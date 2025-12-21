Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

Il Toro rovina il Natale del Sassuolo. Cagliari agguantato all’89’

Il penalty di Vlasic permette ai granata di espugnare il “Mapei” e di scavalcare momentaneamente la Dea in classifica. I sardi subiscono la rete di Tramoni su rigore, poi rimontano e sorpassano con Folorunsho e Kilicsoy, ma un Pisa caparbio pareggia nel finale (Moreo): 2-2.

Dic 21, 2025
Giovanni Simeone of Torino FC celebrates after scoring a goal during Serie A 2025/26 match between Torino FC and SSC Napoli at Olimpico Grande Torino Stadium on October 18, 2025 in Turin, Italy - ph Giuliano Marchisciano

CAGLIARI – PISA 2-2
45’ Tramoni su rig. (P), 59’ Folorunsho (C), 71’ Kilicsoy (C), 89’ Moreo (P)

Pioggia di reti alla “Unipol Domus” di Cagliari tra i padroni di casa e il Pisa nel lunch match del 16esimo turno, anche se alla fine il punteggio di parità non accontenta pienamente nessuna delle contendenti: i sardi non riescono a dare seguito al prestigioso successo interno contro la Roma, mentre i nerazzurri di Gilardino arrestano quantomeno l’emorragia di punti che durava da tre gare consecutive, anche se la classifica continua a piangere (i toscani rimangono al penultimo posto con 11 punti). Mister Pisacane decide di puntare ancora una volta su Gaetano nell’undici di partenza, così da sfruttare l’ottimo momento dell’ex Napoli, autore di due reti nelle ultime due uscite. In attacco la novità è rappresentata, invece, dal turco classe 2005 Semih Kilicsoy. In difesa da segnalare il rientro di Jerry Mina. Per risollevare le sorti del suo Pisa, Gilardino decide per un’ampia rotazione che prevede ben 5 cambi rispetto alla trasferta (con sconfitta) di Lecce. La prima parte di gara scorre via veloce con un sostanziale equilibrio di forze e con diverse occasioni da una parte e dall’altra: i più pericolosi in area si rivelano Gaetano e Kilicsoy per i rossoblù, Tramoni e Canestrelli per gli ospiti. Il primo vero snodo della gara, tuttavia, si segnala al termine della frazione: al 43’, infatti, Adopo intercetta il pallone con il braccio all’interno della propria area e il signor Forneau assegna correttamente il tiro dagli undici metri in favore del Pisa. L’ex di turno Tramoni, dal dischetto, non si fa ipnotizzare da Caprile (né si fa condizionare dai fischi del pubblico locale)  e porta in vantaggio i suoi (45’). L’unico cambio ad inizio ripresa riguarda l’ingresso di Idrissi per Obert tra le fila degli isolani. Cagliari che riesce a riequilibrare il punteggio al 59’: sul delizioso assist di Zappa (appena entrato per Adopo), Folorunsho in tuffo beffa il portiere Semper. I rossoblù credono nel sorpasso e hanno il merito di ottenerlo al 71’, quando Kilicsoy con una gran conclusione realizza la sua prima marcatura in Serie A. La squadra di Pisacane, tuttavia, ha la grave colpa di abbassarsi per difendere il vantaggio acquisito, dando modo al Pisa di farsi via via più insidioso nel finale di gara. All’89’ arriva, come previsto, la beffa: su traversone basso di Leris si avventa Moreo che sigla il definitivo 2-2.

SASSUOLO – TORINO 0-1
66’ Vlasic su rig. 

Il colpo del Toro è il secondo esterno della stagione, dopo quello maturato a metà settembre all’Olimpico contro la Roma. Sono tre punti che regalano sicuramente un Natale più sereno alla truppa di Marco Baroni, che ha fatto bottino pieno negli ultimi due turni raggiungendo quota 20 in classifica, un solo punto in meno rispetto agli emiliani. Passo indietro, invece, del Sassuolo che deve registrare la quarta sconfitta interna dopo quelle contro Napoli, Roma e Genoa. Il tutto per la gioia degli appassionati granata, anche oggi presenti in gran numero sugli spalti del “Mapei Stadium”. A decidere un calcio di rigore (fallo di Doig su Simeone) trasformato, al 66’, da Vlasic con una conclusione di destro che non ha lasciato scampo a Muric. Proprio il portiere dei neroverdi è stato protagonista nel finale, negando in diverse circostanze il gol del raddoppio agli avversari.

Avatar
Emanuele Tocchi

Serie A

