Incredibile Mou, Benfica ai playoff! Arsenal primo, miracolo Sporting

ATHLETIC BILBAO- SPORTING LISBONA 2-3

Vittoria e passaggio diretto agli ottavi di finale. Lo Spotting Lisbona corona la sua giornata di gloria imponendosi al San Mames contro l’Athletic Bilbao che resta invece fuori dai giochi playoff. Al 3′ i baschi si portano in vantaggio con un destro di Sancet. Al 12′ i lusitani pareggiano con un’ incornata di Diomande su corner di Araujo. Al minuto 28 un destro di Guruzeta riporta i baschi in vantaggio. Al 17′ della ripresa Trincao, di destro, segna il 2-2 ospite. Quando il pareggio sembra già scritto, al 49′ Alisson Santos regala la vittoria agli ospiti con un destro da centro area.

LIVERPOOL- QARABAG 6-0

Vittoria e terzo posto in classifica, ovvero ottavi di finale blindati. Il Liverpool supera con punteggio tennistico il Qarabag e mantiene intatte le sue quotazioni in ottica di ambizioni Champions. Il Qarabag si giocherà invece il prosieguo nella competizione ai playoff. Al 15′ Mac Allister sbuca di testa su corner di Van Dijk e porta in vantaggio i Reds. Al 21′ raddoppio tutto ”tedesco” con un destro da fuori area dell’ex Bayer Leverkusen Wirtz su imbeccata dell’ex Eintracht Francoforte Ekitikè. Al 5′ Salah, su punizione, porta la compagine di Arne Slot sul 3-0. Al minuto 12 Ekitikè, con un destro da fuori area su contropiede di Van Dijk, sigla il poker. Al minuto 16 Mac Allister, con un sinistro da distanza ravvicinata, segna il 5-0 e la doppietta personale. Al 45′ c’è gloria anche per Chiesa che segna il 6-0 dei Reds dopo un contropiede avviato da Van Dijk.

BARCELLONA- COPENHAGEN 4-1

Sotto di una rete, ha avuto il merito di non scomporsi e di risalire imponendosi poi largamente. Il Barcellona regala lacrime al Copenaghen e, con il quinto posto in classifica, accede direttamente agli ottavi di finale. I danesi restano invece fuori anche dal discorso dei playoff. Al 4′ Dadason porta clamorosamente in vantaggio i danesi con un tiro dal limite su filtrante di Elyounoussi. Al 3′ della ripresa Lewandowski porta i catalani al pareggio con un destro da distanza ravvicinata. Al 15′ Lamine Yamal, con un destro su imbeccata di Fermin Lopez, capovolge le sorti della gara a favore dei padroni di casa. Al 21′ Suzuki commette fallo su Lewandowski ed è rigore per il Barcellona. Dal dischetto Raphinha non fallisce per il 3-1 catalano. Al 40′ una punizione di Rashford consente ai padroni di casa di allargare ulteriormente il fossato fissando il punteggio sul 4-1.

AJAX – OLYMPIACOS 1-2

In vantaggio, poi ripreso, poi definitivamente avanti. In una gara da montagne russe, l’Olympiakos ha la meglio sull’Ajax e andrà a giocarsi ai playoff le ambizioni di proseguire in Champions. I lancieri sono invece del tutto fuori dai giochi. Al 7′ della ripresa Martins riceve da Taremi e, di destro, porta in vantaggio gli ellenici. Al 20′ Mouzakitis, poi ammonito, commette fallo di mano in area ospite. L’Ajax beneficia di un penalty che Dolberg trasforma. I greci, però, si riportano avanti al minuto 34 con un’incornata di Hezze su corner di Chiquinha.

PARIS SAINT GERMAIN- NEWCASTLE 1-1

Avanti di una rete, si è poi fatto raggiungere dagli ospiti. Il Paris Saint Germain impatta per 1-1 contro il Newcastle e, da detentore della competizione, dovrà clamorosamente giocarsi l’eventuale proseguimento per bissare il trionfo ai playoff. Stesso discorso anche per gli inglesi allenati da Eddie Howe. All’8′ Vitinha riceve la sfera dall’ex Napoli Kvaratskhelia e porta in vantaggio i transalpini con una gran botta da fuori area. Al 47′ Willock, di testa, su suggerimento, sempre di testa, di Burn conduce i Magpies al pareggio.

EINTRACHT FRANCOFORTE- TOTTENHAM 0-2

Vittoria e quarto posto. Via libera agli ottavi di finale di Champions League per il Tottenham dopo la vittoria in riva al Meno contro l’Eintracht Francoforte. I teutonici finiscono quartultimi con soli quattro punti e salutano la competizione. Al 2′ della ripresa Kolo Muani riceve da Christian Romero di testa e segna la rete del vantaggio ospite con un destro da distanza ravvicinata. Al 32′ un destro di Solanke consente alla squadra di Thomas Frank di allargare il fossato a suo favore.

ATLETICO MADRID- BODO/GLIMT 1-2

Sotto di una rete, l’ha saputa ribaltare e ha fatto sua l’intera posta. Il Bodoe Glimt va a prendersi tre punti in terra di Spagna contro l’Atletico Madrid e acciuffa un posto nella zona playoff, dove si posizionano anche gli iberici. Al 15′ Sorloth, su traversone di Hancko, porta in vantaggio di testa i biancorossi di casa. Al 34′ Sjovold riceve la sfera da Bjorkan e, di destro, regala ai norvegesi la rete del pareggio. Al 14′ della ripresa Hogh, con un sinistro da distanza ravvicinata, porta in vantaggio gli ospiti.

BAYER LEVERKUSEN- VILLAREAL 3-0

Bayer Leverkusen ai playoff, Villareal fuori dai giochi. Ecco l’effetto dell’esito dell’incontro che ha visto i teutonici prevalere sugli spagnoli per 3-0 davanti al pubblico amico. Al 12′ Tillman porta in vantaggio i padroni di casa con un destro da distanza ravvicinata. Al 35′ ancora lui firma la doppietta su assist di testa di Schick e con un tiro dal limite dell’area. Al 12′ della ripresa Grimaldo, di sinistro, su cross di Vazquez, segna la rete del 3-0.

ARSENAL- KAIRAT 3-2

Ottava partita, ottava vittoria. Uno stratosferico Arsenal vola agli ottavi di finale al primo posto del suo girone, unica squadra a non avere mai subito sconfitte. I Gunners stendono un pur coriaceo Kairat che chiude all’ultimo posto con un punto e quindi del tutto fuori dai giochi ma con una prestazione onorevole. Al 2′ i Gunners si portano avanti per merito di Viktor Gyokeres che raccoglie un filtrante dell’ex Bayer Leverkusen Havertz e insacca con un tiro di destro dal centro dell’area. Al 7′ Calafiori, anche ammonito, commette fallo su Almaty e il Kairat beneficia di un penalty. Dagli undici metri Jorginho non fallisce ripristinando la parità. Al 15′ Havertz riceve da White e, di sinistro, riporta avanti i Gunners. Al 36′ il nazionale brasiliano Gabriel Martinelli allarga il fossato a favore della squadra di Mikel Arteta con un sinistro da distanza ravvicinata su assist di Viktor Gyokeres. Il direttore di gara consulta il Var e poi concede la rete. Al 49′ Ricardinho, di testa, su cross di Gromyko, segna l’inutile 3-2 ospite.

PAFOS- SLAVIA PRAGA 4-1

Pafos a valanga sullo Slavia Praga. Tanto i ciprioti come i cechi restano fuori dal discorso playoff ma i padroni di casa ottengono almeno la soddisfazione di garantirsi la seconda vittoria in otto gare. Al 17′ Dragomir porta in vantaggio i ciprioti con un bolide da fuori area sugli sviluppi di un corner.Al 44′ gli ospiti pareggiano con un destro di Chaloupek su cross di Doudera. All’8′ della ripresa Bruno Felipe, di destro, riporta avanti i padroni di casa. Gli ospiti restano in dieci al 14′ per l’espulsione di Boril. Al 38′ Anderson Silva, su contropiede avviato da Orsic, realizza il 3-1. Il poker dei ciprioti giunge al minuto 42 con un destro da fuori area dello stesso Orsic su corner di Pileas.

MANCHESTER CITY- GALATASARAY 2-0

Vittoria e ottavi. Il Manchester City supera in casa il Galatasaray e ottiene l’ultimo posto disponibile per salire sul vagone principale del treno che porta al proseguimento nella competizione. I turchi se la giocheranno invece ai playoff. Al 10′ Haaland porta in vantaggio la squadra di Pep Guardiola con un sinistro su passaggio in profondità di Doku. Al minuto 29 Cherki, di destro e su suggerimento di Doku, al secondo assist decisivo, raddoppia.

BRUGES- OLYMPIQUE MARSIGLIA 3-0

Bruges ai playoff, Olympique Marsiglia eliminato. Ecco l’esito del 3-0 con cui i belgi hanno domato davanti al pubblico amico i francesi. Al 4′ Diakhon riceve da Stankovic e porta in vantaggio i belgi con una conclusione di destro. All’11’ Vermant sigla il raddoppio, sempre su cross di Stankovic. Al 34′ della ripresa quest’ultimo riceve la sfera da Forbs e segna il 3-0 di destro.

BENFICA- REAL MADRID 4-2

Vittoria e playoff. Il Benfica supera in casa per 4-2 un Real Madrid che ha terminato in nove per la doppia espulsione di Asencio e Rodrygo e ottiene l’ultimo posto utile per disputare gli spareggi per gli ottavi. I Blancos ripartiranno clamorosamente dai playoff avendo mancato la qualificazione diretta. Al 30′ Mbappè, di testa, su traversone di Asencio, porta avanti i Blancos. Al 36′ Schjelderup, di testa, su traversone di Pavlidis susseguente a un’azione di contropiede, porta il Benfica al pareggio. Al 48′ Tchouameni ferma la sfera con le mani nella propria area ed è rigore per il Benfica. Dagli undici metri Pavlidis non sbaglia capovolgendo le sorti della contesa a favore dei padroni di casa. Al 9′ della ripresa Schjelderup, su suggerimento di Pavlidis, porta il Benfica sul 3-1. Il Real Madrid si riavvicina al minuto 13 con un destro di Mbappè su assist di Guler. Al 53′ Trubin, di testa, su cross di Aursnes, fissa il punteggio sul 4-2 per i padroni di casa.

PSV EINDHOVEN- BAYERN MONACO 1-2

Playoff in cassaforte. Il Bayern Monaco si impone contro il Psv Eindhoven e giunge secondo alle spalle dell’Arsenal proseguendo per la porta principale. Gli olandesi restano invece fuori dai giochi. Al 13′ della ripresa Musiala, di destro e su imbeccata di Karl, porta in vantaggio i bavaresi. Al 33′ Saibari pareggia di destro su assist di Til. Gli ospiti la fanno loro al minuto 39 con un destro di Kane su assist di Diaz.