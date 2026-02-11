Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Coppa Italia

Impresa Como! Fabregas batte Conte ai rigori e vola in semifinale

Nei regolamentari segnano Baturina e Vergara, Lukaku e Lobotka tradiscono dal dischetto

Feb 11, 20262 Lettura
FRANCESC CESC FABREGAS, Como, Como Cup, Friendly match, 2025-26, Como vs Al Ahli 3-1, 23-07-2025, Azione, Action, Single shot COMO CUP 2025-26 - AMICHEVOLE COMO-AL AHLI 3-1

NAPOLI- COMO 1-1 (7-8 dopo i rigori)

Si scrive vittoria, si pronuncia impresa. Il Como conferma in Coppa Italia i fasti del campionato approdando alle semifinali della competizione dopo avere estromesso il Napoli con il punteggio di 8-7 al Diego Armando Maradona in seguito a un’estenuante lotteria dei rigori. A frantumare i sogni di gloria dei partenopei è stato un rigore fallito da Lobotka per una parata di Butez. Il Como era partito con il piede giusto andando in vantaggio con un calcio di rigore di Baturina ma aveva poi subito la ripresa dei partenopei ed era calato di ritmo dopo la rete del pareggio dell’astro nascente del Napoli Vergara. Nessuna delle due compagini è però riuscita a prevalere sull’altra e si sono resi necessari i calci di rigore che hanno consentito ai lariani di spiccare il volo.

Il Como comincia a pungere dopo briciole di secondi con Addai il cui tentativo è però infruttuoso. Al 10′ Nico Paz ci prova di testa ma Milinkovic- Savic è attento. La prima offensiva del Napoli giunge al minuto 17 ed è targata Lobotka ma Butez neutralizza senza problemi. Il Como sembra averne di più ma non riesce a concretizzare realizzativamente. Al 32′ Valle è lanciato in contropiede ma Juan Jesus gli sbarra la strada deviando la sfera in corner. Al minuto 36 Smolcic subisce un fallo da Olivera in area di rigore del Napoli e Manganiello non ha dubbi nell’indicare il dischetto. Dagli undici metri sembra dover battere Perrone che lascia però l’incarico a Baturina, quest’ultimo esegue il compitino alla perfezione e proietta il Como in orbita. Il Como sembra in controllo della gara e il Napoli ha un solo sussulto a fine frazione con Elmas che però si vede deviare il tentativo in corner.

A inizio ripresa, dopo soli due minuti, il Napoli si rimette in carreggiata con il suo gioiellino Vergara che sfrutta nel modo migliore su azione di contropiede un passaggio in profondità di Hojlund. Il Napoli prende coraggio ma il colpo di testa di Rrahmani al minuto 21 non sorprende Butez. Il Como appare avere un’offensiva più sterile rispetto alla prima frazione, Vojvoda cerca di risollevarlo al minuto 38 con un tiro che però Milinkovic- Savic devia in corner. Al 40′, su opposto fronte, è Spinazzola a vedersi mandare a monte i piani realizzativi da una deviazione in calcio d’angolo di Kempf. I tempi regolamentari non regalano una vincitrice e si va così ai calci di rigore.

Dagli undici metri parte il Como che va a bersaglio con Da Cunha, Douvikas, Baturina, Smolcic, Diego Carlos, Vojvoda e Valle steccando soltanto con un tiro di Perrone parato da MIlinkovic- Savic. Il Napoli segna con Politano, sbaglia con Lukaku che tira a lato ma si riprende poi con Spinazzola, Alisson, Elmas, Milinkovic -Savic e Gutierrez. Lobotka fallisce però l’ultimo atto facendosi parare il tiro da Butez e il Como stacca il biglietto per le semifinali dove l’attende l’Inter.

Cristiano Comelli

