Il Modena vola in testa: Palermo e Mantova ok, Cremonese ancora a zero

Seconda giornata di Serie B che fin da subito mette in mostra una delle sue prerogative, ossia il fatto di essere un campionato da sempre altamente scoppiettante, regalando verdetti pesanti e conferme importanti. Il Modena firma la prima vera spallata del torneo imponendosi con forza a Cremona, grazie ad una doppietta di Olzer ed una rete di Caso, i canarini espugnano Cremona aprendo la fuga di giornata. Ma sulle tracce della formazione emiliana, restano il Mantova vittorioso per 3-1 sull’Empoli, ed il Palermo che in terra toscana espugna Arezzo per 3-2.

Sulla scia del gruppetto in fuga attardate di sole due lunghezze restano: Ascoli, Cesena, Padova e Suditor. La formazione marchigiana tra le mura amiche impatta per 1-1 con la Carrarese, discorso diverso per il club cesenate corsaro per 2-1 in casa dell’Entella, pareggio per 1-1 del Padova bloccato dal Verona, mentre il Sudtirol rientra da Benevento con un punto, visto il pari per 1-1 imposto agli stregoni. Rinvengo L’Avellino che infiamma il pubblico del Partenio imponendosi con un netto 3-0 sul Vicenza. Prima gioia da tre punti anche per la Juve Stabia a Genova, ed ora insieme ai cugini dell’Irpiania è sulla ruota de gruppo che insegue la fuga, insomma una seconda giornata che ha emanato verdetti decisamente importanti ma che al tempo stesso sta facendo chiaramente capire quanto competitivo sia l’attuale campionato.

La conferma di ciò giunge dai risultati e dalla conferme, come quella del Modena partito benissimo, a cui fanno seguito il passo mantenuto da: Ascoli, Cesena, Padova e Palermo, capaci di mantenere l’invincibilità dopo i primi 180 minuti di gioco. Muovono passi importanti verso l’alto anche Mantova, Avellino e Juve Stabia, tutte a quota 3 punti grazie alle rispettive vittorie casalinghe ed esterne. Frenata amara invece per la Sampdoria, fino ad oggi ferma in classifica con 1 punto, peggio ha fatto la Cremonese ancora ferma al palo con 0 punti dopo i primi due turni.Ovviamente dopo sole due giornate fare pronostici soprattutto nel campionato di Serie B è impossibile, perché tutto può accadere, ma una cosa è sicura, sarà un’altra grande stagione.