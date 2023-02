Inter: “Così non si va da nessuna parte”, parola di Lautaro

E’ sempre la solita storia, la squadra di Simone Inzaghi non riesce, come già capitato troppe volte in questa stagione, a dare continuità ai risultati, a dare continuità alle prestazioni e, come già detto in più occasioni, come dimostrano i fatti, per l’Inter dopo una grande vittoria, arriva sempre una grande sconfitta, una grande delusione; quest’anno è successo, dopo aver battuto nello scontro diretto il Napoli, è successo dopo aver vinto il derby di supercoppa oppure il derby di campionato contro il Milan e come ultimo scivolone, è successo ieri a Bologna, nella fatal Bologna, dove già i nerazzurri anno scorso furono sconfitti nella partita decisiva per lo scudetto.

Dopo la partita di mercoledì contro il Porto, si pensava potesse essere cambiata la rotta e invece la storia è sempre la stessa, l’inter si carica nelle partite di cartello e si addormenta se i riflettori sono meno accesi, esattamente quello che non fa una grande squadra, una grande squadra che vuole vincere lo scudetto, non può permettersi sette sconfitte in campionato, una grande squadra riesce a reagire al vantaggio degli avversari, una grande squadra, dopo una vittoria come quella di Champions, si presenta a Bologna, lì dove un anno fa perdeva lo scudetto, con un atteggiamento completamente differente rispetto a quello che abbiamo visto nella gara di ieri.

Le parole forti di Lautaro nel post partita “così non si va da nessuna parte, vinciamo col porto e facciamo questa prestazione” , il mea culpa di Simone Inzaghi, le prestazioni deludenti anzi deludentissime, di giocatori come Dumfries e De Vrij, Brozovic e Lukaku, giocatori che, e il discorso vale soprattutto per i primi due, risultano essere irriconoscibili rispetto a quanto visto in passato, fanno da cornice a un pomeriggio nero, nerissimo per l’Inter che adesso deve rialzare la testa e ripartire, ripartire cercando di non farsi scappare la qualificazione per un posto Champions, perchè forse in questo momento, a questa Inter, non può essere chiesto di più, perchè ancora questa squadra non ha dimostrato cosa voler fare da grande, perché ancora non abbiamo capito se la vera Inter è quella grande squadra ammirata nelle partite di cartello oppure quella deludente, vista contro le squadre più “abbordabili”, perché adesso più che mai i tifosi hanno bisogno di vedere la vera Inter, perché adesso più che mai entrare tra le prime quattro del campionato, deve essere l’obbiettivo più importante.