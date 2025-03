Inter in emergenza: Inzaghi perde i pezzi prima del tour de force

Lunedì di visite in casa Inter, in attesa di tornare a lavorare a ranghi compatti nella settimana che porta al match con l’Udinese, in programma domenica 30 alle ore 17, e che apre un tour de force molto importante per definire gli obiettivi degli uomini di Inzaghi, attualmente ancora in corsa su tre fronti (campionato, coppa Italia e Champions League). Sottoposti a esami strumentali i due uomini più in forma della squadra, Dumfries e Lautaro Martinez. Per il primo, è stata evidenziata una distrazione al bicipite femorale, salterà quindi Udinese, il derby di coppa Italia con il Milan e probabilmente anche il Parma. Si spera di riaverlo per il Bayern, nell’andata dei quarti di finale in programma il prossimo otto aprile. Un problema non grave, ma un po’ sottovalutato dallo staff medico nerazzurro, che aveva ignorato le richieste di assistenza nel corso dell’ultimo incontro.

Per il capitano argentino, la diagnosi parla di risentimento al flessore: salterà anche lui la gara di domenica con i friulani, da capire se tornerà disponibile per la stracittadina di coppa o se sarà tenuto a riposo, per poi testare la condizione in campionato contro i ducali in vista del big match europeo. Ora per entrambi si prospetta una settimana di terapie, in attesa di rientrare. Saranno dunque sicuramente in tre fra i “titolarissimi” a mancare domenica, dato che ai due infortunati si aggiunge lo squalificato Bastoni.

Per quanto riguarda gli altri, dall’Iran arrivano notizie non buone riguardo a Taremi, che ha rivelato di convivere con un problema fisico da mesi, ed è in dubbio per la partita della sua nazionale contro l’Uzbekistan. Buone notizie invece vengono dalla fascia sinistra, dove recuperano sia Dimarco che Carlos Augusto (indiziato numero uno per sostituire Bastoni come braccetto mancino). Sull’altra fascia, Darmian è pronto ormai a rientrare in gruppo dopo quasi un mese, e sostituire l’esterno olandese. Con lui l’altro recuperato Zalewski per una possibile staffetta. In attacco invece, dati gli acciacchi dell’80% del reparto (Lautaro e Taremi, ma anche Thuram e Arnautovic non sono al meglio), non è da escludere una chance dal 1′ per il tappabuchi Correa.