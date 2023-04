Inter che succede? adesso non puoi più sbagliare!

Quella contro la Fiorentina è stata la decima sconfitta in campionato, la terza consecutiva dopo quelle arrivate contro Spezia e Juve, troppe per una squadra che a inizio anno poteva e doveva fare molto di più rispetto a quanto fatto fino ad ora, soprattutto in campionato dove adesso il piazzamento champions diventa l’obbiettivo primario, un obbiettivo tutt’altro che facile da raggiungere perché le squadre sono tante, in pochi punti e l’Inter al momento è quella messa peggio, perché si trova in classifica, dopo le vittorie di ieri di Roma, Lazio e Milan a dover rincorrere e finisse oggi il campionato sarebbe fuori dal quartetto Champions, ma soprattutto è una squadra che sembra essere in totale confusione

Sabato l’ennesima prova sottotono della squadra nerazzurra, poco carattere, poche idee, poca inventiva, giocatori fondamentali del calibro di Barella, Dumfries, Brozovic, Bastoni ( è lui che si perde Bonaventura sul gol del vantaggio viola) completamente fuori dal gioco, giocatori che un tempo in questa squadra facevano la differenza in positivo adesso la fanno in negativo con atteggiamenti di continuo nervosismo; per non parlare di Lukaku, con il Belgio tornato ai suoi livelli con numeri da attaccante vero, nella partita di ieri è sembrato lontano parente del vero Lukaku, soprattutto quel gol sbagliato a pochi passi dalla linea di porta, è il simbolo di una squadra che non gira più, una squadra che lentamente si è persa con il tempo, quel tempo che adesso diventa uno dei maggiori nemici, perché il tempo per ritrovarsi è sempre meno.

Martedì l’andata della semifinale di Coppa Italia allo Juventus Stadium, poi la trasferta di Salerno in campionato e quella importante anzi importantissima di Lisbona contro il Benfica, per un quarto di Champions League che vale tanto, un quarto di finale che ha bisogno di ritrovare la vera Inter, perché da adesso in poi, per Simone Inzaghi e la sua Inter, non ci sarà più il tempo per altri inaccettabili passi falsi.