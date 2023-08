Inter: caccia all’attaccante, Balogun e Taremi su tutti

Dopo il lungo ed estenuante corteggiamento verso Yann Sommer concluso con la firma sul contratto avvenuta nella giornata di Lunedì e l’arrivo imminente di Emil Audero, tutte le energie sono concentrate sul centravanti. Per Folarin Balogun, giovane attaccante classe 2001, c’è già il sì del giocatore che gradirebbe Milano e l’Inter come destinazione, l’unico e non da poco scoglio da superare è l’Arsenal, proprietaria del cartellino che per dare il via libera chiede come cita -Eurosport- 40 milioni di euro.

Per la punta ex Reims c’è però anche il Monaco che ha appena incassato il no dei Gunners dopo avergli messo sul piatto ben 30 milioni. La società nerazzurra dall’altro lato lavora per aggiudicarsi l’asta, pronti 35 milioni più “l’inserimento -secondo Tuttosport- di una percentuale sulla futura rivendita del calciatore intorno al 15-20% (offerta che dovrebbe arrivare in settimana)”.

Nel caso però la strada verso Balogun risultasse compromessa, sulla finestra c’è il nome di Mehdi Taremi, giocatore del Porto e per la quale la dirigenza lusitana chiede 30 milioni. Cifre considerate alte per l’Inter tenendo conto anche dell’età matura dell’iraniano (31 anni appena compiuti) e della scadenza di contratto del prossimo anno. L’offerta dei nerazzurri sarebbe intorno ai 23 milioni di euro. Sullo sfondo c’è anche Zapata ma prima di tutto c’è da sistemare Correa, solo con la cessione dell’argentino si potrebbe affondare per l’atalantino.

Insomma inutile dire che la telenovela Lukaku è stato un duro colpo per l’Inter che con l’attaccante già in pugno a Giugno mai si sarebbe aspettata di arrivare alla prima metà di Agosto con il ritiro iniziato un mese fa e a 10 giorni dall’inizio della stagione senza nessuno tra le mani. Il mercato si chiude il 1° Settembre ma per il Biscione sarà fondamentale partire con il piede giusto in campionato. Mister Inzaghi fresco di rinnovo è stato chiaro fin da subito dichiarando come obiettivo la seconda stella.