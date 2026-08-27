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MONACO, MONACO - AUGUST 27: General view of the UEFA Champions League trophy ahead of the draw at Grimaldi Forum on August 27, 2026 in Monaco, Monaco. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)
Champions League

Inter e Roma pescano il Real, il Napoli sfiderà City e Arsenal

Ago 27, 20261 Lettura

La Champions League 2026/27 prende forma. Il sorteggio andato in scena al Grimaldi Forum di Monaco ha definito gli avversari delle 36 squadre nella fase campionato. Per le quattro italiane il cammino si annuncia ricco di ostacoli e grandi appuntamenti: Inter, Roma, Napoli e Como conoscono ora le rivali che affronteranno nelle otto giornate del maxigirone.

Sorteggio impegnativo per Inter e Roma

L’Inter dovrà misurarsi con due giganti come Liverpool e Real Madrid, oltre a Brugge, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Stoccarda e Slovan Bratislava. Un percorso di alto livello per i nerazzurri, chiamati a raccogliere punti preziosi fin dalle prime giornate.

Non sarà più semplice il cammino della Roma, tornata in Champions dopo sette anni. I giallorossi ospiteranno Real Madrid, Sporting, Lille e Slovan Bratislava, mentre in trasferta troveranno Psg, Manchester United, Fenerbahce e AEK Atene. Napoli, doppio esame inglese

Sorteggio affascinante anche per il Napoli, che incrocerà due potenze della Premier League. Gli azzurri riceveranno l’Arsenal e faranno visita al Manchester City. Nel programma anche Brugge, Porto, Bodo/Glimt, Villarreal, Viking e Sabah.

La formula prevede otto partite contro otto avversarie differenti, quattro in casa e quattro in trasferta. Le prime otto della classifica unica accederanno direttamente agli ottavi, mentre le squadre dal nono al ventiquattresimo posto passeranno dai playoff. citeturn0news4turn0search17

Como, debutto da brividi

Il battesimo europeo del Como di Cesc Fabregas sarà subito prestigioso. I lariani, alla prima partecipazione in Champions League, dovranno affrontare avversarie del calibro di Psg, Barcellona e Manchester United. Nel sorteggio figurano inoltre Betis Siviglia, Lipsia, AEK Atene e Lens: un percorso che mette immediatamente alla prova le ambizioni della formazione lombarda.

La fase campionato scatterà a settembre e terminerà il 27 gennaio 2027. Date e orari delle singole sfide saranno ufficializzati successivamente dalla UEFA.

Il calendario della Champions 2026/27

Prima giornata: 8-10 settembre 2026
Seconda giornata: 13-14 ottobre 2026
Terza giornata: 20-21 ottobre 2026
Quarta giornata: 3-4 novembre 2026
Quinta giornata: 24-25 novembre 2026
Sesta giornata: 8-9 dicembre 2026
Settima giornata: 19-20 gennaio 2027
Ottava giornata: 27 gennaio 2027

Il regolamento della Champions League

 Ogni squadra affronterà un totale di 8 sfide nella prima fase, incrociando due avversarie per ciascuna delle quattro fasce (giocando una partita in casa e una in trasferta). Per tutelare l’equilibrio della competizione restano validi i paletti principali: non saranno possibili scontri diretti tra formazioni dello stesso paese e ogni club potrà affrontare al massimo due avversarie provenienti dalla medesima federazione nazionale.

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