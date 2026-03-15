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Premier League

Il West Ham ferma il City, l’ Arsenal vince e allunga a +9

Nelle partite del Sabato della 30^ giornata di Premier League l’Arsenal vince e va a +9 sul Manchester City che viene fermato 1-1 dal West Ham. I Gunners sono lanciatissimi verso il titolo. Importantissima vittoria del Newcastle contro il Chelsea in casa dei blues. Il Brighton batte a domicilio il Sunderland e vola a 40 punti in classifica. Solo uno scialbo 0-0 tra Burnley e Bornemouth

Mar 15, 20262 Lettura
Credit photo: The Arsenal Football Club Limited. www.arsenal.com.

Le partite del Sabato della 30^ giornata di Premier League registrano l’allungo al vertice dell’Arsenal, lanciatissimo a vincere il titolo: i Gunners si impongono infatti 2-0 all’Emirates contro l’Everton e volano così a +9 in classifica sul Manchester City, che pareggia invece 1-1 col West Ham a Londra: la squadra di Arteta ha però sempre una partita in più già giocata rispetto a quella di Guardiola. A esultare è anche il Newcastle di Tonali, grazie all’1-0 esterno contro il Chelsea. Il Brighton batte il Sunderland, pareggiano Burnley e Bournemouth.

ARSENAL-EVERTON 2-0

L’Arsenal accoglie l’Everon all’Emirates, dove il primo tempo si chiude a reti bianche. L’equilibrio persiste poi anche nella ripresa, fin quasi al finale di gara, precisamente all’89’ minuto, quando Gyokeres timbra l’1-0 che indirizza la gara sui binari dei Gunners. Al 97’ minuto è poi Dowman a chiudere i conti a favore di Arteta, con il 2-0 finale che porta l’Arsenal a 70 punti: i londinesi infilano il quarto successo consecutivo e allungano sul Manchester City. A quota 43 punti resta l’Everton.

WEST HAM-MANCHESTER CITY 1-1

Il Manchester City fa tappa al London Stadium, per il match contro il West Ham. Nella capitale inglese accade tutto nel primo tempo, visto che Bernardo Silva apre le marcature per gli Sky Blues al 31’ minuto, mentre Mavropanos pareggia per gli Irons quattro minuti più tardi. L’1-1 perdura poi fino al triplice fischio, finendo così col rallentare nuovamente la formazione di Guardiola. Il City sale infatti a 61 punti, ma scivola a -9 dall’Arsenal capolista: i londinesi hanno però sempre una partita in più già giocata. Il West Ham si porta invece a 29 punti.

CHELSEA-NEWCASTLE 0-1

Brutta battuta d’arresto per il Chelsea, che potrebbe essere sorpassato dal Liverpool. I Blues cadono in casa contro il Newcastle, che espugna Stamford Bridge con il gol di Gordon al 18′ minuto, che appoggia a porta sguarnita dopo la fuga sul filo del fuorigioco di Willock.  I Magpies salgono così a 42 punti, mentre i Blues restano fermi a 48.

SUNDERLAND-BRIGHTON 0-1

Il Brighton conquista tre punti importanti vincendo 1-0 in casa del Sunderland. A decidere la partita è la rete di Minteh al 58’ minuto, che permette agli ospiti di portare a casa una vittoria preziosa. Con questo successo il Brighton sale a quota 40 punti, raggiungendo il decimo posto in classifica e assicurandosi di fatto la salvezza. Gli stessi punti del Sunderland, che resta quindi appaiato in graduatoria.

BURNLEY-BORNEMOUTH 0-0

Termina 0-0 la sfida tra Burnley e Bournemouth. Un pareggio che serve a poco soprattutto al Burnley, ancora penultimo in classifica e con una situazione salvezza che si fa sempre più complicato. Le Cherries ora hanno 41 punti, i Clarets 20.

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