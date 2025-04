Inter, benzina finita? Dal triplete al rischio fallimento…

Dopo la sonora sconfitta nel derby di Coppa Italia contro il Milan per 0-3, in casa Inter sembra essere arrivata l’ora dei primi processi. La sconfitta contro i cugini ha fatto emergere alcune criticità evidenti dalle parti di Appiano, per una squadra che, come ricordato da Inzaghi, non è abituata a perdere due partite di seguito, soprattutto se in momenti cruciali come era la trasferta di Bologna e la semifinale di Coppa Italia.

Lautaro e compagni ora sono letteralmente spalle al muro e chiamati a reagire: ancora primi in classifica a pari merito con il Napoli infatti, ma attesi da un calendario sia più intenso per via della Champions, sia più difficile (almeno sulla carta) se si considerano gli avversari, i nerazzurri non possono più sbagliare.

Già domenica alle 15 infatti, contro la Roma, sarà uno spartiacque importante per la corsa allo scudetto, e sarà fondamentale fare bottino pieno in una sfida particolarmente dura, con i giallorossi reduci da 17 risultati utili consecutivi in Serie A, con l’ultima sconfitta in quel di Como che risale addirittura a dicembre dello scorso anno.

A preoccupare maggiormente però, è lo stato fisico: l’Inter tra Bologna e Milan, soprattutto nel secondo tempo delle due gare, è sembrata una squadra davvero sulle gambe, in un periodo in cui, complici i tanti acciacchi fisici, nei nerazzurri hanno giocato sempre gli stessi, con un’evitabile stanchezza che si è accavallata partita dopo partita, minuto dopo minuto.

Non una buona notizia quindi per Simone Inzaghi, che però avrà la magra consolazione di recuperare degli uomini importanti per le prossime gare: tra Roma e Barcellona infatti, sembrano sicuri i rientri di Dumfries, Thuram e Zielinski, giocatori fondamentali nelle rotazioni del mister piacentino, con i primi due imprescindibili per il 3-5-2 nerazzurro, che sicuramente daranno una grossa mano in un momento che, oltre ai vari dubbi già noti su alcuni elementi della rosa (Taremi e Asllani su tutti), vede anche alcuni titolarissimi sottotono.

Sarà quindi una settimana cruciale in casa Inter, con campionato e Champions League in palio nei prossimi quattordici giorni, in un momento in cui, nonostante la stanchezza, serve andare oltre tutte le problematiche emerse ieri.