Inter, è arrivata l’ora di decidere cosa fare da grande

Questa sera a Lisbona l’Inter è alla ricerca della serata perfetta, è alla ricerca di una notte magica in Portogallo, lì dove solamente poche settimane fa aveva già vissuto una notte di magia, aveva vissuto una serata magnifica, l’aveva vissuta non poi così tanto lontano da Lisbona, era il 14 Marzo e i nerazzurri in quel di Oporto conquistarono l’accesso ai quarti di Champions League. Adesso il destino ha riportato l’Inter proprio in Portogallo, dove andrà a giocarsi il quarto di finale contro il Benfica, ma in poche settimane in casa nerazzurra sono cambiate tante cose.

In campionato la vittoria manca da tanto, tantissimo tempo, nelle ultime quattro gare sono arrivate tre sconfitte e un pareggio, un pareggio è arrivato anche in Coppa Italia a Torino contro la Juve, Lukaku ha tenuto vive le speranze per il match di ritorno segnando su rigore il gol dell’1 a 1, facendosi però espellere tra mille polemiche, un giocatore nell’ultimo periodo apparso molto nervoso, mentre l’ottavo di Champions lo aveva deciso proprio un suo gol nella partita di andata, non ci saranno Calhanoglu e Skriniar, giocatori fondamentali per lo scacchiere di Simone Inzaghi, le loro assenze nelle ultime partite si sono fatte sentire e non poco, anche perché i sostituti non si sono dimostrati all’altezza.

L’atteggiamento della squadra è un altro aspetto che rispetto a un mese fa è totalmente cambiato, adesso sembra una squadra remissiva, una squadra che non sembra essere serena, una squadra che gioca con paura in un momento dove tutto gira male, come abbiamo visto nell’ultima partita di campionato contro la Salernitana, una quantità innumerevole di occasioni create ma alla fine Candreva con un tiro che doveva essere un cross, ha pareggiato la partita.

Questa sera però l’Inter dovrà riaccendere la spina, ricaricare le batterie e andare alla ricerca della serata perfetta, perché in Champions si può fare, in Champions tutto può cambiare e quest’anno le prestazioni in Europa, come contro il Barcellona al Camp Nou oppure nella doppia sfida contro il Porto, hanno dimostrato che l’aria di Champions all’Inter fa molto bene, queste partite hanno dimostrato che in Champions può essere tutta un’altra storia e questa sera l’inter è pronta a scriverne un’altra che può diventare bellissima, una storia che ha bisogno però solamente di un lieto fine, proprio come nelle migliori favole.