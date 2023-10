In Spagna sono sicuri:“A Lionel Messi il Pallone d’Oro”

Mancano ancora più di dieci giorni all’ufficializzazione del vincitore del prestigioso premio ideato da “France Football” e assegnato al top player ma pochi sono i dubbi che non vada a Lionel Messi. E se i pronostici dovessero trovare conferma la sera di lunedì 30 ottobre al Teatro Châtelet di Parigi, location della cerimonia ufficiale, la “Pulce” alzerebbe il trofeo per l’ottava volta, lasciandosi ulteriormente alle spalle il “rivale” Cristiano Ronaldo fermo a cinque Palloni d’Oro.

Lionel Messi ha già vinto nel 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 ed infine nel 2021 e ora dopo aver conquistato la Coppa del Mondo in Qatar alla fine del 2022, si appresta a mettere ancora una volta in bacheca il premio calcistico istituito nel 1956 dalla rivista sportiva francese France Football e attualmente assegnato ogni anno al calciatore che più si è distinto nella stagione sportiva, militando in una squadra di un qualsiasi campionato del mondo, superando “il limite” europeo precedente al 1995. Il trofeo, dunque, stando a quanto danno già per certo in Spagna tornerebbe a casa Messi dopo il 2022 che aveva visto trionfare Karim Benzema del Real Madrid con 549 voti precedendo Sadio Manè del Liverpool con 193 e il belga Kevin De Bruyne in forza al Manchester City con 175 preferenze ottenute dalla maxi-votazione messa in piedi da “France Football”. Lionel

Messi campione del Mondo 2022 e vice-capo cannoniere dei Mondiali, campione di Francia con il Paris Saint-Germain e vincitore della Supercoppa francese, dunque, possibile Pallone d’Oro 2023, superando l’unico papabile tra i rivali alla corsa, vale a dire il norvegese Erling Haaland pezzo da novanta del Manchester City trionfatore “triplete”, in Champions League, in Premier League e campione della FA Cup. Inoltre nella “bacheca” del norvegese anche il titolo di capocannoniere sia della Premier League che della Champions League e la “Scarpa d’Oro” europea.

A proposito dei vecchio continente, se rumors e pronostici verranno confermati Lionel Messi ora in forza all’Inter Miami negli States sarebbe il primo vincitore del Pallone d’Oro a non militare in una squadra di un campionato europeo. E se nei trenta nomi annunciati da France Football a giugno che avrebbero battagliato per la conquista del Pallone d’Oro 2023 figuravano Lautaro Martinez e Victor Osimhen, già in quella data era uscito fuori come escluso eccellente Cristiano Ronaldo che non venne nominato per la prima volta dal 2004.

Per CR7 un’annata negativa e poi la scelta di andare in Arabia Saudita con l‘Al Nassr appena dopo il Mondiale hanno contribuito alla sua “uscita” dal concorso 2023 per il quale già da qualche giorno bookmakers e agenzie di scommesse danno Messi praticamente a “quota uno” o poco più, segno che ormai i giochi sembrano fatti, mentre su Haaland c’è chi tra le piattaforme betting è pronto a riconoscere da cinque ad addirittura quindici volte la posta messa in gioco.