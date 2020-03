In Premier occhi sul Derby di Manchester, Atletico-Siviglia vale la Champions

PREMIER LEAGUE – La 29° giornata del campionato inglese prende il via sabato all’ora di pranzo con la capolista Liverpool che ospita nel lunch match il Bournemouth: i Reds devono rialzarsi dopo tre sconfitte consecutive, ma il titolo ormai non sembra assolutamente in discussione. Alle 16:00 tocca all’Arsenal di Arteta nel derby di Londra contro il West Ham. Il Tottenham di Mourinho prova a ripartire nella caccia al quarto posto in casa del Burnley, mentre domenica il programma si fa incandescente: alle 15:00 Carlo Ancelotti torna da ex a Stamford Bridge in Chelsea-Everton, mentre alle 17:300 ci sarà un accesissimo derby di Manchester. Leicester-Aston Villa sarà il posticipo di lunedì sera.

LIGA – La 27° giornata di Liga si apre con l’anticipo tra Alaves e Valencia in programma questa sera alle 21:00. Sabato alle 16:00 tocca all’Atletico Madrid di Diego Simeone contro l’insidioso Siviglia di Julen Lopetegui, attuale terza forza del campionato. Il Barcellona battuto nell’ultimo Clasico, proverà a rialzarsi in casa contro la Real Sociedad, mentre il Getafe prossimo avversario dell’Inter in Europa League ospiterà il Celta Vigo. La capolista Real Madrid chiuderà il programma domenica sera alle ore 21:00 andando a far visita al Betis Siviglia.

BUNDESLIGA – La Bundesliga tedesca giunge alla 25° giornata, che si apre con l’anticipo di questa sera tra Paderborn e Colonia. Il grosso del turno si gioca sabato, con il Lipsia secondo in classifica che prosegue la sua rincorsa al Bayern Monaco facendo visita al Wolfsburg, squadra in piena lotta per un posto in Europa e molto ostica soprattutto tra le mura amiche. Il Borussia Dortmund, terzo a 48 punti, fa visita al Borussia Moenchengladbach, quarta forza del massimo campionato tedesco. I campioni in carica, invece, giocheranno di domenica: alle 15:30 è in programma all’Allianz Arena di Monaco Bayern-Augusta.

LIGUE 1 – Marsiglia-Amiens è l’anticipo del venerdì della 28a giornata di Ligue 1: la squadra allenata da Villas Boas insegue il Paris Saint Germain a 13 lunghezze di distacco, ma visto che i campioni di Francia sono difficilmente raggiungibili, il primo obiettivo è quello di consolidare il secondo posto. Il Psg gioca in trasferta contro lo Strasburgo, formazione che non dovrebbe creare troppi problemi a Neymar e soci. Alle 20:00 fari puntati su Nizza-Monaco, gara che mette in palio tre punti che potrebbero dare una dimensione più nobile a due formazioni che navigano a metà classifica. Domenica è in programma il big match tra Lilla e Lione, con Rudi Garcia che torna nello stadio dove ha allenato tra il 2008 e il 2013 prima di trasferirsi alla Roma.