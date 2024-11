Impresa Milan! 3-1 al Bernabeu. Pari Juve, ko ancora il Bologna

Un Milan semplicemente stratosferico espugna il Bernabeu con un sonoro 3-1. La squadra di Fonseca ribalta completamente i pronostici e a sorpresa mette in ginocchio il Real di Ancelotti. Prestazione a dir poco perfetta da parte di tutta la formazione rossonera per tutta la durata della gara. In quel di Madrid, infatti, sono bastati dodici minuti per vedere la prima fiammata del diavolo con la testata vincente di Thiaw sul calcio d’angolo battuto da Pulisic. La risposta dei blancos però non si è fatta attendere tanto e dopo le occasioni di Mbappe e Vinicius parate da Maignan, al 23′ complice il brutto rinvio di Theo Hernadez e il fallo di Emerson Royal su Vinicius, è arrivato il pari con il rigore realizzato proprio da ques’ultimo. I rossoneri però non si sono fatti intimorire e al 39′ sul tiro potente di Leao hanno trovato il sorpasso con il tap-in di Morata. Al 44′ Mbappè galoppa sulla corsia destra ma una volta arrivato in area è stato prontamente fermato dai guantoni dell’estremo difensore.

Nel secondo tempo con le merengues che non danno segnali di ripresa, è ancora il Milan ad insistere per cercare di archiviare la pratica. Ed in seguito alla parata al 52′ di Lunin su Leao, è proprio il portoghese al 73′ a servire l’assist vincente a Reijnders per il 3-1 finale. Negli ultimi 10 minuti i padroni di casa provano ad accorciare le distanze con Rudiger ma il gol viene poi annullato per fuorigioco proprio del tedesco. E dopo aver sfiorato il poker con Loftus Cheek e il miracolo di Maignan sul colpo di testa a botta sicura dell’ex Brahim Diaz, la partita termina 3-1 in favore degli ospiti. Gli uomini di Fonseca si godono la super vittoria, agganciano gli spagnoli a quota 6 e dati gli ultimi quattro incontri con squadre abbordabili, per loro si avvicina la possibilità concreta di arrivare agli ottavi in modo diretto senza dover passare dai play-off.

Non basta Dusan Vlahovic alla Juventus che dallo Stade Pierre-Mauroy ne esce soltanto con un punto. Un tiro in porta ed un gol per entrambe le compagini che hanno segnato un gol per tempo. Se nella prima frazione fra le conclusioni dei bianconeri tra cui due gol annullati a Koopmeiners, il Lille ha trovato il vantaggio con Jonathan David sulla splendida palla in profondità di Zhegrova, nella seconda si registra solo un’occasione pericolosa, ovvero la rete dal dischetto di Vlahovic che vale il pari. A poco o nulla sono serviti i tre cambi in contemporanea a venti dalla fine di Thiago Motta che con le entrate di McKennie al posto di Thuram, Savona per Cabal e Weah per Vlahovic, sperava di dare una scossa. Lille e Juventus si dividono quindi il bottino e in classifica salgono tutte e due a 7pt. Al rientro, dopo la sosta, i francesi affronteranno il Bologna fuoricasa e la vecchia signora volerà alla volta di Birmingham.

Il Bologna di Italiano ci prova, gli viene cancellato anche un gol per offside ma alla fine viene beffato al 86′ dal Monaco. Dopo un primo tempo entusiasmante dove le occasioni non sono mancate sia da una parte che dall’altra, a dimostrazione anche della rete prima annullata a Singo per fallo sul portiere al 19′ e poi a Castro al 41′ per fuorigioco, i ritmi nella ripresa sono calati. In seguito al tiro di Fabbian respinto al 55′, è il Monaco a trovare il gol che vale 3 punti con la testa di Kherer. Per gli emilani, le possibilità di entrare nelle prime 24 posizioni sono ridotte al minimo. La squadra del principato si proietta invece al momentaneo terzo posto in classifica a quota 10.