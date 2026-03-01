Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

Il Toro riparte, Zapata e Simeone stendono i biancocelesti

D’Aversa riparte con una vittoria. Simeone sblocca il match, Zapata torna al gol

Mar 1, 20261 Lettura
Giovanni Simeone of Torino FC celebrates after scoring a goal during Serie A 2025/26 match between Torino FC and SSC Napoli at Olimpico Grande Torino Stadium on October 18, 2025 in Turin, Italy - ph Giuliano Marchisciano

TORINO-LAZIO 2-0
21’ Simeone (T), 53’ Zapata (T)

Il Torino torna al successo nella 27ª giornata di Serie A battendo 2-0 la Lazio allo stadio Olimpico Grande Torino. Buona la prima per Roberto D’Aversa sulla panchina granata: decisive le reti di Simeone nel primo tempo e di Zapata nella ripresa. I granata salgono così a 30 punti, mentre la squadra di Maurizio Sarri resta ferma a quota 34.

L’approccio del Torino è deciso e aggressivo fin dai primi minuti. I padroni di casa si mostrano brillanti e organizzati, mettendo subito in difficoltà la retroguardia biancoceleste. Il vantaggio arriva al 21’: sul tiro rimpallato di Duvan Zapata, Simeone è il più rapido ad avventarsi sul pallone vagante e trafigge Provedel con la zampata dell’1-0. La Lazio fatica a costruire gioco e a trovare spazi contro una difesa granata compatta. Il primo tempo scivola via senza ulteriori occasioni degne di nota, con il Torino padrone del ritmo.

Anche nella ripresa la squadra di D’Aversa mantiene intensità e concentrazione. Al 53’ arriva il raddoppio: cross preciso dalla sinistra di Obrador e colpo di testa vincente di Zapata, che ritrova il gol in campionato dopo l’ultima rete segnata contro il Milan lo scorso 8 dicembre. La reazione della Lazio è tardiva. Sarri prova a cambiare l’inerzia con l’ingresso di Nuno Tavares, ma i tentativi biancocelesti risultano poco incisivi. Il Torino controlla con ordine fino al triplice fischio.

Con questa vittoria il Torino sale a 30 punti, rilanciando le proprie ambizioni di classifica e iniziando nel migliore dei modi il nuovo corso tecnico. La Lazio, invece, resta a 34 punti e deve fare i conti con una battuta d’arresto che rallenta la corsa verso le posizioni europee. Un successo che dà fiducia ai granata e certifica un impatto positivo di D’Aversa, in attesa delle prossime sfide decisive.

Redazione

