Il Venezia batte il Parma, Catanzaro e Palermo inseguono

BRESCIA- FERALPI SALO’ 1-1

Assaporava la seconda vittoria stagionale dopo quella con il Lecco ma, alla fine, si è ritrovato con un solo punto. Una buona Feralpi Salò impatta per 1-1 nel derby al “Rigamonti” con il ben più esperto Brescia. Le rondinelle, dopo un primo tempo completamente in ombra, sono state brave a disputare una ripresa di segno ben diverso credendo sino in fondo nel pareggio poi ottenuto con merito. Al 10′ gli ospiti provano a pungere con Balestrero ma il suo tiro si perde a lato. Non fallisce invece al 13′ l’ex Spal La Mantia che, di testa, su cross di Martella, infila Lezzerini. Il gol mette le ali ai gardesani che al 15′, per poco, non raddoppiano ancora con lo scatenato La Mantia autore di una conclusione in girata a lato di poco. E’ sempre lui, al 21′, di testa a mettere a fil di palo. Il Brescia non dà segni di vita e la Feralpi continua a proporsi in attacco: al 24′ l’ex Benevento e Carpi Letizia impegna Lezzerini in corner. Non meglio va a Butic che alla mezz’ora non riesce a superare il portiere di casa. Il Brescia materializza la prima occasione della sua partita al 37′ quando Bisoli, sugli sviluppi di un corner, mette alto. Al 40′ la Feralpi Salò cerca il colpo risolutivo con un tiro dal limite di Kourfalidis che Lezzerini però sventa. Arriva al ripresa e il Brescia entra in campo con piglio diverso. Al 14’Dickmann spara a lato dal limite. Un minuto dopo la Feralpi risponde con Butic che, servito da Letizia, conclude a lato. Stesso esito ha, un minuto dopo, un tiro di La Mantia. Il Brescia ha una buona occasione per pareggiare al 18′ quando prima Van De Looi impegna l’ex Renate Pizzignacco dal limite, poi Dickmann spara a lato in rovesciata su un tapin. Al 30′ è Olzer a impegnare il portiere ospite. Al 33′ il Brescia ruggisce di nuovo con un diagonale di Bianchi che, complice una deviazione, si stampa sul palo. E’ il preludio del gol del pareggio che giunge al minuto 46 per merito dell’ex Cittadella, Spal e Benevento Moncini, bravo a convertire in rete un suggerimento di Borrelli. Per il Brescia si tratta del quarto pareggio di fila e terzo interno stagionale, per i gardesani del secondo risultato utile negli ultimi tre turni.

SUDTIROL- CATANZARO 0-1

Catanzaro sugli scudi, ancora una volta. Il sodalizio di Vincenzo Vivarini sale al terzo posto con 18 punti a meno due dal Parma capolista e meno uno dal Palermo grazie all’1-0 con cui si è imposto al “Druso” sul terreno del Sudtirol. Per Iemmello e compgni è la seconda vittoria consecutiva e seconda esterna dopo quella contro la Sampdoria. I calabresi dimostrano di aver particolare dimestichezza con le sfide in trasferta dal momento che questo è il loro terzo acuto lontano dal campo amico. Per il Sudtirol è invece la seconda sconfitta di fila dopo l’1-2 rimediato a Palermo lo scorso turno. Il Catanzaro parte subito con la marcia veloce innestata e al 10′ Vandeputte impegna Poluzzi in una deviazione in corner. Un minuto dopo ci prova Brighenti di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma Poluzzi devia nuovamente in corner. Al 14′ ancora Vandeputte impegna Poluzzi. Il Sudtirol si fa vedere per la prima volta al 35′ con Rover la cui punizione termina però altissima. Al 43′ gli ospiti rompono l’equilibrio per merito dell’ex Foggia Iemmello che riceve da Verna e fulmina Poluzzi con un tiro dal limite. Seconda rete stagionale per lui. Al 5′ della ripresa gli altoatesini provano a pareggiare con un sinistro al volo di Lunetta che Fulignati devia in corner. All’8′ è ancora Sudtirol con un’incornata di Tait su cui però il portiere catanzarese fa ancora buona guardia. Il Catanzaro prova a prendere il largo. Al 20′ Ghion, su suggerimento di D’Andrea, non impensierisce Poluzzi, Al 28′ Oliveri calcia altissimo. Il Sudtirol si rivede al 34′ con un tiro al volo a lato di Masiello. Il finale di partita è dei giallorossi con un tiro di Stoppa al 42’su suggerimento di Iemmello che scheggia la traversa e uno di Donnarumma al 50′ che termina largo.

COSENZA-LECCO 3-0

Cosenza in paradiso, Lecco ancora una volta a picco. I calabresi si impongono per 3-0, stesso punteggio di quella che era finora la loro unica vittoria interna in campionato contro l’Ascoli, e aggravano la crisi dei manzoniani, fermi all’ultimo posto in classifica con un solo punto conquistato contro il Modena. Gara quasi a senso unico con i rossoblù a proporsi continuamente in attacco. Per loro è la seconda vittoria di fila dopo quella contro il Pisa. Al 2′ il Lecco ci prova con Buso ma il suo tiro dal limite è parato da Micai. Sull’immediato capovolgimento di fronte, al 4′, Forte porta in vantaggio il Cosenza con un tiro dal limite. Al 17′ gli ospiti provano a riprenderla con Novakovic ma il suo tiro è troppo debole per impensierire Micai. Al 19′ il Cosenza sfiora il raddoppio con Praszelik che riceve da Marras e conclude alto di poco. Proprio quest’ultimo, al 25′ su traversone di Tutino, raddoppia con un tiro in acrobazia. Al 29′ il Lecco tenta di rientrare in partita con Buso ma il suo tiro finisce sull’esterno della rete. Al 33′ Marras impegna Saracco. Al 5’della ripresa il Cosenza cala il tris con un altro tiro dal limite di Forte, questa volta su suggerimento di Calò. Il Lecco tenta di riaprire i giochi con Guglielmotti ma il suo tiro al 10′ termina a lato di poco. Al 12′ il Cosenza riprende il monologo con Tutino e Calò che, uno dopo l’altro, si vedono respingere le rispettive conclusioni dalla traversa. Al 26′ un diagonale di Canotto è neutralizzato da Saracco. Il Lecco ormai non ne ha più e il Cosenza prova ad affondare ulteriormente la lama, al 30′ Tutino va a bersaglio ma la sua rete è annullata per fuorigioco. I manzoniani cercano almeno la rete della bandiera ma Giudici, dal limite, non crea problemi a Micai.

REGGIANA- BARI 1-1

Il Bari prova a scappare ma la Reggiana lo riagguanta. Per gli emiliani è il terzo pareggio interno della stagione che va a riscattare in parte il secco 0-3 subito dalla Ternana lo scorso turno. Il Bari è giunto invece al settimo pareggio su nove incontri e continua a non decollare avendo quale unica posta piena l’1-0 conquistato sul terreno della Cremonese al secondo turno. Al 9′ i galletti ci provano con Maiello ma il suo tiro dal limite su assist dell’ex Pro Vercelli Aramu è ribattuto dalla difesa.All’11’ la Reggiana passa con Girma che si invola in contropiede e batte Brenno. Al 16′ Pieragnolo tenta il raddoppio con un tiro al volo ma Brenno sventa. Tre minuti dopo gli emiliani ci riprovano con una punizione di Kabashi che il portiere barese devia in corner. Al 24′ ancora Kabasthi impegna Brenno dal limite. Proprio quando la Reggiana sembra amministrare il gioco, il Bari perviene al pareggio al 34′ con il quarantenne Di Cesare, autore di un tiro al volo su cross di Maiello. Al 41′ proprio quest’ultimo mette a lato con un tiro al volo mancando il capovolgimento delle sorti del match. Al 45′ la Reggiana se la prende con la malasorte per un palo colpito da Antiste su lancio di Pieragnolo. Al 13′ della ripresa la Reggiana ci prova nuovamente con Antiste, il suo tiro è però altissimo. Su fronte opposto, al 34′, Di Cesare cerca la doppietta personale ma il suo tentativo di controbalzo termina fuori misura. Tre minuti dopo i galletti sono ancora temibili con Acampora che, dal limite, costringe Bardi a una deviazione in corner. Al 47′ Antiste, di testa, mette a lato ed è l’ultima occasione della gara.

MODENA- PALERMO 0-2

Finisce 2-0 per il Palermo al “Braglia”, proprio come lo scorso campionato in cui i rosanero, imponendosi anche al ritorno sui canarini per 5-2, non lasciarono loro neppure le briciole. Palermo sempre più antiParma con il secondo posto con 19 punti a meno uno dagli emiliani. La squadra isolana ha finora ottenuto la posta piena in tutte e quattro le partite in trasferta disputate. Per il Modena è invece il secondo stop consecutivo e la sua assenza dalla vittoria sale a cinque turni. I canarini hanno dovuto giocare tre quarti di gara in inferiorità numerica per l’espulsione di Oukhadda, Il Palermo ci prova al 10′ con Brunori che, servito da Henderson, colpisce la traversa. Al 17′ il Modena risponde con Magnino che, di testa, su cross di Bonfanti, impegna Pigliacelli. Al 23′ Oukhadda commette fallo su Di Francesco e guadagna anzitempo la via degli spogliatoi lasciando il Modena in dieci. Al 35′ il Palermo potrebbe passare in vantaggio ma Insigne e Coulibaly sprecano. Sempre Insigne, al 40′, di testa mette a lato su cross di Ceccaroni. Al 2′ della ripresa i rosanero rompono gli equilibri con un tiro al volo di Henderson. Al 10′ Brunori potrebbe raddoppiare ma conclude di poco a lato. Il Modena prova a rimettersi in partita al 17′ con Magnino ma Pigliacelli sventa bene. Al 21′ è Ponsi a provarci per i padroni di casa con un tiro al volo ma la mira non ha il biglietto d’invito. Gli emiliani insistono al 34′ con Gerli il cui tiro termina però alto. Al 47′ Zaro spara l’ultima cartuccia per i gialloblù spedendo sul fondo. Il Palermo chiude i conti al 48′ con Mancuso su assist di Brunori.

ASCOLI- SAMPDORIA 1-1

Ascoli e Sampdoria si dividono la posta. Per i marchigiani è il quarto risultato utile di fila e il secondo pareggio consecutivo dopo quello ottenuto a Brescia. I blucerchiati di Andrea Pirlo tornano a muovere la classifica dopo due sconfitte di fila ma permangono in situazione critica al penultimo posto con una vittoria che manca da sette turni ovvero dall’esordio vincente contro la Ternana al “Liberati”. Al 4′ i bianconeri potrebbero passare in vantaggio ma un corner di Falasco diretto nella porta blucerchiata è sventato da Borini sulla linea. Al 10′ l’Ascoli punge ancora con Botteghin che, su cross di Falasco, spara alto. Al 39′ è l’ex Palermo e Udinese Nestorovski a concludere fuori misura di testa. Non meglio va a Mendes che al 43′, dal limite, impegna Ravaglia. L’assedio ascolano prosegue al 45′ con Botteghin che, ancora di testa, mette a lato. Al 46′ si rivede la Sampdoria con Barreca, la sua incornata non impensierisce però Viviano. Al 48′ Nestorovski, di testa, porta in vantaggio l’Ascoli su punizione di Falasco. Arriva la ripresa e al 6′ la Sampdoria pareggia su rigore trasformato da Borini e concesso per un fallo di Caligara su Esposito. Al 16′ Botteghin potrebbe riportare avanti l’Ascoli ma il suo ennesimo colpo di testa termina alto. Quattro minuti dopo è Esposito, su fronte opposto, a mettere a lato su punizione. Al 23′ Nestorovski non è preciso di testa. Al 44′ la Sampdoria spreca l’ultima occasione per farla sua con De Luca che, servito da Giordano, non crea però problemi a Viviano.

CITTADELLA- TERNANA 2-2

Si sono combattute a viso aperto per tutta la durata dell’incontro e, alla fine, si sono divise la posta. Cittadella e Ternana pareggiano per 2-2. Per i granata si tratta del terzo risultato utile di fila e del secondo pareggio negli ultimi tre turni, per le Fere è il secondo turno a punti consecutivo dopo la squillante vittoria contro la Reggiana. Il Cittadella ha forse da recriminare per le ben due traverse colpite. Al 5′ arriva il primo legno con un tiro di Cassano. Un minuto dopo la Ternana affonda la lama con un rigore trasformato da Falletti e concesso per fallo di mano di Carriero. Il Cittadella non accusa il colpo e, anzi, ottiene il pareggio già al 10′ grazie a Maistrello, bravo a raccogliere un assist diVita e a finalizzarlo nel modo migliore. Al 12′ l’ex Renate tenta la doppietta ma conclude fuori di poco. Al 18′ Vita coglie la seconda traversa dei granata con un colpo di testa. Non sbaglia invece Cassano che al 29′, dal limite, su assist di Branca, riporta avanti i padroni di casa. Il Cittadella prova a prendere il largo ma il colpo di testa di Maistrello al 36′ termina a lato. Al 42′ Carriero si vede respingere il tiro da Iannarilli. Al 1′ della ripresa il prolifico Maistrello , a giro, impegna il portiere umbro in una parata al volo. Al 6′ Cassano potrebbe calciare molto meglio una punizione per i padroni di casa ma conclude in curva. Al 23′ la Ternana risponde con un tiro dal limite di Dionisi, Kastrati fa buona guardia. Il batti e ribatti prosegue e la partita permane piacevole. Al 33′ il Cittadella si rende di nuovo pericoloso con un tiro alto di Amatucci. Un minuto dopo le Fere rispondono con un colpo di tacco di Dionisi centrale e facile preda di Kastrati. Al 39′ Sorensen riporta la Ternana in parità dopo un batti e ribatti. Al 41′ gli umbri potrebbero acciuffare la seconda vittoria di fila ma Raimondo mette fuori di pochissimo.

VENEZIA- PARMA 3-2

Seconda vittoria consecutiva per il Venezia, primo stop stagionale per il Parma. I lagunari vendicano così l’1-2 subito nell’ultima sfida contro gli emiliani al “Tardini” lo scorso campionato. Il Parma non perdeva in cadetteria dallo scorso 18 marzo. I biancogialloneri conservano comunque la testa della graduatoria con un punto sul Palermo. I lagunari sono terzi con 18 punti. All’8′ il Parma ha una buona occasione con Sohm che, servito da Bonny, alza però oltre la traversa Al 12′ è Benedyczak a cogliere il palo. Sempre lui serve al 22′ Bonny il cui tiro in girata è respinto da Bertinato. Al 32′ il Venezia esce dal guscio con un’incornata in tuffo di Pohjanpalo su punzione di Tessmann, Chichizola respinge. Al 47′ è’ ancora Venezia con un tiro a lato di Busio. Al 1′ della ripresa i padroni di casa passano in vantaggio con lo stesso Busio che supera Chichizola dopo un buon fraseggio con Pohjanpalo. Al 6′ il Parma cerca di rimettersi in carreggiata con Bernabè il cui tiro dal limite, deviato da Busio, è però sventato da Bertinato. Al 7′ non sbaglia invece Benedyczak che trasforma un rigore concesso per un intervento con il braccio di Busio, determinante quindi per i lagunari nel bene e nel male. Sesta rete stagionale per lui e quarta dagli undici metri. Al 16′ Mihaila prova a ribaltare l’esito della contesa ma Bertinato è attento. Il Venezia rimette la freccia al 18′ con Tessmann che, di sinistro, sugli sviluppi di un corner, fredda Chichizola. Al 21′ Bonny dal limite impegna Bertinato. Dopo un clamoroso errore di Johnsen a porta vuota al 24′ , il Venezia realizza il 3-1 per merito di Ellertsson su cross di Pohjanpalo. Al 48′ il Parma cerca di riprenderla con Colak su assist di Coulibaly ma ormai è tardi.

COMO- CREMONESE 1-3

Dopo sei turni utili arriva la capitolazione. Il Como di Moreno Longo subisce un secco 1-3 dalla Cremonese che cancella quindi il passo falso casalingo contro il Parma e conquista la seconda vittoria di fila in trasferta. I grigiorossi, che hanno dovuto giocare parte della ripresa con un uomo in meno per l’espulsione di Lochoshvili, salgono al settimo posto in classifica con tredici punti. Al 1′ gli ospiti ci provano con l’ex Genoa Coda che conclude a lato. Il Como risponde al 5′ con una rete di Cutrone annullata però per fuorigioco. Al 13′ la Cremonese passa in vantaggio per merito di Coda che trasforma un rigore concesso per un mani di Ioannou in area lariana. Al 31′ lo stesso Coda, più che mai protagonista della partita, manda a lato su cross di Vazquez fallendo il raddoppio. Quest’ultimo si materializza però al 32′ grazie a Okereke sugli sviluppi di un’azione di contropiede. Al 42′ il Como prova a rimettersi in carreggiata con un tiro di Cutrone deviato in corner. Al 47′ seconda rete annullata ai lariani, ne è autore Verdi che non se la vede però convalidare per posizione di fuorigioco di Cutrone da cui era partito l’assist. Al 50′ lo stesso Verdi impegna Sarr in corner. Il Como comincia bene la ripresa e al 2′ Ioannou dal limite cerca di colpire trovando però solo la deviazione in corner. Al 7′, invece, Cutrone, in progressione, accorcia le distanze riaprendo la partita dei lariani. Il Como ci crede e per poco non pareggia con un tiro di Bellemo al 16′ all’incrocio dei pali. Al 18′, però, la Cremonese prende ancora il largo con un tiro di Coda all’incrocio. Al 23′ i grigiorossi restano in dieci per l’espulsione di Lochoshvili. Il Como si produce in un generoso forcing finale. Al 27′ Chajia si procura un rigore ma il tiro di Cutrone dagli undici metri è parato da Sarr. Lo stesso Chajia, al 47′, dal limite, impegna il portiere grigiorosso. Al 48′ Gabrielloni, di testa, fa svanire l’ultima offensiva del Como concludendo a lato di poco.

SPEZIA- PISA 0-0

Spezia e Pisa non si fanno male al termine di una partita con pochissime emozioni. Per i liguri è il terzo risultato utile di fila e il secondo pareggio consecutivo a reti bianche in casa dopo quello con il Brescia, I toscani sono al secondo pareggio a reti bianche esterno di fila e riscattano solo in parte lo stop interno con il Cosenza. La classifica, per ambedue, continua a essere modesta con il Pisa dodicesimo con nove punti e lo Spezia sedicesimo con sei. Al 2′ i liguri ci provano con Pio Esposito che conclude a fil di traversa. Al 28′ il Pisa risponde con un palo di Esteves. Al 4′ della ripresa l’ex Brescia Torregrossa a tu per tu con Zoet non riesce a colpire. All’11’ lo Spezia ci prova con Pio Esposito che però non crea problemi a Nicolas. Al 102′ i liguri restano in dieci per l’espulsione di Ekdal , entrato da soli cinque minuti.