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Premier League

Il Tottenham crolla col Nottingham, il Sunderland si prende il derby

Crisi profonda per Tudor, travolto in casa nello scontro salvezza. L'Aston Villa blinda la Champions, mentre il Newcastle cade al 90' contro i Black Cats.

Mar 22, 20262 Lettura
NOTTINGHAM, ENGLAND - OCTOBER 23: Morgan Gibbs-White of Nottingham Forest celebrates scoring his team's first goal from the penalty spot with teammates during the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3 match between Nottingham Forest FC and FC Porto at City Ground on October 23, 2025 in Nottingham, England. (Photo by Jack Thomas - UEFA/UEFA via Getty Images)

Nelle partite della domenica della 31^ giornata di Premier League l’Aston Villa si impone per 2-0 sul West Ham con i gol di McGinn e Watkins. Brutto ko interno per il Tottenham, travolto per 3-0 dal Nottingham Forest. Per gli ospiti a segno Igor Jesus, Gibbs-White e Awoniyi. Il Newcastle, infine, cede in casa 1-2 con il Sunderland. All’iniziale vantaggio dei padroni di casa con Gordon, rispondono Talbi e Brobbey.

TOTTENHAM-NOTTINGHAM FOREST 0-3

Sconfitta pesantissima per il Tottenham di Igor Tudor, la cui avventura a Londra sembra ormai ai titoli di coda (una vittoria, un pareggio e ben cinque sconfitte in 7 gare sotto la sua gestione in tutte le competizioni): gli Spurs crollano 3-0 in casa nello spareggio salvezza contro il Nottingham Forest e incassano la sesta sconfitta nelle ultime sette uscite stagionali in campionato. Puniti nella prima frazione dal gol di Igor Jesus quasi in chiusura, al 45′ minuto. Poi gli Spurs vengono travolti nella ripresa da Gibbs-White che timbra il cartellino al 62′ minuto e Awoniyi, sul tramontare della gara, al minuto 87. Feroce la contestazione a fine gara dei tifosi londinesi che ora vedono l’incubo retrocessione in Championship sempre più vicino: il Tottenham, infatti, resta inchiodato al 17° posto in classifica, a 30 punti, con un solo punto di vantaggio sul terzultimo posto, occupato dal West Ham (battuto a Birmingham dall’Aston Villa), a quota 29. Respirano invece i Reds di mister Vitor Pereira, ora a 32.

ASTON VILLA-WEST HAM 2-0

Al terzultimo posto c’è il West Ham di Espirito Santo, battuto 2-0 a ‘Villa Park‘ dai ‘Claret & Blue‘, prossimi avversari del Bologna ai quarti di finale di Europa League: decisivi i gol di capitan McGinn nel primo tempo al 15′ minuto e di Watkins nella ripresa al 68′ minuto. La formazione di Unai Emery torna al successo in Premier dopo quasi un mese e mezzo e consolida il quarto posto, a 54 punti, che vale la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.


NEWCASTLE-SUNDERLAND 1-2

Festa Sunderland St. James’ Park. Nel match che ha aperto la domenica della massima serie inglese, i Black Cats vincono 2-1 il derby del Tyne-Wear contro gli acerrimi rivali del Newcastle (senza Tonali, out per infortunio) e bissano il successo dell’andata (1-0 allo Stadium of Light). Sotto nel primo tempo, puniti dal guizzo di Gordon al 10′ minuto, gli ospiti salgono in cattedra nella ripresa: Talbi pareggia i conti al 57′ minuto, l’ex Ajax Brobbey condanna le ‘Magpies‘ al 90’ minuto. Tre punti d’oro per i biancorossi di mister Le Bris, ora decimi in classifica – a pari merito con il Brighton – a 43 punti e a +1 sui bianconeri di Howe.

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