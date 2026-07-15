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Mondiali 2026

Inghilterra-Argentina: probabili formazioni, orario e dove vederla in TV

L’Albiceleste di Scaloni affronta i Tre Leoni ad Atlanta: in palio l’accesso all’ultimo atto della Coppa del Mondo dopo due quarti di finale ricchi di emozioni.

Lug 15, 20261 Lettura
IPA85771399 - June 16, 2026, Kansas City, UNITED STATES: 260616 Lionel Messi of Argentina celebrates after scoring the 1-0 goal during the FIFA World Cup 2026 football match between Argentina and Algeria on June 16, 2026 in Kansas City. .Photo: Joel Marklund / BILDBYRÃ…N / kod JM / JM0825.bbeng fotboll football soccer fotball vm fotbolls-vm fotball-vm fotbolls-vm 2026 fifa world cup 2026 argentina algeria algeriet jubel (Credit Image: © Joel Marklund/Bildbyran via ZUMA Press)

L’attesa è finita per una delle sfide più affascinanti del Mondiale 2026. Oggi, mercoledì 15 luglio, l’Argentina, campione del mondo in carica, affronta l’Inghilterra nella seconda semifinale della rassegna iridata ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada. Il teatro della sfida sarà il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, con in palio un posto nella finalissima. La selezione guidata dal commissario tecnico Lionel Scaloni proverà a difendere il titolo conquistato quattro anni fa, mentre i Tre Leoni puntano a interrompere il digiuno mondiale e tornare protagonisti sul palcoscenico internazionale.

L’Argentina arriva all’appuntamento forte del convincente 3-1 rifilato alla Svizzera nei quarti di finale. Una prestazione solida e autoritaria, impreziosita dalle reti di Alexis Mac Allister, Julián Álvarez e Lautaro Martínez, che hanno confermato la qualità offensiva dell’Albiceleste e la compattezza della squadra di Scaloni.

Percorso brillante anche per l’Inghilterra, che ha superato la Norvegia con il punteggio di 2-1. Grande protagonista Jude Bellingham, autore di una decisiva doppietta che ha trascinato la formazione inglese tra le migliori quattro del torneo. Ad Atlanta si preannuncia così una sfida di altissimo livello tra due delle nazionali più attrezzate della competizione, pronte a contendersi il pass per la finale del Mondiale 2026.

Argentina-Inghilterra, orario e probabili formazioni

ARGENTINA (4-3-1-2): E. Martinez; Molina, Li. Martinez, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernandez; Mac Allister; Messi, Alvarez. Ct: Scaloni.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Ct:Tuchel.

Argentina-Inghilterra, dove vederla in tv

Il match tra Argentina e Inghilterra sarà trasmesso in diretta televisiva, anche in chiaro, su Rai1 e su Dazn e in streaming su Rai Play e sull’app di Dazn.

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