Champions League

Inter che beffa! Un rigore di Szoboszlai regala il successo ai Reds

Per la squadra di Chivu è la seconda sconfitta di fila dopo quella contro l'Atletico Madrid.

Dic 10, 20252 Lettura
MILAN, ITALY - DECEMBER 09: Hugo Ekitike of Liverpool shoots during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between FC Internazionale Milano and Liverpool FC at Stadio San Siro on December 09, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)

INTER- LIVERPOOL 0-1

Doveva essere la sfida della riscossa dopo lo stop con l’Atletico Madrid e invece ne è uscita la seconda sconfitta consecutiva. Nello 0-1 patito al Meazza contro un Liverpool che l’ha battuta per la quinta volta in sette gare di lame incrociate, l’Inter ha pagato in termini di ingenuità da intendersi almeno in una doppia valenza: in primo luogo per non avere saputo capitalizzare le occasioni create quando i Reds erano in una fase di rilassamento, secondariamente per il rigore concesso in modo davvero banale sul finire della gara. Poi, certo, si può mettere nel conto anche il dispendio di energie della gara di campionato vinta per 4-0 con il Como ma non sembra giustificazione sufficiente a dar conto di una squadra nerazzurra troppo sprecona. Il Liverpool fa capire subito in avvio di volere in Champions League quel magnum gaudium che in questo momento il campionato gli nega: al 9′ Gomez riceve la sfera da Isak, Sommer però capisce i piani bellicosi e mette il semaforo rosso. Al 10′ l’Inter deve fare i conti con l’infortunio di Calhanoglu per contrattura all’adduttore della coscia destra, Chivu deve spendere il primo slot e manda in campo Zielinski. Al 10′ Barella imbecca Dimarco ma Gomez chiude provvidenzialmente. Il Liverpool sembra però tenere il pallino dell’offensiva: al 18′ Jones prova a pungere ma Sommer risponde presente, subito dopo è Gravenberch a impegnare il portiere interista in tuffo. Al 29′ Ekitikè prosegue l’offensiva asfissiante dei Reds su imbeccata di Gomez, ancora una volta Sommer ci mette una pezza e devia in corner. Al minuto 31 l’Inter ha la seconda defezione per infortunio, questa volta di Acerbi che, per un risentimento al flessore della coscia destra, deve lasciare spazio a Bisseck. Al minuto 32 il Liverpool andrebbe a bersaglio con Konate di testa su sponda, sempre di testa, di Ekitikè ma dopo avere consultato il Var l’arbitro Felix Zwayer annulla perchè la sfera ha colpito il braccio dell’ex Eintracht Francoforte. L’Inter cerca di reagire e al 37′ Bisseck ottiene una deviazione in corner. Tre minuti dopo Barella mette a lato su punizione. I nerazzurri sembrano cambiare verso al match dopo essere stati messi all’angolo nella prima parte della frazione. Al 43′ Dimarco impegna Alisson con un calcio d’angolo, subito dopo Zielinski, dal limite, su assist di Lautaro Martinez, mette a lato. Due conclusioni ancora di Zielinski e dell’argentino a fine tempo non sortiscono l’effetto sperato.

A inizio ripresa il Liverpool cerca di colpire con Isak che però non sa approfittare di un malinteso tra Sommer e Akanji e mette a lato. Al 15′ Lautaro Martinez prova a intonare il controcanto ma è chiuso da Van Dijk. Il Liverpool mostra però di essere sempre sul pezzo e al minuto 18 tenta il colpo con Ekitikè, Sommer però para la sua conclusione centrale. Dopo due conclusioni nerazzurre fuori misura autografate da Thuram e Barella, al minuto 24 Ekitikè prima e Gravenberch poi potrebbero far decollare i Reds ma il primo si vede respingere il tiro da Bastoni, il secondo calcia alto. Al 35′ Bradley che, da quando è entrato, ha conferito ulteriore vivacità all’attacco della squadra di Arne Slot, mette a lato di poco. Due minuti dopo è Wirtz a concludere fuori misura su assist di Szoboszlai. Sembra che il pareggio sia già scritto ma al minuto 42 Bastoni commette fallo su Wirtz mandando il Liverpool al dischetto. Szoboszlai non si lascia sfuggire la ghiotta occasione e infila Sommer dagli undici metri regalando ai Reds la vittoria. Per lui si tratta della terza marcatura in Champions League.

Cristiano Comelli

