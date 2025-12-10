Impresa Atalanta! Scamacca e De Ketelaere ribaltano il Chelsea

ATALANTA- CHELSEA 2-1

In testa aveva due obiettivi: pulirsi dalle scorie di delusione di campionato della sconfitta per 1-3 contro l’Hellas Verona e continuare il buon ruolino di marcia in Champions League. L’Atalanta ha raggiunto entrambi gli obiettivi regalandosi una serata luccicante di particolare gloria dato che ha messo sotto i campioni del mondo del Chelsea con il punteggio di 2-1. Vittoria meritata, per la compagine orobica che, sia nel primo sia nel secondo tempo, è parsa maggiormente ispirata. I londinesi, dal canto loro, dopo avere ottenuto la rete del vantaggio nella prima frazione sull’unica, vera occasione avuta, nella ripresa hanno finito per subire l’esuberanza dei bergamaschi bravi a non perdere mai la barra della concentrazione. La quarta vittoria in sei partite colloca la compagine di Raffaele Palladino al terzo posto con 13 punti alle spalle di Arsenal e Bayern Monaco, e già questo dà conto dell’impresa che è riuscita a compiere. I nerazzurri ci provano già al 6′ con Lookman che cerca di sorprendere Sanchez ma vede il pallone carambolare sul portiere dei Blues, sulla respinta De Ketelaere manca la deviazione vincente. All’11’ il Chelsea risponde con un tiro dal limite di Enzo Fernandez alto. L’Atalanta sembra prendere le redini del gioco in mano e al minuto 19 ci prova con Scamacca che, servito da Zappacosta entrato al posto dell’infortunato Bellanova poco prima, si vede respingere il colpo di tacco da Shalobah; Lookman segue l’azione e riprende la sfera ma Acheampong gli manda a monte i piani di gloria. Al minuto 25, per gli orobici, arriva la beffa sottoforma di rete di Joao Pedro che sfrutta un cross di James e fa passare la palla sotto le gambe di Carnesecchi. Al 31′ Lookman, servito da De Ketelaere, si vede chiudere lo specchio.

Al 6′ della ripresa il Chelsea sembra dare l’impressione di volerla chiudere tenendosi alla larga dai rischi del ritorno dei bergamaschi, James, però, dal limite, prima si vede respingere la sfera e poi conclude a fil di palo. L’Atalanta ci crede e, dopo avere dato un’avvisaglia di riscossa al minuto 8 con una rete annullata a Lookman su assist di Zappacosta per fuorigioco, due minuti appresso pareggia con Scamacca che sbuca con ottima scelta di tempo di testa su traversone dell’ex Milan De Ketelaere e infila la sfera alle spalle di Sanchez. L’attaccante atalantino sembra una furia incontenibile e al 14′ sfiora il 2-1 con un tiro dal limite. Tre minuti dopo è ancora lui a mettere brividi alla porta dei Blues sugli sviluppi di un corner. Al 27′ Palladino decide di farlo rifiatare e concede spazio all’ex Lecce Krstovic. L’Atalanta ha ancora energia da vendere e al minuto 38 infila la stoccata decisiva con De Ketelaere da distanza ravvicinata su imbeccata di De Roon. Al 45′ Garnacho, dal limite, fa capire che il Chelsea non si considera ancora al tappeto impegnando Carnesecchi. Quattro minuti dopo il portiere ex Cremonese respinge l’ultima cartuccia sparata dai Blues con Joao Pedro. E l’Atalanta può festeggiare.