, inoltre, di Formula 1.

Articoli correlati

Serie A LIVE: Roma-Inter in diretta

Ott 18, 2025

Lecce e Sassuolo non si fanno male: al Via del Mare finisce 0-0

Ott 18, 2025

Il programma della 7^ giornata di Serie A: numeri e curiosità

Ott 17, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.