In Spagna gli occhi sul Clasico, Ancelotti sfida lo United. Strada in discesa per il PSG

PREMIER LEAGUE – Questa sera prende il via il 28° turno di Premier League con il Leicester che fa visita al Norwich. Il fanalino di coda ha bisogno di punti per provare a credere ancora alla salvezza, mentre le “foxes”, che non vincono da tre giornate, stanno perdendo contatto con la seconda posizione detenuta a lungo e ora devono guardarsi le spalle. Sabato alle 16:00 scendono in campo i Blues allenati da Frank Lampard e reduci dalla pesante sconfitta casalinga di Champions contro il Bayern. Con un piede fuori dalla coppa, i londinesi fanno visita ad un Bournemouth affamato di punti salvezza. Alle 18:30 tocca alla capolista Liverpool scendere in campo in casa del Watford: con 22 punti di vantaggio sul Manchester City i Reds giocano ormai sul velluto. Domenica doppio impegno alle ore 15:00: Carlo Ancelotti sfida col suo Everton il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer, mentre il Tottenham di José Mourinho ospita il Wolverhampton con l’obiettivo di cancellare la sconfitta rimediata in casa del Chelsea. Posticipate Aston Villa-Sheffield United e il big match Manchester City-Arsenal per via dei concomitanti impegni di EFL Cup ed FA Cup.

LIGA – È Real Sociedad-Valladolid l’anticipo della 26a giornata della Liga che prende il via questa sera. Quattro sono invece le sfide che si giocano sabato 29 febbraio, tra le quali spicca l’impegno casalingo del Valencia, avversario dell’Atalanta in Champions League, contro il Betis Siviglia. Domenica 1 marzo il Siviglia, quarta forza del massimo campionato spagnolo, ospita l’Osasuna all’ora di pranzo. Alle 16:00 tocca all’Atletico Madrid di Diego Simeone, di scena a Barcellona contro il fanalino di coda Espanyol, reduce dall’eliminazione in Europa League, mentre alle 21:00 c’è il grande “clasico” del Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Barcellona. Attualmente la classifica dice che i catalani sono primi con due punti di vantaggio sui Blancos, che vogliono a tutti i costi fare bottino pieno per effettuare il controsorpasso. I blaugrana saranno privi di tanti giocatori per via dei numerosi infortuni che hanno falcidiato la rosa di Quique Setien, mentre il Real vorrà rifarsi immediatamente dopo la sconfitta rimediata in casa contro il City nell’andata degli ottavi di Champions.

BUNDESLIGA – La Bundesliga tedesca giunge alla 24a giornata, che prende il via con l’anticipo del venerdì tra Fortuna Dusseldorf e Hertha Berlino. Sabato il grosso del turno con il Borussia Dortmund di Haaland impegnato alle 15:30 contro il Friburgo al Signal Iduna Park: i gialloneri sono attualmente terzi con 45 punti e inseguono il duo di testa composto da Bayern (49) e Lipsia (48). I campioni di Germania giocano in contemporanea in casa dell’insidioso Hoffenheim e potrebbero pagare le fatiche di Champions dopo la vittoria in casa del Chelsea. Impegno complicato anche per il Red Bull Lipsia, che domenica alle 15:30 affronta in casa il Bayer Leverkusen, attuale quinta forza della Bundesliga e in piena corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League.

LIGUE 1 – È il Marsiglia di André Villa-Boas ad aprire le danze nella 27a giornata di Ligue 1, il massimo campionato francese. Dopo la sconfitta in casa del Nantes, i marsigliesi cercano riscatto facendo visita al Nimes, formazione che sta lottando per non retrocedere. Sabato alle 17:30 tocca al Paris Saint Germain, che guarda tutti dall’alto con 65 punti, +13 proprio sul Marsiglia. Il Dijon non dovrebbe essere un grosso scoglio per i campioni di Francia, che sperano di allungare in classifica e chiudere definitivamente i conti per un titolo che a Parigi si sentono già in tasca. Alle 20:00 occhio al Monaco, che ospita il Reims con l’obiettivo di mettere in cascina altri tre punti importanti per credere ancora all’Europa. Domenica le ultime tre sfide di giornata, con il Lilla quarto in classifica chiamato a fare punti in casa dell’insidioso Nantes alle 15:00, mentre il Bordeaux di Paulo Sousa ospita il Nizza alle 17:00. Chiude il programma il Lione, che dopo la sorprendente vittoria contro la Juventus, ospita il Saint Etienne alle 21:00.