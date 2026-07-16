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Mondiali 2026

Incredibile Argentina: altro ribaltone, finale conquistata! Inghilterra ko

Gli inglesi pagano i cambi difensivi di Tuchel e volano in finale dove affronteranno la Spagna

Lug 16, 20261 Lettura
Crediti foto: AI Generated / OpenAI

L’Argentina non muore mai: dopo la rimonta ai limiti del possibile contro l’Egitto, l’Albiceleste si supera nella semifinale contro l’Inghilterra, che al minuto 86 era in vantaggio per 1-0 e vicina alla finale. È ancora una volta Leo Messi il grande protagonista, con due assist che illuminano il cammino della nazionale di Scaloni. A dare una mano agli argentini, però, stavolta ci pensa Tuchel: scellerata la decisione di abbassare il baricentro della squadra a difesa della porta subito dopo l’1-0, altrettanto scellerati i cambi. In attesa delle ovvie critiche della stampa al tecnico, stavolta piuttosto condivisibili in verità, all’Inghilterra resta la magra consolazione della finalina per il terzo posto contro la Francia.

Il primo tempo racconta delle due squadre più a livello agonistico che tecnico o tattico. I calcioni si sprecano, sul tabellino finisce soltanto un tentativo di Enzo Fernandez. Più vivace la ripresa, con l’Argentina che comincia con intraprendenza e impegna Pickford con Julian Alvarez. Ma al 55′ la combinazione ala – ala tra Rogers e Gordon consente al giocatore del Newcastle di sbloccare il risultato. Scaloni inserisce Nico Gonzalez e l’ex viola scalda subito i guanti di Pickford, mentre Tuchel opta per delle scelte che probabilmente rimpiangerà per il resto della vita: fuori Gordon, Rice e James, dentro Konsa, Burn e O’Reilly.

Le mosse dalla panchina le indovina invece Scaloni: entrano Otamendi, De Paul, Montiel e soprattutto Lautaro Martinez. L’Inghilterra è schiacciata a difendere un vantaggio troppo sottile con una fine ancora troppo lontana. Soprattutto contro un’Argentina che si dimostra indomita: McAllister colpisce il palo di testa, poi sale in cattedra El Diez Messi. Ispira Enzo Fernandez per l’1-1 che uccide psicologicamente gli inglesi, poi al secondo minuto di recupero mette sulla testa di Lautaro Martinez il pallone che consente all’Argentina di tenere vivo il sogno del bis.

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