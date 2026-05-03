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Serie A

Inter Campione d’Italia! Parma ko 2-0 e festa grande a San Siro

Thuram e Mkhitaryan firmano il successo che consegna all’Inter il 21° scudetto con tre giornate d’anticipo.

Mag 3, 20261 Lettura
FC Internazionale players celebrate the victory of the Serie A 2025/26 title during Serie A 2025/26 football match between FC Internazionale and Parma Calcio 1913 at San Siro Stadium in Milan, Italy

INTER-PARMA 2-0
46′ Thuram, 35′ st Mkhitaryan

L’Inter batte 2-0 il Parma a San Siro e conquista il 21° scudetto della sua storia. La squadra di Chivu chiude i conti con tre turni d’anticipo grazie ai gol di Thuram e Mkhitaryan, tornando a festeggiare il tricolore in casa dopo 39 anni. L’Inter non fallisce il match point e trasforma San Siro in una festa nerazzurra. Il Parma parte ordinato, compatto e coraggioso, provando a chiudere gli spazi con un blocco basso efficace. Al 20’ Pellegrino sfiora il vantaggio con un mancino al volo fuori misura, mentre al 25’ Barella centra la traversa da ottima posizione.

La pressione dell’Inter cresce e al 46’ arriva l’episodio che cambia la partita: Zielinski trova una splendida imbucata per Thuram, freddo davanti a Suzuki per l’1-0. Nella ripresa Chivu inserisce Bonny per Esposito e ritrova anche Lautaro Martinez. I nerazzurri gestiscono il ritmo, cercano il raddoppio e lo trovano all’80’: Lautaro scatta sul filo del fuorigioco e serve Mkhitaryan, che firma il 2-0.

Nel finale annullato il gol di Elphege per fuorigioco di Almqvist, mentre Suzuki nega il tris a Frattesi. Al triplice fischio esplode la festa: Inter campione d’Italia per la ventunesima volta, primo tricolore per Marotta da presidente.

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