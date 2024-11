Inter e Atalanta, ottavi vicini. Vittoria sofferta per il Milan

Il Milan vince con sofferenza una partita che sulla carta non avrebbe dovuto rappresentare particolari timori. La difesa rossonera continua a risultare instabile. Se in attacco, infatti, a metterci una pezza ci pensa il solito Pulisic, autore dell’1-0 al 21′, in retroguardia la situazione è tragicomica. La rete del pari al 24′ nasce dal calcio d’angolo in favore dei rossoneri dal quale si innesca successivamente un contropiede finalizzato poi dal gol di Barseghyan. Il Milan sa però di non poter permettersi di sbagliare e approfitta dell’intervallo per far entrare Leao e chiudere così i conti. Detto fatto e al 68′ arriva il gol del sorpasso proprio dal portoghese in maglia numero 10. Nel giro di due minuti, spazio anche per l’ex Roma Tammy Abraham che approfitta di un passaggio all’indietro horror del difensore e dopo 4 anni ritorna a segnare in Champions League. All’88’ il giovane talento slovacco classe ’05, Nino Marcelli, tenta di riaprire il risultato con il gol del 2-3 ma il doppio giallo sventolato a Tolic toglie ogni possibilità di rimonta. La formazione rossonera conquista, così, la sua terza vittoria di fila e sale a 9 punti.

L‘Inter di Inzaghi continua il suo cleen sheet, su 5 partite giocate, infatti, è l’unica squadra a non aver subìto neanche una rete. I nerazzurri sconfiggono anche il Lipsia e si godono momentaneamente la testa solitaria della classifica. Al Meazza sono i padroni di casa a partire subito forte e dominare per larghi tratti la partita. Dopo qualche guizzo da parte del biscione, al 27′ è arrivato il gol che ha deciso poi il match. Decisiva la deviazione di tacco di Lukeba sulla punizione di Dimarco. Il secondo tempo è iniziato sulla falsa riga del primo. A mettersi in mostra, per l’Inter, è l’olandese Dumfries, il quale dopo aver iniziato l’azione con un gran numero che ha mandato a vuoto gli avversari, ha poi mandato tutto in fumo sul più bello spedendo la palla in curva. Al 70′ il Lipsia, a secco di tiri in porta, tenta di impietosire il portiere con il tiro di Nusa ma lo svizzero si è fatto trovare pronto respingendo la conclusione. Dopo, quindi, il rischio corso, gli uomini di Inzaghi tentano di chiuderla con il subentrato Thuram ma il suo colpo di testa finisce alto sopra la traversa. Al 90+2′ Mkhitaryan segna il 2-0 ma i festeggiamenti vengono subito interrotti dal direttore di gara per un fallo di pochi attimi prima giudicato irregolare. E se da una parte il punteggio finale di 1-0 fa sorridere l’Inter, dall’altra crea sconforto per il Lipsia che si allontana vistosamente dall’ultimo posto disponibile valevole per i play-off. L’unica nota amara per i nerazzurri è l’infortunio muscolare di Pavard, costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco.

L’Atalanta è irrefrenabile, che si tratti di campionato o coppa non fa alcuna differenza. I bergamaschi non si creano problemi neanche davanti ad un campo sintetico. Battuto 6-1 lo Young Boys. Allo Stadion Wankdorf dopo l’iniziale gol di Retegui al 9′ e la reazione immediata al 11′ da parte degli svizzeri con Ganvoula, gli uomini di Gasperini si sono poi scatenati e non si sono più fermati. Al 28′ è De Ketelaere a riportare la squadra in vantaggio complice la papera dell’estremo difensore von Ballmoos che non riesce a trattenere il pallone. Al 32′ ci pensa Kolasinac a siglare il 3-1 e al 39′ arriva poi la doppietta dell’italo-argentino. Chiudono la gara Samardzic e De Ketelaere, il quale dopo aver messo a segno una doppietta e confezionato 3 assist si prende meritatamente il premio MVP. L’Atalanta si proietta così momentaneamente quarta a quota 11, resta tra gli ultimi posti invece lo Young Boys.