Liga

Impresa Osasuna, Lisci batte il Real! L’Atletico cala il poker

L’Osasuna fa un colpo clamoroso e beffa il Real Madrid nel finale, mentre l’Atletico Madrid ritrova il sorriso

Feb 22, 20261 Lettura
Alessio Lisci head coach of CA Osasuna during the La Liga EA Sports match between Atletico de Madrid and CA Osasuna played at Riyadh Metropolitano Stadium on October 18, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Cesar Cebolla / PRESSIN)

Battuta d’arresto pesante per il Real Madrid: forse stanchi per l’impegno in Champions, i blancos cedono nel recupero all’Osasuna (2-1). I ragazzi di Alessio Lisci hanno disputato un’ottima gara, mettendo in difficoltà gli uomini di Arbeloa e al 37′ un fallo di Courtois regala ai padroni di casa il rigore che Budimir trasforma. Nella ripresa è il solito Vinicius a rimettere in carreggiata i madridisti, ma quando la partita sembra ormai destinata al pari Garcia sorprende, sul filo del fuorigioco, la retroguardia ospite. Il Real ora rischia di perdere nuovamente la vetta se il Barcellona dovesse battere il Levante.

Vince invece l’Atlético Madrid, che rifila quattro reti all’Espanyol. Jofre porta un vantaggio i catalani, ma poi si scatena Sorloth. Il norvegese, autore di un’ottima gara, pareggia ben presto i conti. Poi nella ripresa Giuliano Simeone e Lookman, ancora a segno, arrotondano il risultato. Di Exposito l’inutile rete del 4-2.

Bakambu e Palazon firmano l’ecumenico 1-1 tra Betis e Rayo. Spettacolare 3-3 tra la Real Sociedad e il fanalino di coda Oviedo, che spreca due reti di vantaggio (doppio Vinas) per poi subire la rimonta basca (doppietta di Oskarsson e gol di Caleta-Car. Nel recupero l’ex United Bailly salva un punto per l’Oviedo.

