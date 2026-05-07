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Europa League

Impresa Friburgo, il Braga crolla in dieci: 3-1 e pass per la finale

Il Friburgo ribalta il 2-1 dell’andata: Braga in dieci dal 6’, decisiva la doppietta di Kubler.

Mag 7, 20261 Lettura
FREIBURG IM BREISGAU, GERMANY - MAY 07: Lukas Kuebler of Sport-Club Freiburg celebrates scoring his team's third goal with teammates during the UEFA Europa League 2025/26 Semi-Final Second Leg match between Sport-Club Freiburg and SC Braga at Stadion am Wolfswinkel on May 07, 2026 in Freiburg im Breisgau, Germany. (Photo by Maja Hitij - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il Friburgo vola in finale dopo il 3-1 sul Braga nella semifinale di ritorno. I tedeschi cancellano la sconfitta dell’andata e sfruttano l’espulsione di Dorgeles, con Kubler protagonista assoluto grazie a una doppietta.
Friburgo dominante dopo il rosso

La partita cambia subito volto. Dopo appena sei minuti, Dorgeles commette fallo da ultimo uomo e lascia il Braga in inferiorità numerica per quasi tutta la gara. Il Friburgo capisce il momento e alza immediatamente il ritmo, trovando il vantaggio al 19’ con Kubler, bravo a indirizzare il match e riaprire completamente il discorso qualificazione.

I portoghesi faticano a uscire dalla pressione tedesca e al 41’ arriva il raddoppio di Manzambi, rete che sposta l’inerzia della semifinale dalla parte dei padroni di casa. Nella ripresa il copione non cambia: il Friburgo gestisce il possesso, attacca con continuità e al 72’ chiude virtualmente i conti ancora con Kubler, autore del 3-0 e della sua doppietta personale.

Il Braga prova a restare vivo con orgoglio: al 79’ Pau Victor accorcia le distanze e riaccende il finale. Gli ospiti spingono negli ultimi minuti, ma il Friburgo resiste e conquista una qualificazione pesantissima, completando la rimonta dopo il 2-1 dell’andata.

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