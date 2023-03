Inter: Così non va, in Champions ci vuole la serata perfetta

E’ arrivata ancora un’altra sconfitta per l’Inter di Simone Inzaghi, quella contro lo Spezia è l’ottava sconfitta stagionale, l’ennesima in questa stagione, gli ennesimi punti persi contro squadre meno blasonate; la sconfitta di venerdì si aggiunge ai punti persi contro squadre come Bologna, Monza, Empoli, Sampdoria, punti persi che vogliono dire tanto anzi troppo per una squadra che vuole sognare in grande.

Otto sconfitte sono tante, troppe per una squadra che a inizio stagione da tutti gli addetti ai lavori, era stata messa tra i primi posti, nella griglia di partenza che avrebbe portato al traguardo dello scudetto, e invece nell’anticipo che ha aperto la ventiseiesima giornata di Serie A, abbiamo visto per l’ennesima volta i difetti della squadra nerazzurra, abbiamo rivisto quanto la squadra di Simone Inzaghi non riesca a dare continuità alle prestazioni, non riesca in un primo tempo dominato e con tante occasione create a sbloccare la partita e indirizzarla nel verso giusto, abbiamo visto ma non abbiamo capito come una squadra come l’Inter non possa riuscire a fornire una grande prestazione, soprattuto in vista della partita dell’anno, quella che si disputerà martedì sul campo del Porto.

In tanti hanno dato la colpa e puntato il dito contro Simone Inzaghi, a tanti non è piaciuta la gestione della gara da parte dell’allenatore nerazzurro, come in occasione del rigore fallito da Lautaro Martinez, perchè non è possibile che in una squadra come l’Inter non ci sia una gerarchia stabilita sui rigori, non è possibile vedere Lukaku che dopo il calcio di rigore assegnato, si gira spaesato verso la panchina, non è possibile vedere Onana costretto al turnover forzato, un portiere di 26 anni forse non ha bisogno di rifiatare, non è possibile che Brozovic e Dumfries si siano scordati di essere due grandi giocatori come avevano dimostrato di esserlo in passato, non è possibile che una squadra come l’inter, dopo tutte le occasioni create, non riesca a portare a casa punti importanti per la corsa Champions, che a questo punto rimane l’obbiettivo più importante

Forse è proprio nella mancanza di personalità che l’Inter non riesce a portare a casa partite di questo tipo, forse è proprio la mancanza di personalità dimostrata in certe partite da Simone Inzaghi, l’anello debole di questa squadra, una squadra che adesso deve mettersi alle spalle la sconfitta di Spezia, lo deve fare per i suoi tifosi che venerdì sera al Picco a fine gara, hanno chiamato a raccolta i giocatori sotto la curva e hanno chiesto a gran voce di tirare fuori gli attributi, lo deve fare perchè martedì arriva la partita più importante dell’anno, la qualificazione ai quarti di finale di Champions diventa importante, importantissima, manca da 12 lunghissimi anni, ma si sa che se l’Inter decide di fare la vera Inter allora può farcela e in questa stagione lo ha dimostrato tante volte, tante volte ha dimostrato che dopo una partita con tante difficoltà arriva sempre una grande prestazione, i tifosi lo sperano e ci sperano tanto, perchè si sa dopo una prestazione come quella di Spezia, l’Inter martedì può regalarsi una notte magica sotto il cielo di Oporto.