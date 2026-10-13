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MILAN, ITALY - JANUARY 29: Lautaro Martinez of FC Internazionale celebrates with teammate Marcus Thuram after scoring his team's first goal from the penalty-spot during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD8 match between FC Internazionale Milano and AS Monaco at Stadio San Siro on January 29, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)
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Inter-Brugge: probabili formazioni, orario e dove vederla in diretta tv

Ott 13, 20262 Lettura

L’Inter vuole trasferire anche in Europa le certezze costruite in campionato. La squadra di Cristian Chivu guida la Serie A insieme alla Lazio, ma deve ancora conquistare i primi punti nella Champions League 2026-2027. Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Real Madrid, i nerazzurri tornano a giocare davanti al proprio pubblico.

Questa sera, alle 21, San Siro ospiterà la sfida contro il Club Brugge. Una partita che rappresenta un passaggio importante per le ambizioni europee dell’Inter. Chivu prepara diversi cambi rispetto alla formazione utilizzata contro il Parma, con il ritorno dei principali riferimenti offensivi.

Inter-Brugge, torna la coppia Lautaro-Thuram

La novità più attesa riguarda l’attacco. Dopo le rotazioni effettuate in campionato, Lautaro Martínez e Marcus Thuram sono i principali candidati a partire titolari. Il ritorno della coppia offensiva permetterebbe all’Inter di ritrovare due giocatori fondamentali per il proprio sistema. Lautaro garantisce movimento, capacità di finalizzazione e partecipazione alla costruzione. Thuram aggiunge velocità, profondità e forza fisica.

La loro complementarità rappresenta una delle principali risorse della squadra. Contro il Brugge, Chivu potrebbe quindi tornare ad affidarsi alla ThuLa dal primo minuto. Una scelta importante per affrontare una formazione belga che cercherà di limitare gli spazi e sfruttare le ripartenze.

Chivu cambia anche centrocampo e difesa

Le novità non riguardano soltanto il reparto offensivo. Secondo le ultime indicazioni, Nicolò Barella e Piotr Zieliński dovrebbero ritrovare una maglia da titolari. In regia è prevista la presenza di Hakan Çalhanoğlu. Il centrocampista turco è disponibile dopo i dubbi emersi al termine della partita contro il Parma. Chivu ha chiarito che non ci sono problemi fisici tali da impedirne l’impiego.

Sulle corsie esterne potrebbero trovare spazio Diouf e Dimarco. In difesa, invece, sono attesi Akanji e Bastoni, con Bisseck candidato a completare il reparto. La formazione definitiva sarà comunicata soltanto nelle ore precedenti al calcio d’inizio. 

Le probabili formazioni di Inter-Brugge

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu.

BRUGGE (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Mechele, Lee-Han Beom, Seys; Vetlesen, Potts; Carlos Forbs, Vanaken, Virgili; Tresoldi. Allenatore: Leko.

Inter-Brugge: diretta tv e streaming

Inter-Brugge, gara valida per il secondo turno della fase campionato di Champions League, è in progrmma martedì 13 ottobre alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

 

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