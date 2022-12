Inter: Contro il Napoli obiettivo LuLa. Inzaghi li aspetta

Il primo, sta recuperando da un importante infortunio e da una delusione mondiale che ha visto protagonista, in maniera negativa, il suo Belgio, ormai alla fine di uno ciclo, ma che con un girone dove tutti lo davano per favorito, doveva e poteva fare molto di più; Big Rom ha giocato poco è vero, ma quando è stato chiamato in causa, nella partita più importante contro la Croazia, match fondamentale per il passaggio del turno, non ha risposto presente anzi, ha fallito occasioni colossali, che da uno come lui, che dal Lukaku di due anni fa, quello che trascinava l’Inter alla vittoria del 19esimo scudetto, non ti aspetti, troppo brutto per essere vero. Allora le lacrime, la delusione, la rabbia, con quel pugno in mondovisione, scagliato contro la panchina, per lui si sono trasformate in energia positiva; il rientro anticipato alla Pinetina per seguire un percorso personalizzato, i minuti, i primi, importanti contro la Reggina in amichevole, il gol che sembra accendere una piccola luce in fondo al tunnel, il primo approccio, con il compagno di reparto Dzeko, in attesa del suo grande amico Lautaro.

Il neo campione del mondo argentino, tornerà sicuramente più carico dopo la vittoria del mondiale, la finale giocata, vinta, propiziando il gol del momentaneo 3 a 2, hanno reso il Toro ancora più consapevole del proprio potenziale; il rientro a Milano sembra sia previsto per il giorno 29 Dicembre, a ridosso della partita forse più importante dell’anno per l’Inter, perché il 4 Gennaio arriverà a San Siro la capolista Napoli e, per i ragazzi di Mister Inzaghi, questa sembra essere veramente l’”ultima chiamata” per non far scappare la prima della classe a distanze che poi diventerebbero insormontabili.

Sarà molto difficile in quella partita vederli insieme dall’inizio, però sicuramente a gara in corso, potremmo rivedere insieme quella coppia che ha fatto la fortuna di mister Conte nell’anno dello scudetto, quella coppia che proprio in quell’anno mise insieme 49 gol totali, che in quel periodo, veniva chiamata “la coppia più bella del mondo” ed è proprio quella coppia che Lukaku e Lautaro vogliono ricreare insieme; il Belga in primis, che ha tanto da farsi perdonare, la fuga al Chelsea, l’intervista dopo appena 3 mesi nella quale, fece capire che il suo posto era Milano e non Londra, il ritorno, voluto fortemente, in maglia nerazzurra, per il quale Marotta e il presidente Zhang hanno fatto sacrifici importanti, una squadra costruita intorno a lui, la partenza forte con gol all’esordio contro il Lecce poi però, l’infortunio subito contro la Lazio, che ha lasciato la squadra orfana del suo diamante prezioso; da quel momento in poi, un susseguirsi di dubbi, pensieri, speranze, il ritorno in campo a Ottobre con gol in Champions, poi il nuovo stop e la partenza per il Qatar, lì dove sperava di rilanciarsi, lì dove pensava di giocare un mondiale da protagonista e invece, l’ennesima delusione dell’anno.

Ora l’infortunio sembra alle spalle, la delusione mondiale anche, adesso tocca solamente a lui, anzi a loro, ricostruire la coppia dei sogni, il sogno di migliaia di tifosi interisti, i quali pensavano e speravano che la LuLa ripartisse da dove si era interrotta, anche perché loro non chiedono mica la Luna… ma solo la vera LULA.