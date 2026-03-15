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Premier League

Il Tottenham rallenta il Liverpool, lo United piega l’Aston Villa

Nelle partite della Domenica della 30^ giornata di Premier League arriva il primo punto per Tudor sulla panchina del Tottenham: gli Spurs pareggiano in extremis contro il Liverpool e interrompono la striscia di 6 sconfitte consecutive tra Premier e Champions. Il Manchester United beneficia della cura Carrick e demolisce l’Aston Villa per 3-1, superandolo anche in classifica. Nelle due partite in contemporanea, Crystal Palace-Leeds e Nottingham Fulham due 0-0 privi di emozioni. Con i rapporti di forza in zona retrocessione che restano invariati. 

Mar 15, 20262 Lettura
MANCHESTER, ENGLAND - MARCH 13: Bruno Fernandes of Manchester United acknowledges the fans following the UEFA Europa League 2024/25 Round of 16 Second Leg match between Manchester United and Real Sociedad de Futbol at Old Trafford on March 13, 2025 in Manchester, England. (Photo by Jan Kruger - UEFA/UEFA via Getty Images)

Le partite della domenica della 30^ giornata di Premier League portano in dote il primo punto a Igor Tudor sulla panchina del Tottenham. Alla sua quinta gara come allenatore degli Spurs, l’ex Juventus può festeggiare infatti un 1-1 in casa del Liverpool: Szoboszlai sblocca il match ad Anfield, ma Richarlison la pareggia proprio allo scadere, al 90’ minuto. Il Manchester United si aggiudica invece 3-1 il big match contro l’Aston Villa a Old Trafford e allunga al terzo posto, portandosi a -7 dal Manchester City.

LIVERPOOL-TOTTENHAM 1-1

Il Liverpool sfida il Tottenham ad Anfield, dove ad aprire le danze del match, al 19’ minuto, è Szoboszlai, con quella che è diventata ormai la specialità della casa per lui: l’ungherese colpisce infatti direttamente su calcio di punizione, piegando la mano di Vicario. Il portiere italiano si rifà però al 35’ minuto, deviando contro il palo il tiro scoccato da Gakpo, mentre Alisson para sull’incornata di Richarlison su assist di Kolo Muani, nel recupero del primo tempo. Proprio l’ex Everton riesce però a pareggiare, segnando la rete dell’1-1, proprio al fotofinish, al 90’ minuto, sfruttando un’amnesia difensiva dei Reds. Tudor può così festeggiare il suo primo punto sulla panchina del Tottenham, centrando il primo risultato positivo alla sua quinta gara alla guida degli Spurs: i londinesi salgono a 30 punti, interrompendo una striscia di sei sconfitte consecutive tra campionato e Champions League. Mastica amaro il Liverpool, che riesce a scavalcare comunque il Chelsea al quinto posto: i Reds ora hanno 49 punti.

MANCHESTER UNITED-ASTON VILLA 3-1

Il magnifico Old Trafford è teatro del match tra Manchester United e Aston Villa, gara che vede chiudersi senza gol la sua prima frazione. L’equilibrio si spezza però al 53’ minuto, quando a portarsi sull’1-0 sono i Red Devils: Bruno Fernandes dipinge l’assist da calcio d’angolo e Casemiro insacca di testa il suo settimo gol in questo campionato. La reazione dei Villans non si fa però attendere e arriva sotto forma del pareggio di Barkley al 64’ minuto: l’inglese buca Lammens con un bel colpo di mancino, nonostante una posizione dubbia di Onana, ma il suo fuorigioco viene considerato passivo. Cunha non ci sta e al 71’ minuto riporta avanti il Manchester United: il brasiliano segna il 2-1 con un destro piazzato sul secondo palo, innescato ancora una volta da Bruno Fernandes. A sigillare il risultato è poi Sesko: entrato dalla panchina, lo sloveno timbra il 3-1 all’81’ minuto, complice una deviazione di Mings. Lo United sale così a 54 punti e stacca proprio l’Aston Villa, fermo a 51.

CRYSTAL PALACE-LEEDS 0-0

Poche emozioni invece nella sfida di Londra: termina, infatti, senza gol Crystal Palace-Leeds. La partita vede un finale di primo tempo a dir poco incandescente: infatti, al 44′ minuto c’è un fallo di mano di Hughes in area, sul dischetto si presenta Calvert-Lewin che però tira direttamente fuori. Passano cinque minuti di recupero, Gudmundsson rimedia il secondo giallo e lascia il Leeds in dieci. Nella ripresa attacca solo il Crystal Palace, ma non riesce a trovare il gol del vantaggio.

NOTTINGHAM-FULHAM 0-0

L’unica emozione della sfida tra Nottingham e Fulham la fa registrare l’ex Bologna Ndoye, che al 65′ minuto si vede annullare un gol dal Var. I Cottagers che salgono così a 41 punti e i Garibaldi Reds a 29.

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