Il Torino vince di misura contro la Roma. Simeone regala i tre punti ai suoi

Set 14, 20253 Lettura

Stadio Olimpico – La Roma ospita il Torino in questo lunch match domenicale. I giallorossi non vogliono perdere passi importanti in chiave europea e proseguire nel cammino virtuoso intrapresa fin da inizio stagione. I Granata, dal canto loro, non hanno intenzione di lasciare per strada ulteriori punti importanti; un solo punto nelle prime due gare della stagione sono pochi e mister Baroni intende invertire fin da subito la rotta. Non mancano le novità in campo per la squadra di casa con Gian Piero Gasperini che regala fiducia al solito terzetto difensivo ed ai due esterni (Wesley in campo nonostante la piccola defezione fisica in settimana). Sopresa El Aynaoui al centro del campo. In avanti la coppia argentina Matias Soulè e Paulo Dybala per non dare troppa staticità alla manovra offensiva. Mister Baroni conferma Coco in difesa ed in avanti decide per il tridente pesante con Simeone terminale in avanti coadiuvato da Ngonge e Vlasic. Arbitra l’incontro il signor Ayroldi della sezione di Molfetta con Di Giacinto e Cortese come assistenti. Perenzoli sarà il quarto uomo, Di Bello ed Aureliano rispettivamente VAR ed AVAR. Stadio Olimpico pieno, nonostante l’orario complesso.

La Roma comincia la partita cercando di far aprire le maglie avversarie con un possesso palla delizioso, al 6’ sale in cattedra Paulo Dybala che mantiene il pallone nonostante il pressing offensivo, per poi conquistare un calcio di punizione. Un minuto più tardi è bravo Hermoso in chiusura dentro l’area di rigore su una sortita offensiva di Simeone. Al 12’ occasione per gli ospiti ma il tutto viene fermato per una posizione di offside: Simeone riesce a controllare un pallone difficile ed a servire Vlasic che sfiora il legno alla sinistra di Svilar prima che la bandierina dell’assistente arbitrale si alzasse. Al quarto d’ora dal settore ospiti si alzano cori di protesta contro il patron Cairo. Al 16’ Bryan Cristante non riesce a centrare la porta di testa dagli sviluppi di un corner conquistato sotto la Curva Nord. La gara diventa macchinosa e più ostica dal punto di vista fisico, al 25’ classica pausa per il cooling break viste le temperature ancora elevate. Alla mezz’ora Dybala pennella da calcio d’angolo il pallone sulla testa di Gianluca Mancini, il quale trova un Israel pronto ad intervenire per evitare la rete. Al 42’ Soulè pesca bene Dybala con un buon filtrante ma la retroguardia ospite è brava a chiudere sull’argentino. Al 47’ Hermoso trova nuovamente il numero 81 del Torino pronto dopo un colpo di testa dentro l’area di rigore su assist di Matias Soulè. Le squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 0 a 0.

Embed from Getty Images

La ripresa comincia con due sostituzioni da parte della Roma con Dybala e El Aynaoui che lasciano il posto a Baldanzi e Ferguson. Cambio tattico per i giallorossi che mettono come terminale offensivo il centravanti irlandese con l’ex Empoli e Soulè sulla trequarti. Al 53’ bella l’iniziativa di Soulè che mette un pallone interessante sui piedi di Ferguson il quale non riesce a controllare, la sfera arriva sui piedi di Baldanzi che calcia debolmente fuori misura con il pallone che esce distante dalla porta difesa dal classe 2000 granata. Sessanta secondi più tardi Vlasic ha una ghiotta occasione ma spara alto sopra la traversa, qualche istante dopo il direttore di gara fischia la posizione irregolare dell’attaccante della compagine ospite, rendendo vano anche il tentativo. Al 58’ la partita prende un’altra piega, numero di Simeone ai danni di Konè con il Torino che attacca insistentemente, il Cholito riprende palla al limite dell’area dopo l’uno-due con Ngonge e trafigge Svilar con un tiro a giro. La Roma non ci sta ed al 62’ tenta di pareggiare i conti con una scucchiaiata di Soulè dal limite dell’area. A venti minuti dal termine delle ostilità il consueto cooling break con i due tecnici che cercano di dare alcune indicazioni importanti per il finale di match. Al 76’ Angelino commette un fallo al limite dell’area rimediando il cartellino giallo, Svilar non si fa trovare impreparato negando il 2 a 0 alla squadra ospite. All’80’ è nuovamente il portiere dei giallorossi a fare un’altra parata importante, questa volta sul tentativo dal limite dell’area di Vlasic. Al minuto 87 Baldanzi appoggia per Mancini al limite dell’area ma il tiro è troppo debole e finisce tra le braccia di Israel. Al 90’ il portiere ospite è ancora bravo quando riesce a neutralizzare un colpo di testa insidioso di Pisilli sugli sviluppi di un corner. Soulè non centra la porta al 92’ con un tiro pericolosissimo che esce di poco alla destra del portiere. Passano pochi minuti ed è ancora Soulè a non colpire lo specchio della porta su assist di Baldanzi. Ad un minuto dal termine la splendida volèe di El Shaarawy finisce tra le braccia dell’estremo difensore avversario. La Roma rimane ferma a 6 punti mentre balza in avanti il Torino a quota 4, vittoria importante per la squadra guidata da Baroni.

Embed from Getty Images

Roma 0 – 1 Torino
(Simeone)

ROMA: Svilar; Hermoso (Celik), Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante (Pisilli), Konè, El Aynaoui (Ferguson), Angelino (El Shaarawy); Soulè, Dybala (Baldanzi)
all. Gasperini

a disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Pellegrini, Dovbyk, Ferguson, Tsimikas, Celik, Ziolkowski, Baldanzi, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy

TORINO: Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei (Ilic), Asllani (Tameze), Lazaro; Ngonge (Aboukhlal), Simeone (Adams), Vlasic (Anjorin)
all. Baroni

a disposizione: Paleari, Popa, Masina, Ismajli, Sazonov, Ilic, Dembelè, Tameze, Anjorin, Ilkhan, Aboukhlal, Adams, Zapata, Njie, Perciun

arbitro: Ayroldi assistenti: Di Giacinto, Cortese IV: Perenzoli VAR: Di Bello AVAR: Aureliano
ammoniti: Asslani, Ismajli, Wesley, Angelino, Aboukhlal
espulsi:
note: recupero primo tempo 3’, recupero secondo tempo 8’, 62.635 spettatori

Bruno Bertucci

Amante di tre sport in particolare: calcio, pallone e football. Difensore ad oltranza del bel gioco e dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose.

