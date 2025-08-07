Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Calcio Estero

Incredibile in casa Tottenham: rottura del crociato per James Maddison

Il centrocampista 28enne ha subito l’infortunio in un’amichevole contro il Newcastle United. Il numero 10 sarà sottoposto a intervento chirurgico

Ago 7, 20251 Lettura
LONDON, ENGLAND - APRIL 30: James Maddison, of Tottenham Hotspur, reacts during a press conference ahead of their UEFA Europe League 2024/25 semi final first/second leg match at Tottenham Hotspur Stadium on April 30, 2025 in London, England. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Tra poco più di una settimana si torna già in campo e per il Tottenham cominciano i problemi. Infatti, l’ex centrocampista del Leicester City, a seguito di un infortunio in amichevole contro il Newcastle, dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico a causa della rottura del legamento crociato. Il numero 10 sarà costretto dunque a stare fuori dal campo per 6/7 mesi, saltando praticamente quasi un intero campionato.

Dall’addio di Son all’infortunio di Maddison. E la stagione non è ancora iniziata

Brutto avvio in questa stagione per gli ‘Spurs’, che dopo l’addio tra le lacrime del coreano Heung-min Son trasferitosi all’Los Angeles FC per gustarsi gli ultimi anni da calciatore professionista, ora sono anche privi del loro fantasista. Partenza peggiore di questa non poteva esserci, dato che la prima giornata di campionato è fissata per il 16 agosto, quando la squadra inglese affronterà il Burnley alle ore 16:00.

Di seguito la nota ufficiale della squadra: “Tutto il Tottenham Hotspur augura a James una pronta e completa guarigione. Lo sosterremo in ogni fase del suo percorso”.

Oltre al messaggio di sostegno nei confronti del calciatore, arriva anche il comunicato ufficiale sulla modalità di percorso da effettuare in queste situazioni: “Possiamo confermare che James Maddison sarà sottoposto a un intervento chirurgico per la rottura del legamento crociato anteriore (LCA) del ginocchio destro. Il centrocampista 28enne si è infortunato durante l’amichevole pre-campionato contro il Newcastle United, disputata domenica a Seul”.

I vari impegni del Tottenham e le strategie di Thomas Frank

La squadra campione dell’Europa League in carica dovrà affrontare per la prossima stagione tante competizioni, tra le quali anche la Uefa Champions League e a fine agosto verrà reso noto il calendario completo delle 8 partite per ogni squadra a girone unico.

Fino a questo momento sul mercato sono stati spesi 145,45 milioni di euro con l’obiettivo di dare il massimo su ogni fronte. Il nuovo allenatore Thomas Frank nel corso della sua carriera ha allenato rose non molto forti, guidando il Brentford per 7 anni. Ha ricevuto anche una carica dal 2008 al 2013 per seguire la nazionale danese, partendo dall’Under 16 fino all’under 19.

Ora le strade rimaste sono esclusivamente 2: acquistare un sostituto di Maddison, che sia all’altezza di poter disputare competizioni importanti oppure sarà compito di Frank adeguare la propria rosa in base alla propria ideologia di gioco.

0 Shares

Articoli correlati

Ufficiale: Kiernan Dewsbury-Hall è un nuovo calciatore dell’Everton

Ago 7, 2025

Lutto nel calcio portoghese, il Porto piange la scomparsa di Jorge Costa

Ago 6, 2025

Colpo di scena al PSG: Donnarumma rischia il posto da titolare

Ago 2, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.